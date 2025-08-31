De la „erou” la „trădător” Djokovic, persona non grata pentru regimul Vucic, după ce a sprijinit protestele anti-corupție: „Fals patriot”

Novak Djokovic (38 de ani), de 24 de ori campion de Grand Slam și considerat cel mai mare sportiv din istoria Serbiei, trece printr-un moment tensionat în propria țară.

(38 de ani), de 24 de ori campion de Grand Slam și considerat cel mai mare sportiv din istoria Serbiei, trece printr-un moment tensionat în propria țară. Tenismenul a fost etichetat drept „trădător” de presa apropiată puterii și de persoanele din cercul președintelui Aleksandar Vucic (55 de ani).

Deși aceleași persoane îl prezentau drept erou, odată ce și-a exprimat public sprijinul pentru protestele studențești în care sunt cerute alegeri anticipate, percepția asupra lui s-a schimbat radical, conform as.com.

În Serbia, Djokovic a trecut de la „erou” la „trădător”

Djokovic a fost mult timp prezentat drept „mândria poporului sârb” și un ambasador al țării. Tabloidele pro-guvernamentale îl numeau „un sfânt care umblă printre oameni” sau „geniu sârbesc”.

Chiar Vucic îl felicita constant pentru fiecare victorie și îl numea „cel mai mare ambasador al Serbiei”. Schimbarea de atitudine a apărut după ce sportivul s-a asociat cu o mișcare studențească care protestează pentru combaterea corupției și respectarea statului de drept.

Manifestațiile au izbucnit în noiembrie 2023, după tragedia de la Novi Sad, unde prăbușirea unei copertine în gara orașului a provocat moartea a 16 persoane.

Copertina căzută în gara din Novi Sad. Foto: X, @novinarupenziji

Aceste proteste sunt catalogate de guvern drept o „revoluție colorată” și puterea din Serbia susține că sunt orchestrate din străinătate, potrivit mundodeportivo.com.

Djokovic a vorbit pentru prima dată despre tragedia din Novi Sad în decembrie, iar în ianuarie i-a dedicat o victorie unei studente rănite în timpul protestelor, după ce a fost lovită de o mașină.

La scurt timp, a fost văzut la un meci de baschet în Belgrad purtând un hanorac inscripționat cu mesajul „Studenții sunt campioni”.

Nocak Djokovic și hanoracul pe care scrie „Studenții sunt campioni”. Foto: Captură, Instagram, @sport.klub

Pe 15 martie, la Belgrad, când 300.000 de oameni au ieșit în stradă, Djokovic a publicat pe Instagram imagini de la protest, numindu-l „istoric” și „magnific”. Tot atunci a scris:

„Serbia are un potențial imens, iar tineretul său educat este cea mai mare forță. Ceea ce avem nevoie cu toții este înțelegere și respect. Sunt alături de voi. Novak”.

La Wimbledon, Djokovic a celebrat printr-un gest asociat cu sloganul protestatarilor, „Pump it up”, gest interpretat de unii drept mesaj politic.

Tenismenul a respins însă această idee, explicând că era doar un semn dedicat copiilor săi.

Novak Djokovic performed his 'pump it up' celebration at #Wimbledon after beating Dan Evans 🕺



Here's why might may cause controversy in Serbia 👇https://t.co/q1BSNqo8oc pic.twitter.com/BiZIdpjtBQ — Mirror Sport (@MirrorSport) July 3, 2025

După aceste episoade, publicații precum Informer l-au numit „rușine”, „susținător al violenței”, „trădător” și „fals patriot”.

Un alt punct de tensiune a fost mutarea Open-ului de la Belgrad la Atena, competiție organizată de familia Djokovic.

Sportivul a explicat că fratele său, Djordje, organizatorul competiției, nu a reușit să asigure condițiile necesare, dar speră ca turneul să revină în Serbia în anii următori.

Analistul Ivan Protic a explicat motivul schimbării de atitudine a guvernului față de Djokovic:

„Pentru Vucic și personalitatea sa narcisistă, este extrem de ofensator faptul că pe rețelele sociale tot mai mulți sugerează ca Djokovic să candideze la președinție.

De-a lungul timpului, toate guvernele Serbiei au folosit succesele sportivilor pentru a-și consolida popularitatea și pentru a-i atrage în sfera lor politică.

Însă atunci când un sportiv se opune sau critică guvernul, chiar și o vedetă mondială precum Djokovic, este imediat transformat într-un «nimeni», un «trădător» sau un «sportiv lipsit de importanță»”, a explicat Protic, conform presei spaniole.

Aleksandar Vucic. Foto: Facebook, @Aleksandar Vučić

Recent, la un miting organizat de partidul aflat la putere, sub sloganul „Nu cedăm Serbia”, cetățenii au fost invitați să lase scrisori pentru președinte.

Vucic a citit câteva scrisori în direct, inclusiv una scrisă de un copil, care spunea:

„Iubesc Serbia. Îl văd pe campionul mondial de tenis Novak Djokovic”

Președintele, în loc să citească mesajul corect, a modificat ce a scris copilul:

„Joc baschet, văd Euroliga și îl iubesc pe Nikola Jokic. Trăiască Serbia!”

