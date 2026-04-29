Schimbare majoră în fotbal? FIFA vrea ca o regulă similară cu cea din România să fie aplicată la nivel mondial!
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 10:45
  • Consiliul FIFA, reunit la Vancouver, a decis să analizeze o nouă regulă.
  • Cluburile ar putea fi obligate să aibă mereu pe teren cel puțin un jucător U20 sau U21 crescut în propria academie.

Propunerea va fi analizată împreună cu părțile implicate, iar o formă finală ar urma să fie prezentată Consiliului FIFA anul viitor.

„Cel mai bun meci din cariera mea!” Luis Enrique, după thrillerul PSG - Bayern: „Meritam să câștigăm, să remizăm sau să pierdem. Fantastic!”
Citește și
„Cel mai bun meci din cariera mea!” Luis Enrique, după thrillerul PSG - Bayern: „Meritam să câștigăm, să remizăm sau să pierdem. Fantastic!”
Citește mai mult
„Cel mai bun meci din cariera mea!” Luis Enrique, după thrillerul PSG - Bayern: „Meritam să câștigăm, să remizăm sau să pierdem. Fantastic!”

FIFA analizează o regulă prin care cluburile ar putea fi obligate să joace cu un fotbalist U20 sau U21

Scopul măsurii este de a încuraja cluburile să investească mai mult în tineri, nu doar ca strategie, ci să le ofere acestora minute reale în competiții.

O astfel de regulă există deja, în diferite forme, în unele campionate, însă aplicarea ei la nivel global ar reprezenta o schimbare importantă pentru fotbalul de club, conform as.com.

În România, regula U21 există din sezonul 2016-2017. A fost introdusă de FRF în Liga 1 și obligă echipele să aibă în permanență pe teren cel puțin un jucător U21.

Pe lângă această propunere, FIFA a anunțat și majorarea distribuției financiare pentru cele 48 de federații participante la Campionatul Mondial din 2026.

768 de milioane de euro
va fi suma totală distribuită de FIFA federațiilor participante, după o creștere de 15%, datorită succesului comercial al Mondialului extins

Consiliul FIFA a confirmat și mai multe modificări la nivel disciplinar pentru Campionatul Mondial din 2026.

Mondialul din 2026 va avea o rundă eliminatorie în plus, șaisprezecimile de finală, ceea ce înseamnă mai multe meciuri și, implicit, un risc mai mare de suspendări pentru cumul de cartonașe galbene.

Prin noua regulă, cartonașele galbene vor fi anulate după faza grupelor și încă o dată după sferturile de finală.

Totodată, la Mondial vor fi aplicate reguli mai dure pentru comportamentul jucătorilor. Fotbaliștii care părăsesc terenul în semn de protest față de o decizie a arbitrului sau cei care își acoperă gura în timpul unor confruntări cu adversarii ar putea primi cartonaș roșu.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

FIFA a mai anunțat că echipa feminină a refugiatelor afgane va putea participa la competiții oficiale FIFA.

De asemenea, Armenia și Georgia au fost desemnate gazde ale Campionatului Mondial U20 din 2029, iar Miami va găzdui faza finală a Cupei Campioanelor la feminin din 2027.

Citește și

„Avem toate motivele să credem în calificare”  Vincent Kompany nu renunță după ce Bayern a pierdut prima bătălie cu PSG » Recordul doborât de Kane
Liga Campionilor
09:50
„Avem toate motivele să credem în calificare” Vincent Kompany nu renunță după ce Bayern a pierdut prima bătălie cu PSG » Recordul doborât de Kane
Citește mai mult
„Avem toate motivele să credem în calificare”  Vincent Kompany nu renunță după ce Bayern a pierdut prima bătălie cu PSG » Recordul doborât de Kane
Sentința în procesul de calomnie FRF - Mititelu Patronul FCU Craiova, obligat să plătească daune morale » Federația a cerut 200.000 de euro 
Diverse
09:25
Sentința în procesul de calomnie FRF - Mititelu Patronul FCU Craiova, obligat să plătească daune morale » Federația a cerut 200.000 de euro
Citește mai mult
Sentința în procesul de calomnie FRF - Mititelu Patronul FCU Craiova, obligat să plătească daune morale » Federația a cerut 200.000 de euro 

Știrile zilei din sport
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Campionatul Mondial
30.04
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
Citește mai mult
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Campionate
30.04
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Citește mai mult
Destinație-surpriză pentru Ciobotariu  Fostul antrenor al Petrolului se află în negocieri cu o națională din Asia
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Superliga
30.04
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Citește mai mult
Investitori privați pentru Steaua Ministrul Radu Miruță anunță  pași concreți spre Liga 1 pentru CSA. Negocieri decisive: „Sunt dispuși să plătească”
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Opinii
30.04
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Citește mai mult
Theodor Jumătate Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:45
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”
23:47
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
FIFA a hotărât! Gianni Infantino a anunțat decizia finală în privința participării Iranului la CM 2026: „Confirm fără echivoc”
23:59
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
Nu renunță la licența UEFA FC Argeș vrea să conteste decizia la TAS și la CJUE. Dani Coman: „Avocații ne-au spus că avem șanse foarte mari”
23:01
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Accidentarea lui Gîț l-a marcat VIDEO. Antrenorul celor de la  FC Voluntari, cu un nod în gât după victoria cu Bihor: „Sacrificiul este prea mare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
