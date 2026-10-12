„Nimeni nu se aștepta la asta” Nuno Campos a vorbit despre Dinamo în presa din Ungaria. Ce spune despre capitala României

Nuno Campos (51 de ani) a vorbit despre parcursul excelent pe care l-a avut la cârma lui Dinamo în acest start de sezon.

Tehnicianul portughez a povestit cum s-a acomodat în România și ce diferențe a găsit între actualul club și Zalaegerszeg, clubul de la care a plecat în vară.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sub conducerea lui Campos, Dinamo este lider după primele 11 etape, cu 26 de puncte, înregistrând un singur eșec până acum.

Nuno Campos: „Nimeni de la club nu se aștepta la asta”

Portughezul a dezvăluit că parcursul foarte bun al echipei i-a surprins chiar și pe oficialii „câinilor”.

„Mă simt minunat alături de familia mea, capitala României este foarte frumoasă, seamănă cu Budapesta. Îmi petrec cea mai mare parte a timpului la centrul de antrenament, dar în timpul liber ne plimbăm mult prin centrul orașului, ieșim la mic dejun sau la cină.

Sunt o mulțime de obiective turistice, Parcul Herăstrău este minunat, e plăcut să te plimbi acolo și să te relaxezi.

Cu toate acestea, desigur, evoluția echipei este cea mai importantă. Nimeni de la club nu se aștepta la asta. Lotul s-a schimbat oarecum, așteptările nu erau mari, dar am început sezonul excelent, victoriile s-au succedat, iar primul loc este meritat. Cu toate acestea, câștigarea medaliei de aur nu este încă o prioritate”, a spus Campos, potrivit nemzetisport.hu.

Întrebat despre titlul de campioană, pe care Dinamo nu l-a mai cucerit din 2007, tehnicianul a răspuns:

„Mai avem mult de progresat pentru a fi considerați favoriți la titlu, dar, în orice caz, suntem pe drumul cel bun, iar sezonul este încă lung. Dispunem de un buget mai mic decât al multor rivali ai noștri, dar asta nu ne împiedică să vrem să câștigăm fiecare meci.

Nu ne temem de nimeni – aceasta este mentalitatea pe care încercăm să o cultivăm. Am câștigat toate meciurile importante de până acum – Universitatea Craiova, Rapid, Universitatea Cluj, FCSB. În special meciul împotriva echipei Craiova, campioană și câștigătoare a Cupei, a fost dificil. Sunt mândru de băieți”, a continuat Campos.

Nuno Campos: „La Dinamo, cele mai importante sunt rezultatele”

Antrenorul „câinilor” a fost chestionat și în privința diferențelor dintre actuala echipă și maghiarii de la Zalaegerszerg, pe care i-a pregătit în sezonul precedent.

„La Zalaegerszeg, cel mai important lucru era să formăm tinerii, pe care clubul să-i poată vinde ulterior la un preț bun. Am făcut o treabă excelentă, întrucât ZTE a obținut venituri semnificative și, în plus, am avut și rezultate bune: am terminat pe locul cinci în campionat și am ajuns în finala Cupei.

La Dinamo, situația este puțin diferită, pentru că, deși și aici ne străduim să dezvoltăm fotbaliștii, iar clubul îi vinde în anumite cazuri, cele mai importante rămân rezultatele”, a continuat portughezul.

Campos a vorbit la final și despre posibilitatea unei reveniri în Ungaria în viitor:

Mi-a plăcut foarte mult să locuiesc acolo și nu se știe niciodată ce ne rezervă viitorul… În vară am primit și oferte din Ungaria, nu aș vrea să dezvălui de unde, ceea ce arată că le-a plăcut ce am realizat. În cele din urmă, am ales un alt proiect, cel din București, care îmi place foarte mult și de care mă bucur, dar trebuie să rămânem deschiși la orice posibilitate. Așa că, într-o bună zi, de ce nu m-aș putea întoarce? Nuno Campos, antrenor Dinamo

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport