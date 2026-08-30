„La revedere, Garita!” FOTO.  Momentul în care atacantul FCSB s-a făcut de râs cu UTA: „Va fi schimbat! Poate și reziliază” +20 foto
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„La revedere, Garita!” FOTO. Momentul în care atacantul FCSB s-a făcut de râs cu UTA: „Va fi schimbat! Poate și reziliază”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 22:29
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 22:37
  • Arnold Garita (29 de ani) a avut o primă repriză de coșmar în FCSB - UTA, fiind schimbat la pauză.
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FCSB a început meciul cu UTA Arad cu Arnold Garita în atac, însă camerunezul a avut o prestație slabă în prima repriză.

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FOTO. Momentul în care atacantul FCSB s-a făcut de râs cu UTA: „Va fi schimbat! Poate și reziliază”

În minutul 34, la scorul de 0-1, atacantul a primit o pasă de la Boutouatou la aproximativ 20 de metri de poarta adversă.

Garita a încercat să apropie balonul, însă a alunecat și a căzut pe gazon, fără să fie presat în mod direct de un adversar.

Faza a provocat o reacție ironică din partea lui Emil Grădinescu, comentatorul Prima Sport: „E clar, va fi schimbat! La revedere, Garita! S-ar putea să-ți rezilieze și contractul”.

FCSB - UTA. Garita se face de râs (19).jpg
FCSB - UTA. Garita se face de râs (19).jpg

Galerie foto (20 imagini)

FCSB - UTA. Garita se face de râs (1).jpg FCSB - UTA. Garita se face de râs (2).jpg FCSB - UTA. Garita se face de râs (3).jpg FCSB - UTA. Garita se face de râs (4).jpg FCSB - UTA. Garita se face de râs (5).jpg
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Acesta a avut însă dreptate. Garita nu a mai revenit pe teren după pauză, fiind înlocuit de Alexandru Stoian.

Iar schimbarea a venit cu noi vești proaste pentru camerunez. Stoian a avut nevoie de numai patru minute pentru a restabili egalitatea, marcând pentru 1-1.

Pentru Garita, partida cu UTA reprezenta abia a doua apariție în tricoul FCSB. Atacantul a fost împrumutat de campioana României de la Shenzhen Juniors și bifase doar 12 minute în prima etapă, contra lui CFR Cluj, înainte să primească prima titularizare pentru formația roș-albastră.

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