Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate
Șocantul caz Octavian Șovre FOTO Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 15:45
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 16:11
  • Octavian Șovre a fost un asistent FIFA mulți ani, iar de câteva sezoane activează ca observator
  • În această calitate, a rulat o perioadă pe AJF Satu Mare, după care din februarie 2025 a revenit la Bihor. A primit însă delegări la care avea de observat arbitri din propriul AJF
  • De o lună, Șovre a fost promovat de CCA, după ce forul prezidat de Vassaras a urcat la Liga II doi arbitri din Oradea și în baza notelor acordate chiar de cel care le era și șef la comisia județeană Bihor
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

GOLAZO.ro continuă dezvăluirile despre Octavian Șovre, fost asistent FIFA, în prezent membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor și observator de arbitri.

După ce a renunțat la cariera de asistent, tocmai datorită experienței foarte mari acumulată la nivel internațional, Șovre și-a făcut repede loc pe lista supervizorul de arbitri din fotbalul românesc și a fost cooptat și de Vassaras în cadrul CCA.

Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo
Citește și
Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo
Citește mai mult
Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo

FRF prezintă pe propriul site dovezi că Șovre încalcă regulamentul

În dreptul numelui său însă apar câteva anomalii greu de explicat din perspectiva CCA&FRF. În ultimii ani, în calitatea lui de observator s-a aflat la mai multe meciuri într-o incompatibilitate clară.

Delegat la jocuri în care unii dintre arbitrii cărora urma să le dea note, deci să influențeze în mod direct parcursul lor ulterior, inclusiv o posibilă promovare, erau chiar din AJF-ul de care Șovre aparținea!

Octavian Șovre e născut în județul Bihor și a activat mare parte din cariera sa ca arbitru aferent AJF Bihor.

În 2017 însă, în urma unui diferend pe plan local, Șovre își dădea demisia din funcția pe care o avea, cea de președinte a Comisiei de Arbitri Bihor. El se muta apoi la AJF Satu Mare, unde a rulat și ca arbitru și, ulterior, ca observator, până în februarie 2025.

Problemele în ceea ce îl încep să apară în rolul de supervizor. În timp ce era observator din Satu Mare, în aprilie 2023, așa cum arată și programările oficiale de pe site-ul FRF, a fost observator la un meci de Liga 2, Ripensia Timișioara - FC Brașov, unde cei doi asistenți erau frații Kopriva, din Carei, oraș aflat chiar în Satu Mare.

Captura de pe site-ul FRF, cu delegările acelui meci arată cum asistenții sunt din Carei (Satu Mare), iar Șovre e tot din Satu Mare.

Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate

La începutul anului 2025, după un exil de 8 ani, Șovre a revenit la AJF Bihor, preluând Comisia de Arbitri. În această calitate însă a început să meargă la meciuri, unde observa și nota arbitri din Oradea.

Pe site-ul FRF, Șovre a continuat să apară și în 2025 ca fiind de la Satu Mare, deși el conducea CJA de la Bihor.

  • Septembrie 2025: La meciul CSM Zalău - Sticla Arieșul Turda, unul dintre asistenți a fost Alex Beleneși, din Oradea
Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate
  • Noiembrie 2025: La meciul Bihorul Beiuș - Lotus Băile Felix, brigada supervizată de Șovre a conținut 3 dintre cei 4 arbitri („central”, asistenți, rezerva) ca fiind din Oradea, printre care și asistenții Daniel Leuca și Florentin Andrei
Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate

La foarte scurt timp după aceste meciuri, în decembrie 2025, la hotelul President din Băile Felix (Bihor) a avut loc Gala de final de an a Comisiei Județene a Arbitrilor Bihor.

Octavian Șovre a ținut să anunțe următoarele: „CCA ne-a făcut o frumoasă surpriză, debutându-i la Liga 2 în această toamnă pe Alex Beleneși, Ludovic Zifceac și Daniel Leuca”.

Doi dintre cei 3, Beleneși și Leuca, fuseseră observați și notați în rapoartele oficiale chiar de șeful lor de la CJA Bihor, Octavian Șovre, pe care însă CCA și FRF l-au prezentat în toamna lui 2025 ca fiind de la Satu Mare.

