UEFA a decis El arbitrează Suedia - România, primul meci al „tricolorilor” din Liga Națiunilor

UEFA a anunțat brigada de arbitri care va conduce partida Suedia - România, prima a „tricolorilor” în Liga Națiunilor.

Duelul de la Solna se joacă vineri, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Cehul Ondrej Berka (38 de ani), arbitru internațional din 2022, se va afla la centru pentru primul meci oficial din mandatul lui Gică Hagi.

Ondrej Berka arbitrează Suedia - România

Acesta va fi ajutat la cele două tușe de conaționalii Matej Vilcek și Kamil Hajek, în timp ce Ondrej Pechanec va fi ce de-al patrulea oficial.

În camera VAR se vor afla italianul Michael Fabbri și cehul Karel Roucek.

Ondrej Berka i-a mai arbitrat pe „tricolori” la partida amicală cu Slovacia, scor 0-2, desfășurată pe 31 martie. La acea vreme, regretatul Mircea Lucescu era selecționerul României.

„Il Luce” nu a putut sta însă pe bancă, fiind internat în spital după ce i s-a făcut rău în timpul cantonamentului de la Mogoșoaia, la doar câteva zile după barajul pierdut cu Turcia, 0-1. În absența lui Lucescu, România a fost condusă de pe bancă de secundul Jerry Gane.

Berka a condus și două meciuri jucate de Universitatea Craiova.

Victoria oltenilor cu KF Vllaznia, 3-0, în manșa retur a turului doi preliminar din Conference League din sezonul 2022/2023, respectiv remiza cu KuPS, 1-1, din preliminariile Europa League din luna august.

Ondrej Berka înainte de KuPS - U Craiova/ Foto: sportpictures.eu

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia

PORTARI

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă

MIJLOCAȘI

Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi

ATACANȚI

Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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