Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate

Octavian Șovre a fost un asistent FIFA mulți ani, iar de câteva sezoane activează ca observator

În această calitate, a rulat o perioadă pe AJF Satu Mare, după care din februarie 2025 a revenit la Bihor. A primit însă delegări la care avea de observat arbitri din propriul AJF

De o lună, Șovre a fost promovat de CCA, după ce forul prezidat de Vassaras a urcat la Liga II doi arbitri din Oradea și în baza notelor acordate chiar de cel care le era și șef la comisia județeană Bihor

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GOLAZO.ro continuă dezvăluirile despre Octavian Șovre, fost asistent FIFA, în prezent membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor și observator de arbitri.

După ce a renunțat la cariera de asistent, tocmai datorită experienței foarte mari acumulată la nivel internațional, Șovre și-a făcut repede loc pe lista supervizorul de arbitri din fotbalul românesc și a fost cooptat și de Vassaras în cadrul CCA.

FRF prezintă pe propriul site dovezi că Șovre încalcă regulamentul

În dreptul numelui său însă apar câteva anomalii greu de explicat din perspectiva CCA&FRF. În ultimii ani, în calitatea lui de observator s-a aflat la mai multe meciuri într-o incompatibilitate clară.

Delegat la jocuri în care unii dintre arbitrii cărora urma să le dea note, deci să influențeze în mod direct parcursul lor ulterior, inclusiv o posibilă promovare, erau chiar din AJF-ul de care Șovre aparținea!

Octavian Șovre e născut în județul Bihor și a activat mare parte din cariera sa ca arbitru aferent AJF Bihor.

În 2017 însă, în urma unui diferend pe plan local, Șovre își dădea demisia din funcția pe care o avea, cea de președinte a Comisiei de Arbitri Bihor. El se muta apoi la AJF Satu Mare, unde a rulat și ca arbitru și, ulterior, ca observator, până în februarie 2025.

Problemele în ceea ce îl încep să apară în rolul de supervizor. În timp ce era observator din Satu Mare, în aprilie 2023, așa cum arată și programările oficiale de pe site-ul FRF, a fost observator la un meci de Liga 2, Ripensia Timișioara - FC Brașov, unde cei doi asistenți erau frații Kopriva, din Carei, oraș aflat chiar în Satu Mare.

Captura de pe site-ul FRF, cu delegările acelui meci arată cum asistenții sunt din Carei (Satu Mare), iar Șovre e tot din Satu Mare.

La începutul anului 2025, după un exil de 8 ani, Șovre a revenit la AJF Bihor, preluând Comisia de Arbitri. În această calitate însă a început să meargă la meciuri, unde observa și nota arbitri din Oradea.

Pe site-ul FRF, Șovre a continuat să apară și în 2025 ca fiind de la Satu Mare, deși el conducea CJA de la Bihor.

Septembrie 2025: La meciul CSM Zalău - Sticla Arieșul Turda, unul dintre asistenți a fost Alex Beleneși, din Oradea

Noiembrie 2025: La meciul Bihorul Beiuș - Lotus Băile Felix, brigada supervizată de Șovre a conținut 3 dintre cei 4 arbitri („central”, asistenți, rezerva) ca fiind din Oradea, printre care și asistenții Daniel Leuca și Florentin Andrei

La foarte scurt timp după aceste meciuri, în decembrie 2025, la hotelul President din Băile Felix (Bihor) a avut loc Gala de final de an a Comisiei Județene a Arbitrilor Bihor.

Octavian Șovre a ținut să anunțe următoarele: „CCA ne-a făcut o frumoasă surpriză, debutându-i la Liga 2 în această toamnă pe Alex Beleneși, Ludovic Zifceac și Daniel Leuca”.

Doi dintre cei 3, Beleneși și Leuca, fuseseră observați și notați în rapoartele oficiale chiar de șeful lor de la CJA Bihor, Octavian Șovre, pe care însă CCA și FRF l-au prezentat în toamna lui 2025 ca fiind de la Satu Mare.

Anomalie și în Cupa României

În acest sezon, Șovre a primit două delegări în prima ligă, la Dinamo - Craiova și Corvinul - Sepsi, la ambele FRF prezentându-l ca fiind din Bihor. În martie acest an el a demisionat de la conducerea Comisiei de Arbitri a AJF Bihor, din cauza unor neînțelegeri cu președintele AJF, Zeno Bundea.

Totuși, anomaliile continuă în cazul său. Nu mai departe de săptămâna trecută, a fost observator la meciul de Cupa României, Poli Timișoara - Dumbrăvița, la care unul dintre asistenți a fost din Oradea (Bihor).

Exact Alex Beleneși, pe care îl supervizase și notase și în urmă cu aproape un an, la un meci de Liga a 3-a și pe care Vassaras l-a debutat la Liga 2 la final de 2025.

De curând, mai precis de la începutul lunii iulie, Șovre a fost promovat și el de Vassaras. Se ocupă de arbitrii de la Liga 3, alături de Sebastian Colțescu și Vasile Marinescu. Chiar în aceste zile, la Mogoșoaia, are loc cursul de instruire cu centralii și asistenții de la Liga 3, competiție care va debuta la finalul lunii august.

Octavian Șovre n-a răspuns la telefon pentru a comenta acest subiect și starea lui de incompatibilitate de la toate meciurile prezentate în acest articol.

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