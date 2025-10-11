Djokovic, înfrângere șocantă  Surpriza anului în tenis: sârbul a fost eliminat în semifinale la Shanghai de #204 ATP!
Novak Djokovic. Foto: IMAGO
Tenis

Djokovic, înfrângere șocantă Surpriza anului în tenis: sârbul a fost eliminat în semifinale la Shanghai de #204 ATP!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 15:51
alt-text Actualizat: 11.10.2025, ora 15:52
  • Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP) a fost eliminat în semifinalele turneului Masters 1000 ATP de la Shanghai de către Valentin Vacherot (26 de ani, #204 ATP).

Jucătorul provenit din Monaco l-a învins sâmbătă pe Novak Djokovic cu scorul de 6-3, 6-4, într-un meci care a durat o oră și 43 de minute.

Românii invadează Arena! Câte bilete s-au vândut până acum pentru meciul cu Austria din preliminariile CM 2026
Citește și
Românii invadează Arena! Câte bilete s-au vândut până acum pentru meciul cu Austria din preliminariile CM 2026
Citește mai mult
Românii invadează Arena! Câte bilete s-au vândut până acum pentru meciul cu Austria din preliminariile CM 2026

Novak Djokovic a fost eliminat de la turneul Masters 1000 ATP de la Shanghai

Fără Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) în competiție, Novak Djokovic a ratat șansa de a ajunge în finală și de a câștiga al 41-lea trofeu Masters 1000 din carieră.

Este una dintre cele mai surprinzătoare înfrângeri suferite de tenismenul sârb în toată cariera sa. Djokovic nu mai cedase în fața unui jucător atât de slab clasat de la Indian Wells 2024.

Atunci, Nole a fost învins de Luca Nardi (#88 ATP) cu scorul de 4-6, 6-3, 3-6.

De-a lungul partidei cu monegascul Vacherot, Djokovic a întâmpinat mai multe dureri la piciorul stâng. La un moment dat, a fost în discuție inclusiv o posibilă retragere a sârbului, potrivit mundodeportivo.com.

În finală, Valentin Vacherot va juca cu câștigătorul dintre Daniil Medvedev și Arthur Rinderknech. Meciul dintre cei doi are loc tot sâmbătă.

Valentin Vacherot: „Nu realizez ce s-a întâmplat”

Valentin Vacherot a fost extrem de fericit după victoria istorică în fața lui Novak Djokovic.

„Nu realizez ce s-a întâmplat, așa că nu pot spune nimic despre asta. Este pur și simplu nebunesc. În primul rând, faptul că am fost pe teren cu Djokovic a fost o experiență incredibilă.

Cred că am foarte multe de învățat din acest meci de la el.

Au fost o oră și 40 de minute de bucurie pură, chiar dacă nu mulți oameni voiau ca eu să merg mai departe. El este foarte apreciat aici. A câștigat de patru ori.

M-am pierdut puțin în toate titlurile lui când l-au anunțat, dar a fost o experiență ireală. Acum probabil că o să mă bucur de victoria de astăzi și o să mă gândesc la finala de mâine”, a declarat Valentin Vacherot, conform atptour.com.

Valentin Vacherot a devenit finalistul care ocupă cea mai joasă poziție în clasamentul ATP din istoria Masters 1000, depășindu-l pe românul Andrei Pavel, finalist la Paris în 2023.

Vreau să-l felicit pe Valentin pentru că a ajuns în prima sa finală de Masters 1000. Plecând din calificări, este o poveste incredibilă. I-am spus la fileu că a avut un turneu extraordinar, dar mai ales că atitudinea lui este foarte bună, iar jocul său a fost, de asemenea, extraordinar. Novak Djokovic

Citește și

„Un tip inteligent” Legendarul Fabio Capello a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu: „A intrat în mințile jucătorilor”
Campionate
15:20
„Un tip inteligent” Legendarul Fabio Capello a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu: „A intrat în mințile jucătorilor”
Citește mai mult
„Un tip inteligent” Legendarul Fabio Capello a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu: „A intrat în mințile jucătorilor”
Vinicius îl laudă pe Ancelotti Brazilianul e uimit de noul său selecționer:  „Cel mai bun antrenor pe care l-am avut vreodată”
Campionatul Mondial
15:16
Vinicius îl laudă pe Ancelotti Brazilianul e uimit de noul său selecționer: „Cel mai bun antrenor pe care l-am avut vreodată”
Citește mai mult
Vinicius îl laudă pe Ancelotti Brazilianul e uimit de noul său selecționer:  „Cel mai bun antrenor pe care l-am avut vreodată”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
tenis novak djokovic shanghai masters 1000 infrangere valentin vacherot
Știrile zilei din sport
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Campionatul Mondial
11.10
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Citește mai mult
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Nationala
11.10
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Citește mai mult
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
Liga 2
11.10
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
Citește mai mult
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport  VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și  a jignit un jurnalist
Nationala
11.10
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și a jignit un jurnalist
Citește mai mult
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport  VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și  a jignit un jurnalist
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin”
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți  la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin”
09:21
Messi, o nouă dublă în MLS VIDEO. Starul argentinian a făcut spectacol în victoria lui Inter Miami » Seară specială pentru Alba și Suarez
Messi, o nouă dublă în MLS VIDEO. Starul argentinian a făcut spectacol în victoria lui Inter Miami » Seară specială pentru Alba și Suarez
23:21
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
22:24
„Nu vrem să tremurăm la loterie” Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu
„Nu vrem să tremurăm la loterie”  Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru  GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Nationala
11.10
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Citește mai mult
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru  GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?” 
Campionate
11.10
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?”
Citește mai mult
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?” 
„Nimeni nu știe ce e”  Ioan Becali explică de ce Darius Olaru  nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Superliga
11.10
„Nimeni nu știe ce e” Ioan Becali explică de ce Darius Olaru nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Citește mai mult
„Nimeni nu știe ce e”  Ioan Becali explică de ce Darius Olaru  nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 
Nationala
11.10
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul + Care a fost reacția fanilor
Citește mai mult
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share