Anomalie și în Cupa României

În acest sezon, Șovre a primit două delegări în prima ligă, la Dinamo - Craiova și Corvinul - Sepsi, la ambele FRF prezentându-l ca fiind din Bihor. În martie acest an el a demisionat de la conducerea Comisiei de Arbitri a AJF Bihor, din cauza unor neînțelegeri cu președintele AJF, Zeno Bundea.

Totuși, anomaliile continuă în cazul său. Nu mai departe de săptămâna trecută, a fost observator la meciul de Cupa României, Poli Timișoara - Dumbrăvița, la care unul dintre asistenți a fost din Oradea (Bihor).

Exact Alex Beleneși, pe care îl supervizase și notase și în urmă cu aproape un an, la un meci de Liga a 3-a și pe care Vassaras l-a debutat la Liga 2 la final de 2025.

Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate

De curând, mai precis de la începutul lunii iulie, Șovre a fost promovat și el de Vassaras. Se ocupă de arbitrii de la Liga 3, alături de Sebastian Colțescu și Vasile Marinescu. Chiar în aceste zile, la Mogoșoaia, are loc cursul de instruire cu centralii și asistenții de la Liga 3, competiție care va debuta la finalul lunii august.

Octavian Șovre n-a răspuns la telefon pentru a comenta acest subiect și starea lui de incompatibilitate de la toate meciurile prezentate în acest articol.

