„Un tip inteligent” Legendarul Fabio Capello a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu: „A intrat în mințile jucătorilor”

Fabio Capello (79 de ani), legendarul antrenor italian , a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu (44 de ani), tehnicianul celor de la Inter.

, a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu (44 de ani), tehnicianul celor de la Inter. Capello i-a fost antrenor lui Chivu la AS Roma, în sezonul 2003-2004.

Inter a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competițiile, iar Fabio Capello a urmărit atent evoluția echipei conduse de Cristi Chivu.

Fabio Capello, cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu: „Întotdeauna l-am considerat un tip inteligent”

Legendarul antrenor italian și-a schimbat părerea față de strategia folosită de tehnicianul român, după ce în urmă cu o lună, îl critica pentru acest lucru.

„Întotdeauna l-am considerat pe Chivu un tip inteligent. E foarte bun la a-și da seama ce să atingă la Inter. Mă convinge.

Sunt unul dintre cei care au spus încă de la început cât este de inteligent.

A fost la Parma, unde a avut imediat rezultate bune și a făcut lucruri pozitive. Mereu l-am susținut și am spus că va fi o surpriză.

A intrat în mințile jucătorilor, dar nu într-un fel agresiv, ci a înțeles la ce trebuie să lucreze.

Jucătorii au înțeles că sunt pe drumul cel bun.” a spus Fabio Capello, pentru Gazzetta dello Sport, citat de fcinternews.it.

În acest moment, Inter ocupă locul 4 în Serie A, cu 12 puncte, la 3 în spatele liderului Napoli.

Italienii se descurcă excelent și în Liga Campionilor, unde au două victorii consecutive.

După pauza internațională, formația antrenată de Cristi Chivu va înfrunta AS Roma chiar pe Olimpico, acolo unde românul a evoluat ca jucător în perioada 2003-2007, chiar înainte de a ajunge pe „Giuseppe Meazza”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport