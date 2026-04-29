Schimbare majoră în fotbal? FIFA vrea ca o regulă similară cu cea din România să fie aplicată la nivel mondial!

Consiliul FIFA, reunit la Vancouver, a decis să analizeze o nouă regulă.

Cluburile ar putea fi obligate să aibă mereu pe teren cel puțin un jucător U20 sau U21 crescut în propria academie.

Propunerea va fi analizată împreună cu părțile implicate, iar o formă finală ar urma să fie prezentată Consiliului FIFA anul viitor.

Scopul măsurii este de a încuraja cluburile să investească mai mult în tineri, nu doar ca strategie, ci să le ofere acestora minute reale în competiții.

O astfel de regulă există deja, în diferite forme, în unele campionate, însă aplicarea ei la nivel global ar reprezenta o schimbare importantă pentru fotbalul de club, conform as.com.

În România, regula U21 există din sezonul 2016-2017. A fost introdusă de FRF în Liga 1 și obligă echipele să aibă în permanență pe teren cel puțin un jucător U21.

Pe lângă această propunere, FIFA a anunțat și majorarea distribuției financiare pentru cele 48 de federații participante la Campionatul Mondial din 2026.

768 de milioane de euro va fi suma totală distribuită de FIFA federațiilor participante, după o creștere de 15%, datorită succesului comercial al Mondialului extins

Consiliul FIFA a confirmat și mai multe modificări la nivel disciplinar pentru Campionatul Mondial din 2026.

Mondialul din 2026 va avea o rundă eliminatorie în plus, șaisprezecimile de finală, ceea ce înseamnă mai multe meciuri și, implicit, un risc mai mare de suspendări pentru cumul de cartonașe galbene.

Prin noua regulă, cartonașele galbene vor fi anulate după faza grupelor și încă o dată după sferturile de finală.

Totodată, la Mondial vor fi aplicate reguli mai dure pentru comportamentul jucătorilor. Fotbaliștii care părăsesc terenul în semn de protest față de o decizie a arbitrului sau cei care își acoperă gura în timpul unor confruntări cu adversarii ar putea primi cartonaș roșu.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

FIFA a mai anunțat că echipa feminină a refugiatelor afgane va putea participa la competiții oficiale FIFA.

De asemenea, Armenia și Georgia au fost desemnate gazde ale Campionatului Mondial U20 din 2029, iar Miami va găzdui faza finală a Cupei Campioanelor la feminin din 2027.

