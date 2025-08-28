Inspirația lui Cârțu Detalii din culise, despre transferurile de 1,1 milioane € efectuate de Universitatea Craiova

U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. Sorin Cârțu (69 de ani) a făcut dezvăluiri importante înaintea meciului decisiv pentru calificarea în Conference League.

Președintele de onoare al oltenilor a anunțat că portarul Pavlo Isenko (22 de ani) și fundașul Oleksandr Romanchuk (25 de ani), ambii din Ucraina, au ajuns în Bănie la recomandarea sa.

U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. Sorin Cârțu: „ I-am trimis lui Felgueiras”

Universitatea Craiova a plătit 1.100.000 de euro pentru cei doi jucători, care între timp au devenit foarte importanți, în lotul formației antrenate de Mirel Radoi.

Oltenii au achitat 350.000 de euro celor de la Vorskla Poltava pentru Isenko și 750.000 de euro lui Krivbas pentru Romanchuk.

„Pentru o prestație în fotbalul elevat îți trebuie o anumită talie. Sunt niște jucători, precum Isenko, eu l-am primit de la Traian Gherghișan, Romanchuck la fel, tot de la Gherghișan, l-am trimis lui Mario Felgueiras. Nimic nu este întâmplător”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit digisport.ro.

Sorin Cârțu: „Ar fi păcat să nu continuăm”

Cârțu a vorbit și de importanța partidei cu Istanbul Bașakșehir, dar și despre absența lui Ștefan Baiaram (22 de ani).

„Din punctul meu de vedere acum ni se întâmplă ceva frumos, ar fi păcat să nu continuăm (n.r. în Conference League). Este o problemă cu Baiaram, nu se știe încă sigur... dar cine va intra va face treabă bună”, a adăugat Cârțu.

Nu în ultimul rând, oficialul oltenilor a avut cuvinte de laudă și la adresa atacanților, Assad Al-Hamlawi (24 de ani) și Steven Nsimba (29 de ani), pe care îi consideră mult mai buni decât cei din sezonul trecut.

„Păi, până acum sunt peste Safira și Lukic. Sunt convins că o să vină și cu alte evoluții.

E concurență mare între ei. Assad a dat trei goluri, celălalt a dat două”, a încheiat Cârțu.

