Controversă la România - Canada După ce fotografia cu Oana Țoiu în tribune a iscat discuții aprinse, GOLAZO.ro explică de ce ministrul de Externe nu a încălcat legea

Ministrul de Externe Oana Țoiu a fost prezentă pe Arena Națională la partida amicală România - Canada 0-3.

Aceasta a fost surprinsă cu un pahar de bere în mână, imagine care a iscat controverse în spațiul public.

A încălcat Oana Țoiu legea? Explicațiile în acest sens, în rândurile de mai jos.

Mai multe persoane cunoscute din România au fost surprinse în tribunele Arenei Naționale vineri seara, printre care și miniștrii Dragoș Pîslaru și Oana Țoiu, care a stârnit ulterior mai multe discuții în mediul online.

Oana Țoiu a fost surprinsă cu un pahar de bere în mână la România - Canada. Nu a încălcat legea

Ministrul de externe al României a urmărit din tribune meciul de pregătire al „tricolorilor” înainte de duelul cu Cipru din preliminariile CM 2026.

În timpul meciului, Oana Țoiu a fost surprinsă de camerele TV cu un pahar de bere în mână, gest care a dus publicul din România cu gândul la o posibilă băutură alcoolică.

Totuși, pe Arena Națională nu se vinde bere cu alcool, fapt confirmat inclusiv de Jandarmeria Română.

Potrivit Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive, este interzisă vânzarea, distribuția sau consumul băuturilor alcoolice pe stadion, indiferent de tipul evenimentului.

FOTO: Facebook/Bogdan Tiberiu Iacob

Precizările Jandarmeriei pentru România - Canada 0-3

Sâmbătă, Jandarmeria Română a emis un comunicat de presă în care a precizat că la meciul România - Canada au fost comercializate două tipuri de băuturi: bere fără alcool și gin fără alcool.

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public, prin care se induce ideea consumului de alcool în arena sportivă pe timpul evenimentului, facem următoarele precizări:

Organizatorul a pus la dispoziția spectatorilor bere fără alcool, oferită de sponsor, și gin fără alcool.

De asemenea, în cadrul ședinței de cooperare organizată înaintea evenimentului sportiv, organizatorul a informat autoritățile relevante cu privire la aceste aspecte.

Cu toate acestea, jandarmii au efectuat verificări suplimentare în spațiile arenei și nu au fost depistate băuturi alcoolice.

Subliniem faptul că, ori de câte ori jandarmii au constatat consum de alcool în stadioane pe timpul unor manifestări sportive, au fost aplicate măsuri ferme de sancționare contravențională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în comunicatul Jandarmeriei.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport