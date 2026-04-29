Moment controversat în NBA FOTO. Gestul șocant făcut de doi jucători ai lui Orlando Magic înaintea unui meci: „Dăunează imaginii”

alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 12:09
  • Noah Penda (21 de ani) și Goga Bitadze (26 de ani), ambii jucători la Orlando Magic, au fost protagoniștii unui moment controversat înaintea partidei cu Detroit Pistons de luni seară.
Orlando Magic și Detroit Pistons s-au întâlnit în play-off-ul Conferinței de Est din NBA, gazdele reușind să se impună, scor 94-88.

FOTO. Noah Penda și Goga Bitadze au mimat că prizează cocaină

Înaintea meciului cu Detroit Pistons, în timp ce se aflau în tunelul arenei Kia Center, Noah Penda și Goga Bitadze au fost surprinși în timp ce se salutau.

Cei doi baschetbaliști ai echipei Orlando Magic au recurs la un gest controversat. După ce s-au salutat, Penda a prins palma lui Bitadze și s-a prefăcut că taie o substanță, apoi s-a aplecat și a simulat că o prizează, gest asemănător cu cel al consumului de droguri.

Momentul controversat cu Noah Penda și Goga Bitadze, jucători ai echipei Orlando Magic. Foto: captură X/@LegionHoops

Momentul controversat cu Noah Penda și Goga Bitadze, jucători ai echipei Orlando Magic. Foto: captură X/@LegionHoops
Sportivul originar din Georgia nu a părut deranjat de gestul coechipierului său, Penda continuând să vorbească mai apoi cu alți doi colegi.

În meciul al patrulea din play-off-ul Conferinței de Est, Orlando Magic s-a impus în fața celor de la Detroit Pistons, 94-88, și și-a mărit avantajul la 3-1 în seria din primul tur.

Orlando Magic poate avansa în semifinalele conferinței dacă obține o victorie la Detroit, miercuri, în meciul al cincilea.

Noah Penda se află în primul său sezon la Orlando, în timp ce Goga Bitadze evoluează de trei ani pentru Magic, după o perioadă de cinci sezoane petrecută la Indiana Pacers.

Penda și Bitadze, criticați: „Este ceva care dăunează imaginii NBA”

Raymond Felton, fost baschetbalist cu o carieră de 14 ani în NBA, i-a criticat pe Noah Penda și Goga Bitadze pentru gestul lor dinaintea meciului cu Detroit Pistons.

„Lucrurile scapă de sub control. Serios, deja se exagerează. Așa ceva nu mai e OK.

Am ajuns în punctul în care multe lucruri la care râdem par pur și simplu exagerate. Dar asta e chiar o prostie.

Este ceva care dăunează imaginii NBA, imaginii lui Orlando Magic și, sincer, și propriei imagini ca jucător”, a declarat Raymond Felton, citat de basketnews.com.

De-a lungul carierei sale, Felton a evoluat pentru Charlotte Bobcats, New York Knicks, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers și Oklahoma City Thunder, acolo unde și-a încheiat cariera, în 2019.

