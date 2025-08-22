Nuno Espirito Santo (51 de ani) ar putea fi demis de conducerea celor de la Nottingham Forest.

Tehnicianul portughez a transmis recent că relația sa cu patronul Evangelos Marinakis nu a funcționat foarte bine.

Nottingham Forest a fost revelația sezonului trecut în Premier League, fiind în cea mai mare parte a sezonului în primele patru echipe, ratând pe final șansa participării în Liga Campionilor.

Nuno Espirito Santo ar putea fi demis de la Nottingham Forest

Deși a avut un sezon precedent foarte bun, în care a dus echipa în faza principală din Europa League, de pe locul 7, Santo ar putea fi acum demis.

Acesta a transmis recent că relația cu patronul Marinakis „nu a fost atât de bună”, iar după această declarație conducerea ar fi luat decizia de a-l concedia pe tehnician, informează dailymail.co.uk.

Astfel, Espirito Santo ar putea să lipsească de pe bancă chiar de la partida de duminică, cu Crystal Palace, fiind deja vehiculat numele unui înlocuitor: Ange Postecoglu, fostul antrenor al lui Radu Drăgușin la Tottenham, în stagiunea anterioară.

Santo și patronul Marinakis au mai avut un conflict în luna mai, când cel din urmă a intrat pe teren la finalul unei partide și l-a certat pe antrenor.

În prima etapă a acestui sezon, Forest s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Brentford.

