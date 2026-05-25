Lionel Messi (38 de ani) a cerut să fie schimbat în ultimul meci jucat de Inter Miami înaintea pauzei pentru Cupa Mondială, după ce a acuzat un disconfort muscular.

Starul Argentinei a cerut schimbare în minutul 73 al partidei cu Philadelphia Union, după ce a acuzat un disconfort la piciorul stâng.

Messi a cerut să fie schimbat din cauza problemelor musculare cu mai puțin de o lună înaintea Mondialului

Înainte să ceară schimbarea, Messi își pusese deja amprenta asupra meciului. Argentinianul a oferit două pase decisive, iar Inter Miami s-a impus cu 6-4 în duelul cu Philadelphia Union.

Schimbarea lui Messi a produs îngrijorare în Argentina, mai ales că naționala se pregătește pentru debutul la Cupa Mondială, împotriva Algeriei.

Fostul jucător al celor de la Barcelona rămâne unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei mondiale.

Totuși, primele informații au mai redus din îngrijorare. Jurnalistul argentinian Gaston Edul, apropiat de naționala Argentinei, a transmis că Messi a cerut schimbarea doar din precauție, după ce a simțit o tensiune la coapsa stângă. Potrivit acestuia, nu ar fi vorba despre o leziune musculară.

Messi ar fi resimțit oboseală încă dinaintea startului meciului, conform ole.com.ar.

Și antrenorul lui Inter Miami a lăsat de înțeles că problema ar putea avea legătură cu oboseala, după un meci disputat în condiții dificile.

„Încă nu avem rapoarte despre asta. Le vom avea în curând. Este oboseală, era obosit, terenul era greu. Când există dubii, ceea ce faci este să încerci să nu riști”, a declarat tehnicianul.

116 goluri a înscris Lionel Messi pentru naționala Argentinei, în 198 de partide. Starul argentinian a participat la Cupele Mondiale din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022, reușind să câștige trofeul mondial în 2022

În actualul sezon de campionat din SUA, în care Inter Miami a debutat pe 22 februarie 2026, Lionel Messi a marcat 12 goluri și a oferit 7 pase decisive în 14 meciuri.

Argentina face parte din Grupa J la Cupa Mondială 2026, alături de Algeria, Austria și Iordania. Campioana mondială en-titre va debuta pe 17 iunie, împotriva Algeriei, la Kansas City.

