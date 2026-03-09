Optimile Champions League ne oferă dueluri de 5 stele - program și cote
Optimile Champions League ne oferă dueluri de 5 stele - program și cote

alt-text Publicat: 09.03.2026, ora 11:18
alt-text Actualizat: 09.03.2026, ora 11:23
  • La jumătatea săptămânii are loc prima manșă a optimilor Champions League. Returul se va desfășura peste o săptămână.
  • În această fază s-au calificat majoritatea formațiilor cu pretenții, dar și echipe care porneau cu șansa a doua în play-off - Galatasaray și Bodo Glimt.

În actualul sezon au participat cinci formații din La Liga, dintre care trei au ajuns în optimi: Barcelona, Real Madrid și Atletico Madrid. Toate vor întâlni în această fază formații din Premier League.

Program prima manșă optimi Champions League

Marți, 10 martie 2026

  • 19:45: Galatasaray – Liverpool
  • 22:00: Atalanta – Bayern Munchen
  • 22:00: Newcastle – Barcelona
  • 22:00: Atletico Madrid – Tottenham

Miercuri, 11 martie 2026

  • 19:45: Bayer Leverkusen – Arsenal
  • 22:00: PSG – Chelsea
  • 22:00: Real Madrid – Manchester City
  • 22:00: Bodo/Glimt – Sporting Lisabona

Trei echipe din afara campionatelor de top, calificate în optimi

În faza ligii, șapte din primele opt clasate au provenit din campionate de top. Excepția a reprezentat-o Sporting Lisabona. Celelalte două formații din afara ligilor de top ajunse în această fază în urma play-off-ului pentru optimi sunt Bodo Glimt și Galatasaray.

Optimile Champions League ne oferă dueluri de 5 stele - program și cote Optimile Champions League ne oferă dueluri de 5 stele - program și cote

Galatasaray (4.20) - Liverpool (1.76)

Liverpool pare a avea una dintre cele mai accesibile duble manșe, întâlnind Galatasaray. Formația turcă a trecut în play-off-ul pentru optimi de Juventus după extra time. Liverpool a încheiat pe poziția a treia în grupă, cu șase victorii și două înfrângeri.

Atalanta (4.50) - Bayern Munchen (1.60)

Favoriți sunt bavarezii în această dublă manșă, care au terminat pe locul secund grupa, cu șapte victorii și o înfrângere. Atalanta nu trebuie însă subestimată, aceasta venind după o calificare spectaculoasă. În play-off-ul pentru optimile de finală a trecut Borussia Dortmund. A fost învinsă cu 0-2 în deplasare, însă Dortmund s-a văzut calificată prea repede. A fost un retur al play-off-ului spectaculos, în care Atalanta a avut cea mai clară victorie, alături de Atletico Madrid. Formația din Serie A s-a impus cu 4-1, eliminând, astfel, formația din Bundesliga. Bayern este a doua favorită la trofeu, cu o cotă de 6.60 la Don.ro.

Atletico Madrid (1.54) - Tottenham (5.33)

Atletico Madrid a încheiat pe locul 14 în grupă și a eliminat-o pe Club Brugge în play-off, cu scorul general de 7-4. A înregistrat o remiză cu șase goluri în Belgia și o victorie cu 4-1 acasă. Tottenham a încheiat faza ligii pe poziția a patra, cu cinci victorii, două remize și o înfrângere. Cota ca în acest duel să se înscrie peste 2.5 goluri este 1.71.

Newcastle (2.80) - Barcelona (2.22)

Este unul dintre cele trei dueluri în care se înfruntă echipe din Anglia și Spania. Newcastle a încheiat pe 12 în grupă și s-a calificat în optimi după ce a eliminat-o pe Qarabag cu scorul general de 9-3. Barcelona a încheiat pe poziția a cincea, cu cinci victorii, o remiză și două înfrângeri. Cotele 1X2 la pariuri sportive sunt foarte echilibrate, cu un ușor avantaj de partea catalanilor:

  • Victorie Newcastle: 2.66
  • Egal: 3.75
  • Victorie Barcelona: 2.33

Bayer Leverkusen (6.00) - Arsenal (1.50)

Prima poziție în grupă le-a revenit celor de la Arsenal, care au obținut maximum de puncte. Bayer Leverkusen a încheiat pe locul 16 în grupă, dar a trecut de Olympiakos în play-off. S-a impus cu 2-0 în deplasare, pentru ca pe teren propriu să înregistreze o remiză albă. Arsenal este creditată cu prima șansă la trofeu, cu o cotă de 3.50 la Don.ro.

Bodo/Glimt (2.50) - Sporting Lisabona (2.54)

Bodo/Glimt s-a aflat la prima prezență în grupele Champions League. După primele cinci etape avea numai două puncte, dar în ultimele trei runde a scos 7 puncte cu Borussia Dortmund, Manchester City și Atletico Madrid. În play-off a trecut de Inter Milano cu scorul general de 5-2. S-a impus atât în prima manșă, cât și în retur.

Sporting Lisabona a încheiat pe 7, la egalitate de puncte cu Barcelona, Chelsea și Manchester City. A avut un golaveraj mai slab ca Barcelona și Chelsea și același golaveraj ca Manchester City, însă mai multe goluri marcate.

PSG (1.80) - Chelsea (4.00)

Parizienii au încheiat faza ligii pe locul 11. În play-off au trecut de Monaco. Au învins-o cu scorul general de 5-4, după o victorie cu 3-2 în deplasare și o remiză acasă. Chelsea a încheiat pe poziția a șasea în grupă, cu 5 victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri.

Real Madrid (3.00) - Manchester City (2.22)

Este al treilea duel din optimile de finală care se va desfășura între formații din Spania și Anglia. Real Madrid a încheiat pe locul 9 în grupă. În play-off-ul pentru optimile de finală a trecut de Benfica, impunându-se atât în prima manșă, cât și în a doua, la un gol diferență. De cealaltă parte, Manchester City a încheiat pe poziția a opta în grupă. A primit nouă goluri și a marcat 15. Deși, pe hârtie, sunt cele mai valoroase echipe din lume la ora actuală, nici Real și nici City nu sunt în top 3 favorite la trofeu. City este a 4-a favorită, cu o cotă de 9.00, iar Real este creditată cu șansa a 7-a, la o cotă de 13.00.

Va fi doborât recordul de goluri marcate de un jucător într-un singur sezon?

Cel mai bun marcator al competiției este Kylian Mbappe, de la Real Madrid, cu 13 reușite. Tot un jucător care pe vremea aceea juca la Real Madrid a stabilit recordul de goluri într-un singur sezon de Champions League. Este vorba de portughezul Cristiano Ronaldo, care a marcat 17 goluri în sezonul 2013-2014.

Mbappe este favorit la titlul de golgheter, cu o cotă de 1.40, însă accidentarea recentă l-ar putea împiedica să evolueze în următoarele partide. În topul golgeterilor urmează Harry Kane (Bayern Munchen, 7.00), Erling Haaland (Manchester City, 11.0) și Anthony Gordon (Newcastle, 11.0).

Dacă Real Madrid va ajunge în finală, Mbappe are șanse mari să egaleze măcar recordul lui Cristiano Ronaldo din sezonul 2012-2013. Finala Champions League va avea loc pe 30 mai, în Budapesta.

