Rapid și-a întărit defensiva Noul fundaș, prezentat. E al 13-lea transfer din această vară. Ce salariu va încasa
Sheriff Sinyan/ Foto: Facebook @Rapid
Superliga

Rapid și-a întărit defensiva Noul fundaș, prezentat. E al 13-lea transfer din această vară. Ce salariu va încasa

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 12:55
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 14:16
  • Rapid l-a prezentat oficial pe Sheriff Sinyan (30 de ani).
  • Fundașul central este al 13-lea transfer efectuat de giuleșteni în această vară.
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Liber de contract după despărțirea de CFR Cluj din această vară, Sinyan a semnat un contract valabil pe un an cu Rapid, cu opțiune de prelungire.

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Rapid și-a întărit defensiva.Sheriff Sinyan, prezentat oficial de Rapid

El va fi înlocuitorul lui Daniel Graovac, accidentat grav la partida cu Petrolul.

„Sheriff Sinyan, de astăzi, Rapidist!

Fundașul central gambian a semnat cu clubul nostru un contract pe un sezon, cu opțiune de prelungire.

La 30 de ani și cu o înălțime de 1,88 m, acesta vine în Giulești cu experiență acumulată în Norvegia, Cehia și România, după ce a îmbrăcat tricourile unor cluburi precum Lillestrøm, Molde, Slavia Praga, Odds BK și CFR Cluj.

Acum, urmează Giuleștiul. De aici începe o nouă poveste. Să fie una frumoasă!” se arată în anunțul făcut de Rapid.

  • Pentru un post de titular, stoperul gambian se va lupta cu Lars Kramer, Alexandru Pașcanu și Denis Ciobotariu.
50 de meciuri
a jucat Sinyan pentru CFR Cluj în perioada ianuarie 2025 - iulie 2026. A marcat 4 goluri și a reușit o pasă decisivă

La Rapid, Sinyan va încasa un salariu lunar de 20.000 de euro, la care se adaugă un bonus de 50.000 de euro la semnătură, potrivit trumedia.ro.

1.400.000 de euro
este cota de piață a lui Sheriff Sinyan, conform Transfermarkt

Transferurile realizate de Rapid în această vară

  • Mohammed Kamara (28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)
  • Vladan Bubanja (27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)
  • Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)
  • Daniel Graovac (32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)
  • Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)
  • Alin Kumer Celik (fundaș central, 19 ani, sosit sub formă de împrumut de la Genoa).
  • Filip Stojilkovic (atacant, 26 de ani, sosit de la Pisa)
  • Eric Ange Tape (mijlocaș, 18 ani, liber de contract de la OS Abobo)
  • Latif Ouedraogo (fundaș stânga, 18 ani, împrumut de la Genoa)
  • Chec Doumbia (mijlocaș, 18 ani, împrumut de la Genoa)
  • Ebenezer Annan (fundaș stânga, 24 de ani, împrumut de la Saint-Etienne)
  • Răzvan Ducan (portar, 25 de ani, liber de contract)
  • Sheriff Sinyan (fundaș central, 30 de ani, liber de contract)

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