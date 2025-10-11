Vinicius îl laudă pe Ancelotti Brazilianul e uimit de noul său selecționer:  „Cel mai bun antrenor pe care l-am avut vreodată”

Vinicius Jr. (25 de ani), jucătorul lui Real Madrid și al naționalei Braziliei, l-a lăudat pe selecționerul Carlo Ancelotti (66 de ani).

Fotbalistul crede că italianul este cel mai bun antrenor alături de care a colaborat.

Vineri, Brazilia a câștigat amicalul disputat cu naționala Coreei de Sud, scor 5-0. Vinicius a înscris un gol.

Vinicius îl laudă pe Carlo Ancelotti: „Cel mai bun antrenor pe care l-am avut vreodată”

După victoria obținută în fața naționalei Coreei de Sud, Vinicius Jr. l-a lăudat pe Carlo Ancelotti, antrenorul „Selecao”.

„A fost întotdeauna cel mai bun antrenor pe care l-am avut vreodată. A fost antrenorul care mi-a dat cea mai multă încredere, cel cu care am jucat cel mai bine.

A venit la echipa națională și am jucat deja trei meciuri. Progresul pe care l-am făcut cu el și cu echipa este evident. Vrem să continuăm așa pentru a avea o Cupă Mondială excelentă”, a spus Vinicius Jr., potrivit marca.com.

Vincius Jr. și Carlo Ancelotti au lucrat împreună și la Real Madrid, în perioada iulie 2021 - mai 2025

Vinicius Jr.: „Ne dă încredere pentru Cupa Mondială”

Vinicius Jr. crede că rezultatul obținut la Seul le oferă încredere jucătorilor brazilieni în vederea pregătirii turneului final din America de Nord.

„Acest lucru ne dă tuturor încredere. Toți atacanții au marcat goluri și au oferit pase decisive, ceea ce ne dă încredere pentru Cupa Mondială. Avem amicale, așa că trebuie să ne pregătim cât mai curând posibil”, a spus extrema naționalei Braziliei.

Pentru naționala sud-americană urmează un duel amical împotriva Japoniei, marți, la Tokyo.

Cariera lui Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti este unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie, cu 31 de trofee câștigate cu echipele de club și declarat de 4 ori drept „Cel mai bun antrenor din lume”.

Tehnicianul italian a traversat cea mai bună perioadă din cariera de antrenor la Real Madrid. A câștigat 11 trofee, dintre care 3 Ligi ale Campionilor, cu echipa spaniolă.

831 de victorii în 1373 de meciuri a obținut Carlo Ancelotti în cariera de antrenor

Pe plan internațional, Ancelotti se află la primul angajament de selecționer. În trecut, a fost antrenor secund al naționalei Italiei, în perioada iulie 1992 - iunie 1995.

Brazilia a reușit calificarea la Cupa Mondială 2026, la prima victorie a lui Ancelotti pe banca „Selecao”, 1-0 cu Paraguay.

