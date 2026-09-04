„FCSB va fi mai puternică” Nuno Campos, mesaj ferm înainte de Derby de România: „Asta e cel mai important”

Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu FCSB, programat sâmbătă, de la ora 20:30, în etapa #8 din Superliga.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Dinamo ocupă primul loc în clasament, cu 14 puncte după 7 etape, în timp ce FCSB este pe poziția a cincea, cu 11 puncte.

Nuno Campos, înainte de Dinamo - FCSB: „Trebuie să jucăm cu inima, dar să gândim cu capul”

„Toată lumea simte energia suporterilor și este bine să avem astfel de meciuri. Pentru noi este important să înțelegem dimensiunea partidei, dar și să gândim cu capul și să jucăm cu inima.

De fiecare dată când ai un derby este ceva special. Întrebarea este cum gestionezi astfel de meciuri. Trebuie să ne păstrăm concentrarea asupra lucrurilor pe care le avem de făcut și să aducem o energie bună în joc.

Astfel de meciuri sunt, de obicei, decise de detalii. Pregătim partida ca de fiecare dată, urmărim și analizăm ce face adversarul pe teren și încercăm să găsim lucrurile care ne pot oferi un avantaj”, a spus Campos.

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Ambele echipe vin după rezultate favorabile în Cupa României: Dinamo a învins-o pe Sporting Liești, scor 4-1, iar FCSB s-a impus categoric în fața lui FC Argeș, scor 5-0.

Ce spune Nuno Campos despre transferurile FCSB: „Vor fi și mai puternici”

FCSB i-a adus pe Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar înaintea derby-ului, însă Campos nu vrea să își concentreze atenția doar asupra noilor achiziții.

„Sunt deja foarte puternici cu jucătorii pe care îi au și vor fi și mai puternici cu acești fotbaliști.

Pentru noi, cel mai important este să pregătim meciul și să analizăm cum funcționează adversarul ca echipă, nu doar jucătorii individual.

Bineînțeles, analizăm și caracteristicile individuale ale fotbaliștilor.

În astfel de meciuri nu cred că există o favorită. Pentru mine va fi un meci dificil. Jucăm acasă, cu suporterii noștri, și credem că putem lupta pentru cele trei puncte”, a mai spus Campos.

Întrebat dacă Dinamo mai pregătește transferuri, antrenorul portughez a spus:

În acest moment sunt mulțumit de lotul nostru. Totul este în regulă. Nuno Campos, antrenor Dinamo

Campos a vorbit și despre forma lui Danny Armstrong, unul dintre oamenii importanți ai lui Dinamo în acest start de sezon.

„Cel mai important este ca toți jucătorii să înțeleagă ceea ce trebuie să facă pe teren. Cred că au crescut foarte mult.

Danny a ajuns în ultimele luni la un nivel foarte ridicat, dar și alți jucători au făcut același lucru. Echipa merge bine”, a mai spus tehnicianul.

9 goluri a marcat Danny Armstrong în 49 de meciuri pentru Dinamo, trei dintre ele chiar în derby-ul cu FCSB din 2 august 2025, câștigat de „câini” cu 4-3

Campos: „Dinamica echipei depinde de Cîrjan”

Cîrjan a ieșit cu o problemă minoră în meciul cu Sporting Liești, însă atât jucătorul, cât și Campos au transmis că nu este vorba despre o accidentare serioasă. Antrenorul lui Dinamo a avut cuvinte de laudă și pentru fotbalist.

„Cîrjan este la un nivel foarte ridicat. Uneori oamenii nu înțeleg asta, dar dinamica echipei depinde de el și face lucrurile foarte bine.

Apare în anumite zone pentru a debloca jocul, apare pentru a le oferi pase colegilor, a marcat și în Cupă, este căpitanul nostru”, a spus Campos.

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