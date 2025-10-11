Djokovic, înfrângere șocantă  Surpriza anului în tenis: sârbul a fost eliminat în semifinale la Shanghai de #204 ATP!

Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP) a fost eliminat în semifinalele turneului Masters 1000 ATP de la Shanghai de către Valentin Vacherot (26 de ani, #204 ATP).

Jucătorul provenit din Monaco l-a învins sâmbătă pe Novak Djokovic cu scorul de 6-3, 6-4, într-un meci care a durat o oră și 43 de minute.

Novak Djokovic a fost eliminat de la turneul Masters 1000 ATP de la Shanghai

Fără Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) în competiție, Novak Djokovic a ratat șansa de a ajunge în finală și de a câștiga al 41-lea trofeu Masters 1000 din carieră.

The moment HISTORY was made 🤩



From an Alternate to the Final, Valentin Vacherot has booked himself a spot in Sundays showdown 💪#RolexShnaghaiMasters pic.twitter.com/pqLaGhbhpb — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025

Este una dintre cele mai surprinzătoare înfrângeri suferite de tenismenul sârb în toată cariera sa. Djokovic nu mai cedase în fața unui jucător atât de slab clasat de la Indian Wells 2024.

Atunci, Nole a fost învins de Luca Nardi (#88 ATP) cu scorul de 4-6, 6-3, 3-6.

De-a lungul partidei cu monegascul Vacherot, Djokovic a întâmpinat mai multe dureri la piciorul stâng. La un moment dat, a fost în discuție inclusiv o posibilă retragere a sârbului, potrivit mundodeportivo.com.

Leaving it all out there 🙌



How does he manage to do it 🤯#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/FG38NgN1rQ — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2025

În finală, Valentin Vacherot va juca cu câștigătorul dintre Daniil Medvedev și Arthur Rinderknech. Meciul dintre cei doi are loc tot sâmbătă.

Valentin Vacherot: „Nu realizez ce s-a întâmplat”

Valentin Vacherot a fost extrem de fericit după victoria istorică în fața lui Novak Djokovic.

„Nu realizez ce s-a întâmplat, așa că nu pot spune nimic despre asta. Este pur și simplu nebunesc. În primul rând, faptul că am fost pe teren cu Djokovic a fost o experiență incredibilă.

Cred că am foarte multe de învățat din acest meci de la el.

Au fost o oră și 40 de minute de bucurie pură, chiar dacă nu mulți oameni voiau ca eu să merg mai departe. El este foarte apreciat aici. A câștigat de patru ori.

M-am pierdut puțin în toate titlurile lui când l-au anunțat, dar a fost o experiență ireală. Acum probabil că o să mă bucur de victoria de astăzi și o să mă gândesc la finala de mâine”, a declarat Valentin Vacherot, conform atptour.com.

Valentin Vacherot a devenit finalistul care ocupă cea mai joasă poziție în clasamentul ATP din istoria Masters 1000, depășindu-l pe românul Andrei Pavel, finalist la Paris în 2023.

Vreau să-l felicit pe Valentin pentru că a ajuns în prima sa finală de Masters 1000. Plecând din calificări, este o poveste incredibilă. I-am spus la fileu că a avut un turneu extraordinar, dar mai ales că atitudinea lui este foarte bună, iar jocul său a fost, de asemenea, extraordinar. Novak Djokovic

