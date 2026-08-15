RAPID - DINAMO 0-1. Într-o perioadă când Rapid presa, juca agresiv și își crea ocazii, antrenorul „câinilor”, Nuno Campos, a făcut înlocuirile perfecte.

Au intrat Karamoko și Hintsa, care au dat forță roș-albilor în repriza a doua și au combinat la faza golului marcat de francez. Golul victoriei, la unicul șut pe poartă.

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Un meci dur, intens, dar fără mult fotbal de calitate, în Giulești, la Rapid - Dinamo, primul derby al Bucureștiului în acest sezon.

Decis de schimbările făcute de Nuno Campos în repriza secundă: aparițiile lui Karamoko și Hintsa au modificat direcția jocului.

Doar Rapid 45 de minute: faze fixe și pânda erorilor

O primă repriză în care vișiniii au provocat pericol de câteva ori, fără să elaboreze jocul.

Au mizat pe fazele fixe, Bellaarouche salvând de două ori, mai ales la lovitura de cap a lui Kramer.

Dincolo de aceste momente statice, jucătorii lui Pancu au așteptat erorile rivalilor în presing, în cealaltă jumătate de teren. Și „câinii” au greșit.

Dintr-odată, rapidiștii s-au activat și, ultrapid, din două pase, au ajuns în poziție de finalizare. Fără efect: Stojilkovic a tras pa lângă poartă, iar șutul lui Dobre s-a dus direct în portar.

4-0 a fost raportul șuturilor pe poartă în prima repriză la Rapid -Dinamo

Dinamo a încercat să avanseze prin pase, să construiască, uneori a evitat elegant presingul advers. Numai că, odată ce a trecut centrul terenului, jocul s-a blocat.

La finalizare, roș-albii au fost zero 45 de minute, ca numărul șuturilor lor pe poartă.

Schimbările lui Campos au transformat jocul. Cuplul victoriei, Karamoko - Hintsa

Rapid a fost și mai agresivă imediat după pauză, și mai tare, rea, în presing.

Așa a apărut ocazia lui Dobre, luft la centrarea lui Stojilkovic. Plus șutul lui Moruțan peste poartă.

Dinamo nu reușea să iasă din capcana jocului giuleștean. Și atunci, Nuno Campos a făcut două înlocuiri care au transformat meciul.

5-1 a fost raportul mingilor pe poartă în 90 de minute la Rapid - Dinamo

Au apărut Karamoko (54) și Hintsa (69). Împreună, au dat forță atacurilor. Tot împreună, au deschis scorul. După o serie de fente, Hintsa l-a deschis pe Karamoko, acesta a pătruns în dribling și a șutat la colțul lung. 0-1 (73).

Primul gol al francezului în acest sezon la prima minge pe poartă a lui Dinamo în Giulești. Golul victoriei în fața Rapidului.

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