Citește și

Plângere penală după Rapid - Dinamo Un parlamentar somează autoritățile să nu mai tolereze rasismul de pe stadioane: „A atins cote alarmante în România”
Superliga
15:17
Plângere penală după Rapid - Dinamo Un parlamentar somează autoritățile să nu mai tolereze rasismul de pe stadioane: „A atins cote alarmante în România”
Citește mai mult
Plângere penală după Rapid - Dinamo Un parlamentar somează autoritățile să nu mai tolereze rasismul de pe stadioane: „A atins cote alarmante în România”
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Stranieri
13:18
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Citește mai mult
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cine este femeia care a câștigat premiul de 10 milioane de euro, cel mai mare din istoria Loto 6/49. „Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”
Cine este femeia care a câștigat premiul de 10 milioane de euro, cel mai mare din istoria Loto 6/49. „Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”
Cine este femeia care a câștigat premiul de 10 milioane de euro, cel mai mare din istoria Loto 6/49. „Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”
FRF Octavian Sovre REGULAMENT Kyros Vassaras
Știrile zilei din sport
Sorana Cîrstea a luptat până la final Românca, învinsă greu de a treia jucătoare a lumii » Cu câți bani pleacă de la WTA Cincinnati
Tenis
19.08
Sorana Cîrstea a luptat până la final Românca, învinsă greu de a treia jucătoare a lumii » Cu câți bani pleacă de la WTA Cincinnati
Citește mai mult
Sorana Cîrstea a luptat până la final Românca, învinsă greu de a treia jucătoare a lumii » Cu câți bani pleacă de la WTA Cincinnati
Fără români! Dar cu nemți! Fanii lui Hapoel Beer-Sheva au strecurat în Giulești ultrași germani ai lui Mainz, deși doar israelienilor le era permis
Liga Campionilor
19.08
Fără români! Dar cu nemți! Fanii lui Hapoel Beer-Sheva au strecurat în Giulești ultrași germani ai lui Mainz, deși doar israelienilor le era permis
Citește mai mult
Fără români! Dar cu nemți! Fanii lui Hapoel Beer-Sheva au strecurat în Giulești ultrași germani ai lui Mainz, deși doar israelienilor le era permis
Play-off Cupa României 6 goluri în Chiajna - Oțelul. Farul, eliminată din competiție! Echipele calificate în grupe
Cupa Romaniei
19.08
Play-off Cupa României 6 goluri în Chiajna - Oțelul. Farul, eliminată din competiție! Echipele calificate în grupe
Citește mai mult
Play-off Cupa României 6 goluri în Chiajna - Oțelul. Farul, eliminată din competiție! Echipele calificate în grupe
„Știi? Nu știi!” VIDEO. Filipe Coelho,  dialog cu un jurnalist la conferința dinainte de Craiova - Ararat-Armenia: „E mai bine să verifici înainte”
Europa League
19.08
„Știi? Nu știi!” VIDEO. Filipe Coelho, dialog cu un jurnalist la conferința dinainte de Craiova - Ararat-Armenia: „E mai bine să verifici înainte”
Citește mai mult
„Știi? Nu știi!” VIDEO. Filipe Coelho,  dialog cu un jurnalist la conferința dinainte de Craiova - Ararat-Armenia: „E mai bine să verifici înainte”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:45
Interes pentru Mihăilă Atacantul naționalei României, dorit în La Liga » Adrian Ilie a dat detalii
Interes pentru Mihăilă  Atacantul naționalei României, dorit în La Liga » Adrian Ilie a dat detalii
00:13
Halep, mesaj indirect pentru Kyrgios FOTO. Simona nu a uitat ce a făcut australianul și l-a taxat, după ce a fost suspendat: „Diferența dintre un accident și o alegere”
Halep, mesaj indirect pentru Kyrgios  FOTO. Simona nu a uitat ce a făcut australianul și l-a taxat, după ce a fost suspendat: „Diferența dintre un accident și o alegere”
22:59
Imnul Ligii în România după 7 ani! Ce frumos a răsunat în Giulești cântecul-simbol de Champions, la Hapoel vs Sabah. De la CFR nu l-am mai auzit!
Imnul Ligii în România după 7 ani! Ce frumos a răsunat în Giulești cântecul-simbol de Champions, la Hapoel vs Sabah. De la CFR nu l-am mai auzit!
23:23
„M-am săturat. Nu mai pot!” Conducătorul Oțelului a răbufnit. Problemele financiare, tot mai greu de gestionat: „E posibil să-mi depun mandatul”
„M-am săturat. Nu mai pot!”   Conducătorul Oțelului a răbufnit. Problemele financiare, tot mai greu de gestionat: „E posibil să-mi depun mandatul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Top stiri
Noii investitori de la CFR Cu ce se ocupă elvețienii care pregătesc preluarea clubului de la Ioan Varga și cine este miliardarul din spatele lor
Superliga
19.08
Noii investitori de la CFR Cu ce se ocupă elvețienii care pregătesc preluarea clubului de la Ioan Varga și cine este miliardarul din spatele lor
Citește mai mult
Noii investitori de la CFR Cu ce se ocupă elvețienii care pregătesc preluarea clubului de la Ioan Varga și cine este miliardarul din spatele lor
România uimește Europa!  UEFA a publicat listele primelor două categorii ale arbitrilor. Suntem pe o poziție incredibilă , peste Anglia și Portugalia
Superliga
19.08
România uimește Europa! UEFA a publicat listele primelor două categorii ale arbitrilor. Suntem pe o poziție incredibilă, peste Anglia și Portugalia
Citește mai mult
România uimește Europa!  UEFA a publicat listele primelor două categorii ale arbitrilor. Suntem pe o poziție incredibilă , peste Anglia și Portugalia
Nereguli în „Microbuzul groazei” ISCTR pentru GOLAZO.ro după accidentul echipei Dinamo 2 : 19 persoane în vehiculul cu 15 locuri și documente lipsă
Diverse
19.08
Nereguli în „Microbuzul groazei” ISCTR pentru GOLAZO.ro după accidentul echipei Dinamo 2: 19 persoane în vehiculul cu 15 locuri și documente lipsă
Citește mai mult
Nereguli în „Microbuzul groazei” ISCTR pentru GOLAZO.ro după accidentul echipei Dinamo 2 : 19 persoane în vehiculul cu 15 locuri și documente lipsă
Schimbarea extraordinară pentru zeci de mii de bucureșteni care folosesc zilnic linia 32. Tramvaiele circulă acum ca bărcile pe valuri pe al doilea cel mai folosit traseu STB din București
B365
19.08
Schimbarea extraordinară pentru zeci de mii de bucureșteni care folosesc zilnic linia 32. Tramvaiele circulă acum ca bărcile pe valuri pe al doilea cel mai folosit traseu STB din București
Citește mai mult
Schimbarea extraordinară pentru zeci de mii de bucureșteni care folosesc zilnic linia 32. Tramvaiele circulă acum ca bărcile pe valuri pe al doilea cel mai folosit traseu STB din București

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 36 rapid 42 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share