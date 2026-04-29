Radu Miruță
Vești bune pentru Steaua Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”

alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 11:15
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 11:17
  • Radu Miruță (41 de ani), ministrul Apărării Naționale, a dezvăluit că se fac demersuri pentru ca Steaua București să promoveze în Liga 1.

La începutul lunii aprilie, Radu Miruță a precizat că își dorește ca Steaua să promoveze în prima divizie.

Atunci, acesta a invitat la discuții entitățile private care doresc să intre într-un parteneriat cu MApN pentru a asigura promovarea clubului.

Radu Miruță: „Mâine este prima ședință pe care o am cu cei care au trimis solicitări”

Radu Miruță a precizat, marți, că în jur de 14 companii au trimis solicitări pentru a colabora cu MApN pentru a ajuta la promovarea clubului Steaua în Liga 1.

„Am pornit selecția competitivă pentru un nou comandant. Știu acum care sunt problemele și aștept ca un nou comandant să mă convingă că are capacitatea de a adresa aceste probleme și cel mai important lucru pentru clubul de fotbal.

Am ridicat bariera care bloca procedura de a intra în prima ligă. Am invitat companiile private care pot fi interesate să facă un parteneriat cu Ministerul Apărării pentru a se bifa condiția de a putea să fi promovat în prima ligă.

Și mâine după-amiază (n.r. miercuri) este prima ședință pe care o am cu cei care au trimis solicitări de interes către Ministerul Apărării.

Sunt vreo 11 companii sau 14, mi-au spus colegii. Au fost programate unele în cursul zilei de mâine (n.r. miercuri), unele în cursul zilei viitoare. Să vedem din perspectivă comercială care este interesul și cât de departe suntem de a ajunge la un punct comun”, a declarat Radu Miruță, conform euronews.ro.

Radu Miruță, la conferința de presă de la sediul MApN. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

CSA Steaua nu are drept de promovare

Clubul funcționează ca instituție de drept public (ține de Ministerul Apărării), iar legea și regulamentele fotbalului românesc nu permit cluburilor publice să joace în Liga 1, unde pot participa doar entități private.

Cum ar putea promova CSA Steaua? Există două variante:

  • Schimbarea legii. Au existat proiecte, dar au primit avize negative
  • Transformarea clubului: CSA Steaua să devină entitate privată sau să se asocieze

În acest moment, Steaua ocupă locul 4 în play-off-ul Ligii 2, cu 45 de puncte acumulate, 20 de lungimi distanță de Corvinul Hunedoara, care se află pe primul loc.

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

EchipăMeciuriPuncte
1. Corvinul665
2. Sepsi657
3. FC Voluntari655
4. Steaua645
5. FC Bihor645
6. Chindia Târgoviște639

Opinii
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

