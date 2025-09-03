Cristian Tudor Popescu Ce i-o zice taică-su lui Nole
Cristian Tudor Popescu Ce i-o zice taică-su lui Nole

Publicat: 03.09.2025, ora 09:30
Actualizat: 03.09.2025, ora 11:26
  • Mă surprinde și mult mă bucură ce face Novak Djoković.
  • Nu pe terenul de tenis, unde e de mult GOAT – acum, la US Open, nu mai are a bate decât propriile sale recorduri stelare –, dar în lupta pentru dreptate pe care o duce Serbia.

Președintele Vučić, un demn urmaș al criminalului de război Slobodan Milošević, aplecător în fața lui Putin, Ping și ce dictator s-o mai găsi pe la chermeza cu arme până-n dinți de la Beijing, înăbușă cu brutalitate de luni de zile manifestațiile studenților și tinerilor sârbi împotriva corupției ucigătoare a regimului.

În loc să-și trăiască mulțumit glorificarea, ba chiar sanctificarea de către autorități, Novak se declară de partea protestatarilor, etichetați de Vučić ca „revoluție colorată”, manevrată de UE.

Nole își spală mult din păcate

Pentru asta, presa lui Vučić, căci sârboșii sunt la putere în Serbia, în România românoșii încă nu, îl numește deja „trădător”, „rușinea țării”, „fals patriot”, „un nimeni”. Și, pe deasupra, mă gândesc ce i-o zice familia lui, taică-su, maică-sa, nevastă-sa, vedete ale naționalismului conspiraționist cretin...

Pentru că are curajul și forța de a fi alături de cei bătuți, gazați și hăituiți, împotriva unei puteri care până ieri îl ridica în slăvi, Nole își spală mult din păcatele ce atâta m-au mâhnit... Omul Nole se apropie de măreția sportivului Novak Djoković.

P.S.

La balul dictatorilor de la Beijing au fost invitați și prezenți foștii premieri ai României, Năstase și Dăncilă. Bag seama că s-au dus cu gândul să-i ia fața lui Dumnezeilă, că vin Rusia și China peste noi și o să-i replanteze în capul mesei la Palatul Victoria.

