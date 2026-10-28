Nuno Campos, impresionat Antrenorul lui Dinamo își laudă jucătorii: „Te forțează să-i introduci ca titulari”

Dinamo - Chindia 5-2. Nuno Campos (51 de ani) a oferit o primă reacție după succesul clar din etapa #2 a Cupei României.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul portughez a abordat partida oferindu-le mai multe minute celor de pe bancă, iar Diogo Pinto a fost autorul unui hat-trick, răsplătindu-i încrederea antrenorului.

Nuno Campos: „E bine când jucătorii se prezintă astfel, pentru că te forțează să-i introduci ca titulari”

„Am făcut un meci bun, puteam să mai înscriem câteva goluri, ocazii au fost.

Sunt mulțumit de el (n.r. - de Diogo Pinto), de evoluția lui, sunt mulțumit și de ceilalți jucători care au evoluat astăzi.

Astăzi au fost Diogo, Dean, mâine vor fi alții. Este minunat când fotbaliștii au reușite individuale și ne bucurăm atât pentru ei, cât și pentru echipă.

Întotdeauna e bine când jucătorii se prezintă astfel, chiar și la antrenamente, pentru că te forțează să-i introduci ca titulari. Noi cunoaștem valoarea lor și e bine pentru echipă. Fiecare va primi șansa lui la momentul potrivit.

Acum ne gândim la următorul meci, cu UTA, vrem să pregătim și meciul cu U Craiova din Cupă, dar o luăm pas cu pas”, a declarat Nuno Campos, la Digi Sport.

Leo Grozavu: „Când intri fară curaj, e foarte greu să mai speri la ceva”

De cealaltă parte, antrenorul Chindiei a recunoscut superioritatea adversarilor și a transmis că jucătorii săi au intrat pe teren temători.

„Valoarea individuală și calitatea au ieșit la suprafață. Dar măcar din punct de vedere fizic să te lupți, să ai ambiție mai multă. Asta trebuie să facem dacă vrem să ajungem la alt nivel.

În niciun caz nu ar fi fost altfel scorul. Am jucat cu liderul campionatului și era clar că nu putem să jucăm 90 de minute. Dar am avut 70 de minute foarte temătoare. Când intri fără curaj, e foarte greu să mai speri la ceva.

Jucători mai proaspeți, mai dornici să demonstreze ceva, cei tineri. Au demonstrat că se poate și mai mult. Destul de greu, nu aveau relații de joc, cei care au jucat mai puțin nu aveau nici ritm.

Mai departe, cum am zis, nu trebuie să-ți lipsească curajul. Dar accentul trebuie pus pe obiectivul principal, și anume campionatul”, a transmis Leo Grozavu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport