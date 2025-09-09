Demitere șoc în premier League A fost concediat antrenorul care a calificat echipa în cupele europene  » Ceartă uriașă cu patronul +7 foto
Nuno Espirito Santo. Foto: Imago
Demitere șoc în premier League A fost concediat antrenorul care a calificat echipa în cupele europene » Ceartă uriașă cu patronul

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.09.2025, ora 10:28
alt-text Actualizat: 09.09.2025, ora 10:30
  • Nottingham Forest a anunțat despărțirea de antrenorul portughez Nuno Espirito Santo (51 de ani), la doar trei etape de la startul noului sezon din Premier League.

Decizia vine după aproape doi ani de mandat, perioadă în care a reușit să readucă echipa în competițiile europene pentru prima dată după trei decenii.

Nottingham Forest l-a demis pe Nuno Espirito Santo după trei etape din noul sezon de Premier League

Oficialii clubului au transmis, printr-un comunicat publicat după miezul nopții.

„Clubul de fotbal Nottingham Forest confirmă că, în urma circumstanțelor recente, Nuno Espirito Santo a fost eliberat astăzi din funcția de antrenor principal.

Clubul îi mulțumește lui Nuno pentru contribuția sa într-o perioadă foarte reușită pe City Ground, în special pentru rolul său din sezonul 2024/25, care va rămâne mereu în amintirea istoriei clubului.

Fiind o persoană care a avut un rol esențial în succesul nostru din sezonul trecut, el va ocupa întotdeauna un loc special în călătoria noastră”, a notat clubul.

Nottingham Forest Football Club confirms that, following recent circumstances, Nuno Espírito Santo has today been...

Publicată de Nottingham Forest pe Luni, 8 septembrie 2025

Numirea unui înlocuitor este așteptată în scurt timp, iar printre candidați se află și fostul manager al lui Tottenham, Ange Postecoglou, conform bbc.com.

Relația lui Nuno cu Evangelos Marinakis s-a stricat

Deși bilanțul sportiv al lui Nuno a fost unul pozitiv, relația cu patronul Evangelos Marinakis s-a deteriorat vizibil în ultimele luni.

Întotdeauna am avut o relație foarte bună cu patronul, sezonul trecut eram foarte apropiați și vorbeam zilnic. În acest sezon lucrurile nu mai stau la fel. Relația noastră s-a schimbat și nu mai suntem atât de apropiați. Toată lumea din club ar trebui să fie unită, însă realitatea este alta. Nuno Espirito Santo

În mai, sezonul trecut, Marinakis a părut să-l certe pe Nuno chiar pe teren, după remiza 2-2 cu Leicester, pe City Ground.

Evangelos Marinakis și Nuno Espirito Santo. FOTO: captură video Sky Sports
Evangelos Marinakis și Nuno Espirito Santo. FOTO: captură video Sky Sports

Evangelos Marinakis și Nuno Espirito Santo. FOTO: captură video Sky Sports Evangelos Marinakis și Nuno Espirito Santo. FOTO: captură video Sky Sports Evangelos Marinakis și Nuno Espirito Santo. FOTO: captură video Sky Sports Evangelos Marinakis și Nuno Espirito Santo. FOTO: captură video Sky Sports Evangelos Marinakis și Nuno Espirito Santo. FOTO: captură video Sky Sports
Mai târziu, clubul a explicat incidentul prin faptul că patronul era nemulțumit de faptul că atacantul Taiwo Awoniyi a continuat să joace după o accidentare suferită în minutul 88, ce a necesitat ulterior o intervenție chirurgicală de urgență, potrivit sursei citate.

Oficialii formației engleze au negat că ar fi existat o confruntare, catalogând drept „fake news” speculațiile apărute.

Nuno Espirito Santo nu a fost mulțumit de transferurile efectuate

Nuno a criticat, de asemenea, activitatea clubului în perioada de transferuri de vară, tehnicianul considerând că s-a ratat o oportunitate importantă.

În aceeași perioadă, fostul jucător brazilian Edu Gaspar a fost numit director global de fotbal al lui celor de la Nottingham și a preluat controlul total asupra politicii de transferuri.

Nottingham Forest a realizat 13 achiziții în această vară, în valoare totală de aproximativ 237 de milioane de euro.

43,4 milioane de euro
a fost cel mai scump jucător adus de Nottingham, Omari Hutchinsons (21 de ani) de la Ipswich. Următorul cel mai scump a fost Dan Ndoye (24 de ani), 42 de milioane, de la Bologna, conform transfermarkt.com

La capitolul plecări, clubul a încasat aproximativ 124 de milioane de euro din vânzările unor jucători importanți precum Anthony Elanga, Danilo și Wayne Hennessey.

Nuno Espirito Santo a obținut cea mai bună clasare din sezonul 1994-1995

În mandatul lui Espirito Santo, care a început în decembrie 2023 după plecarea lui Steve Cooper, Nottingham a evitat retrogradarea în ciuda unei penalizări de patru puncte și a încheiat sezonul trecut pe locul șapte, cea mai bună clasare din 1995.

Nuno Espirito Santo a preluat clubul de pe locul 17 în Premier League și l-a condus în 73 de partide, obținând 28 de victorii, 20 de remize și 25 de înfrângeri.

În sezonul 2024/25, Nottingham a urcat pe locul șapte în Premier League, asigurând revenirea în fotbalul european pentru prima dată din 1995.

În sezonul 2025-2026, Nottingham a debutat cu o victorie, scor 3-1, cu Brentford. Apoi, a remizat cu Crystal Palace, scor 1-1.

În ultimul meci jucat, elevii lui Espirito Santo au fost înfrânți, scor 3-0, de West Ham, iar acum ocupă locul 10, cu patru puncte acumulate.

Echipele pe care le va întâlni Nottingham în Europa League: Betis, Midtjylland, Porto, Sturm Graz, Malmo, Utreht, Braga, Ferencvaros

