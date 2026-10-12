Scandal în Serie A FOTO. Antrenorii, la un pas de bătaie după Cagliari - Juventus: „Îți dau o palmă!” » De la ce a pornit conflictul

Cagliari - Juventus 1-1. Tensiuni uriașe între antrenorii celor două echipe, la finalul meciului din Serie A.

Arbitrul Matteo Marcenaro a fost nevoit să intervină, iar Luciano Spalletti și Fabio Pisacane au văzut cartonașul roșu.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După fluierul de final al meciului din etapa #6, antrenorii au fost la un pas de a se încăiera la marginea terenului.

Luciano Spalletti, către Fabio Pisacane: „Te plesnesc”

Imediat după fluierul final, Spalletti i-a transmis omologului său: „Sunt buni la tragerea de timp”, în legătură cu jucătorii săi.

Apoi, după ce au ajuns unul lângă celălalt, tehnicianul lui Juventus a transmis: „Ce faci?” în momentul în care antrenorul lui Cagliari l-a apucat pe braț, Pisacane răspunzând: „Nu, tu ce faci?”.

În acel moment, Spalletti a reacționat agresiv: „Îți dau o palmă!”, conform reconstituirii făcute de DAZN, informează gazzetta.it.

Antrenorul secund al lui Cagliari a intervenit pentru a calma spiritele, iar arbitrul Marcenaro i-a eliminat pe cei doi antrenori, moment care l-a șocat pe Pisacane.

„Dar ce-am făcut eu?”, a transmis tehnicianul lui Cagliari către arbitru.

Contrele au continuat și la interviurile oficiale de după meci

Întrebat ulterior ce s-a întâmplat la marginea terenului, Luciano Spalletti a răspuns:

„Ce s-a întâmplat? I-am spus că sunt buni, că joacă bine și că știu și să tragă de timp. Iar el mi-a spus: «Ce înseamnă că tragem de timp, ce timp?». Apoi ne-au luat de acolo, dar totul a decurs normal”.

Pisacane a venit cu altă perspectivă, vorbind despre „teama” pe care Juventus a avut-o față de formația sa.

„Totul s-ar fi putut termina cu o îmbrățișare, îmi pare rău… Cred că Spalletti a dat deja de ieri (n.r.- sâmbătă) impresia că este îngrijorat și asta ne face cinste.

Dacă se întâmplă ca, în etapa a șasea, Juve să fie îngrijorată că nu poate câștiga la Cagliari, asta trebuie să ne facă mândri”, a declarat Pisacane după meci.

VIDEO. Rezumatul meciului Cagliari - Juventus 1-1

Citește și