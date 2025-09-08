„Am încheiat discuția!” Mihai Pintilii, despre cine ia deciziile la FCSB » Care e rolul lui Charalambous

Secundul Mihai Pintilii (40 de ani) spune că tot staff-ul celor de la FCSB lucrează în funcție de ordinele patronului, Gigi Becali (67 de ani).

Statutul de antrenor principal al lui Elias Charalambous (44 de ani) este respectat doar de ceilalți membri din staff-ul tehnic.

Întrebat despre cine are putere decizională în interiorul staff-ului celor de la FCSB, Mihai Pintilii a răspuns că statutul de antrenor principal al lui Elias Charalambous este respectat.

Mihai Pintilii, despre cine ia deciziile la FCSB: „Am încheiat discuția!”

Tehnicianul cipriot colaborează cu toți membrii staff-ului său, în funcție de indicațiile pe care le primește din partea patronului echipei, Gigi Becali.

„Charalambous e antrenor principal. Păi, despre ce mai vorbim? Când am fost delegat, toată lumea zicea că sunt delegat. Am încheiat discuția! Nu există la noi vioara întâi, vioara a doua. Suntem un grup.

Ordinele la echipa asta le dă doar Gigi Becali. Charalambous lucrează tactic, ne împărțim rolurile, ne împărțim în funcție de meci. El ia atacanții, eu iau mijlocașii și fundașii, mai schimbăm. Mai sunt Lucian Filip și Alin Stoica, se implică și ei.

Suntem 6-7 inși, stăm la masă și facem strategia. Dimineața pregătim programul pentru o săptămână întreagă.

Mai sunt discuții între noi legate de un jucător anume. Ar merita să joace ăla, ar merita să joace celălalt… Charalambous e antrenor principal, de ce aș fi invidios pe el că apare mai des?”, a declarat Mihai Pintilii, potrivit digisport.ro.

Elias Charalambous a menționat, în cadrul unei conferințe de presă de pe 30 august, că deciziile transferurilor sunt luate strict de Gigi Becali.

Gigi Becali, răspuns ferm despre viitorul lui Elias Charalambous la FCSB

FCSB traversează o perioadă complicată în Superliga, fiind pe locul 13, cu numai 6 puncte obținute, în 8 partide disputate.

Întrebat, după 2-2 cu CFR Cluj, dacă dorește să încheie colaborarea cu Elias Charalambous din cauza debutului slab de campionat și a eliminării din Liga Campionilor, Gigi Becali a transmis un mesaj categoric.

„Păi, da' ce-s nebun? Mă crezi idiot? Cum adică? Îți aduce omul milioane de euro în club și să îl schimbi?

Cum să… nu înțeleg. E ca și cum aș zice «Nu vreau 15 milioane, vreau să nu mi-aduci bani», cam așa ceva”, a spus Becali la Digi Sport Special, la finalul lunii trecute.

137 de meciuri are Elias Charalambous din postura de antrenor principal al celor de la FCSB

Cu tehnicianul cipriot pe bancă, „roș-albaștrii” au cucerit 2 titluri în Superligă, 2 Supercupe ale României și au ajuns până în optimile de finală ale Europa League, sezonul trecut.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport