Ofri Arad (27 de ani) a fost prezentat oficial de FCSB.

Campioana României a anunțat cel de-al doilea transfer din această iarnă, pe Ofri Arad, mijlocaș defensiv care a jucat ultima dată la Kairat Almaty, în Kazahstan.

FCSB l-a prezentat pe Ofri Arad

Gruparea bucureșteană a anunțat transferul lui Ofri Arad pe pagina oficială de Facebook a clubului.

FCSB a transmis că Ofri Arad va purta tricoul cu numărul 15, dar și că israelianul va lua parte astăzi la primul antrenament sub comanda lui Elias Charalambous.

Ultimul fotbalist care a jucat un sezon întreg cu numărul 15 pe spate la FCSB a fost Marius Ștefănescu, în stagiunea 2024/2025.

„Ofri Arad este oficial jucătorul Campioanei României. Internaționalul israelian în vârstă de 27 de ani a efectuat vizita medicală și a semnat contractul cu clubul nostru.

Mijlocașul care are în palmares trei titluri de campion al Israrelului, cu Maccabi Haifa și două titluri ale Kazahstanului cu Kairat Almaty va purta tricoul cu numărul 15. Acesta va efectua astăzi primul antrenament alături de noii săi colegi.

FCSB îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a transmis FCSB.

1,2 milioane de euro este cota lui Ofri Arad, conform Transfermarkt

După ce a fost oficializat transferul, Arad a postat un mesaj pentru fanii campioanei, pe pagina sa de Instagram.

„Sunt foarte încântat să mă alătur acestui club imens și să încep un nou capitol în roșu și albastru. Aștept cu nerăbdare să vă văd și să simt atmosfera de pe stadion. Sperăm să ne atingem toate obiectivele împreună”, a scris Ofri Arad, pe Instagram.

De-a lungul carierei sale, Ofri Arad a mai evoluat la Maccabi Haifa, Hapoel Ramat Gan și Kairat Almaty, formație alături de care s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor, în acest sezon.

Arad a și înscris în Ligă pentru Kairat, în meciul cu Inter, scor 1-2 pentru formația antrenată de Cristi Chivu.

Are în palmares 5 titluri de campion (3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat), dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

FOTO. Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat 2-1

