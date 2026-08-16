„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid

Rapid - Dinamo 0-1. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre eliminarea sa din repriza a doua a meciului din Giulești.

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În minutul 53, Pancu a fost trimis în tribune după ce a avut o ieșire nervoasă la marginea terenului, după ce arbitrul Horațiu Feșnic a oprit jocul pentru un fault asupra lui Musi.

Rapid - Dinamo 0-1 . Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat: „Să le cer scuze jucătorilor”

„Am spus înainte că nu mai vorbesc despre arbitraj, nu mai discut. Eu știu că se întrerupe jocul doar dacă un jucător este lovit la cap. Plus că (Musi) ieșise și ar intrase prin teren pe acolo. Noi eram în atac, ne pregăteam să centrăm.

Să le cer scuze jucătorilor pentru că n-am putut să mai fiu alături de ei după eliminare? Sunt alături de ei întotdeauna și mi s-a părut că jucătorul de la Dinamo a ieșit o dată și a intrat din nou să stea pe jos.

Eu știam că doar la lovituri la cap se întrerupe jocul când o echipă este în atac. Dar iarăși nu e treaba mea, poate nu cunosc bine regulamentul”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Aș putea să iau pastile sau ceva de genul ăsta și să mă ia somnul pe bancă? Nu cred că este indicat, n-am luat niciodată și nici nu voi lua. Daniel Pancu, despre modul intens cum trăiește meciurile

Pancu a vorbit despre incident și la conferința de presă: „Eu cred că au făcut-o intenționat. Musi era lovit la gleznă, nu la cap. E trist, îmi pare rău, regret, dar așa am văzut situația. Ieșirea mea... De multe ori le fac pentru a le transmite și lor mai multă viață. Nu că n-aveau în momentul ăla, dar așa am simțit. Îmi pare rău, dar am simțit că nu e justificat”.

Marea problemă a Rapidului: „Și la antrenamente marcăm puțin”

Antrenorul Rapidului a adus în discuție și marea problemă pe care o are echipa sa: ocaziile irosite.

„Se întâmplă în astfel de jocuri. Lucrăm la antrenamente încă din prima zi… Încă nu se văd traseele, mai durează până se văd traseele. Sunt niște principii cu care ei se adaptează și se obișnuiesc. Nu, altceva vreau să vă spun, că e o problemă pe undeva de concentrare la jucătorii din ziua de azi.

Pentru că, lucrând mult exerciții de finalizare, superiorități numerice în antrenamente, să știți că tot puține goluri marcăm și în antrenamente. Și avem jucători de mare calitate. E o problemă generală.

Sunt multe antrenamente în care ajungem până la 10 contra 2, chiar toată echipa contra 2 plus un portar, și avem o medie de un gol la 7-8 acțiuni. Da, se întâmplă și în antrenamente”, a mai spus Pancu.

Daniel Pancu: „Un rezultat de egalitate cred că era mai normal”

În ciuda înfrângerii suferite pe teren propriu, Pancu este mulțumit de echipa sa, chiar dacă și-ar fi dorit cel puțin un rezultat de egalitate.

„Mingea ajunge la un jucător de mare calitate, la Karamoko și se schimbă soarta jocului. În fotbal, dacă nu marchezi, vă spuneam și la conferință, diferența în fotbal o fac golurile. Foarte multe ocazii în aceste 5 etape. Foarte multe, foarte multe.

Și astăzi nu marcăm. E foarte greu să… Adică e imposibil dacă nu marchezi. Multe lucruri de care sunt mulțumit. În continuare aceleași probleme, fără mijlocaș pe bancă. Fundaș stânga de meserie nu am avut. Am fost și neinspirat, poate, la schimbare, dar am schimbat pe Graovac până la urmă, pentru că avea cartonaș galben.

Un rezultat de egalitate cred că era mai normal, mai echitabil. Sigur, cu lucrurile pe care le avem de pus la punct în continuare, am mare încredere în echipă.

Am mare încredere în potențialul acestei echipe și sunt convins că, la final și trecând etapele, vom arăta din ce în ce mai bine”.

Tehnicianul giuleștenilor mai vrea încă două transferuri la echipă.

„Doi jucători normali ar trebui să mai vină, să nu mai avem problema asta, să nu avem schimbări în mijlocul terenului, să jucăm fără fundaș stânga de meserie. Pentru mine, dintre jucătorii plecați, cel mai mult o să-i simțim lipsa lui Borza, iar eu o simt foarte mult”.

VIDEO. Golul decisiv marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

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