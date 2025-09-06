Lămuriri în cazul Tudose  S-a opus primarul din Pitești transferului la FCSB? Mesaj pentru tatăl jucătorului: „Nu-mi place schimbarea de pe o zi pe alta”
Lămuriri în cazul Tudose S-a opus primarul din Pitești transferului la FCSB? Mesaj pentru tatăl jucătorului: „Nu-mi place schimbarea de pe o zi pe alta"

Publicat: 06.09.2025, ora 13:01
Actualizat: 06.09.2025, ora 13:49
  • Cristian Gentea, primarul din Pitești, a venit cu detalii despre situația lui Mario Tudose și îl contrazice pe Mihai Stoica.
  • Tatăl jucătorului anunțase vineri că a bătut palma cu FCSB pentru transfer, însă, în aceeași zi, oficialul campioanei a anunțat că edilul ar fi intervenit în această mutare.

Gentea a dezvăluit discuțiile purtate cu jucătorul și cu tatăl acestuia. Fundașul ar urma să anunțe astăzi decizia finală, așa cum a declarat vineri seară.

Cristian Gentea: „Schimbarea asta de pe o zi pe alta m-a dezamăgit”

„Tatăl lui a venit la mine, foarte hotărât că Mario rămâne la Pitești: «Gata, asta îmi doresc». Și apoi el s-a întors.

Ce să zic... Aseară, după meci, Mario m-a sunat. Mi-a spus că el la Pitești se simte bine, că e apreciat de toată lumea, e apreciat de Bogdan Andone și că vrea să rămână la FC Argeș.

După am văzut că a dat un interviu în care a spus că se hotărăște astăzi. El m-a sunat pe mine. Nu l-am sunat eu pe el.

Cert este că Dani Coman este singura persoană de la Pitești care va hotărî. Sigur, și după consultări cu mine, dar nu eu iau decizia.

I-am spus tatălui lui Mario că bineînțeles că va pleca. Este un jucător de perspectivă, nu va rămâne la FC Argeș nu știu cât. Dar schimbarea asta de pe o zi pe alta m-a dezamăgit.

Și i-am și spus domnului Tudose senior că, indiferent ce se întâmplă, tot dezamăgire e”, a declarat primarul din Pitești, Cristian Gentea, la Digi Sport Matinal.

FC Argeș a câștigat sâmbătă un meci amical cu Muscelul Câmpulung, scor 3-0, iar Gentea a spus că

Edilul piteștean a explicat pentru GOLAZO.ro că negocierile vor continua și după meciul câștigat sâmbătă de FC Argeș în fața celor de la Muscelul Câmpulung, scor 3-0: „Mai multe nu știu, am avut un amical acum, probabil se va mai discuta după. Știe Dani Coman mai multe”.

Daniel Stanciu: „E o situație în care noi avem 50% din drepturi”

Întrebat dacă primarul a intervenit, așa cum a susținut și Mihai Stoica anterior, oficialul argeșenilor a răspuns:

„Nu e adevărat. A fost o decizie. De când a venit Dani Coman, e 100% decizia lui. Indiferent că se consultă cu primarul sau cu altcineva din club, e decizia lui.

Sigur că și primarul contribuie, dar nu cred că ar interveni.

E o situație în care noi avem 50% din drepturi, deci la orice sumă, 3 milioane sau un milion, noi primim jumătate”, a spus Daniel Stanciu.

transfer fc arges Daniel Stanciu fcsb cristian gentea mario tudose
