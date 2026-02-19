- Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a pierdut meciul din deplasare cu Bodo/Glimt, scor 1-3.
Inter a început meciul cum nu se putea mai rău, fiind condusă încă din minutul 20, atunci când Sondre Fet a reușit să deschidă scorul pentru formația norvegiană.
La doar 10 minute distanță, Pio Esposito a restabilit egalitatea pe tabelă, 1-1, scor care avea să rămână până la pauză.
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL
Bodo/Glimt s-a dezlănțuit în repriza secundă și a marcat două goluri în doar trei minute, reușite care i-au adus prima șansă la returul programat săptămâna viitoare.
Jens Hauge a punctat, în minutul 61, iar imediat a lovit și Kasper Hogh, care au dus scorul la 3-1. Astfel, Interul lui Chivu va avea de recuperat un deficit de două goluri la meciul de pe San Siro, programat marți, de la ora 22:00.
Bodo/Glimt - Inter 3-1
- Au marcat: Fet (min. 20), Hauge (min. 61), Hogh (min. 64)
- Arbitru: Daniel Siebert (Germania), Asistenți: Jan Seidel, Rafael Foltyn (Germania), VAR: Christian Dingert (Germania), AVAR: Jérôme Brisard (Franța)
- Stadion: Aspmyra
Olympiakos - Bayer Leverkusen 0-2
- Au marcat: Schick (min. 60, 63)
- Arbitru: João Pinheiro (Portugalia), Asistenți: Bruno Jesus, Luciano Maia (Portugalia), VAR: Tiago Martins (Portugalia), AVAR: Fábio Oliveira Melo (Portugalia)
- Stadion: Stadio „Georgios Karaiskakis”
Club Brugge - Atletico Madrid 3-3
- Au marcat: Onyedika (min. 52), Tresoldi (min. 60), Tzolis (min. 89) / Alvarez (min. 8 pen.), Lookman (45+4), Ordonez (min. 79, autogol)
- Arbitru: Glenn Nyberg (Suedia), Asistenți: Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist (Suedia), VAR: Jarred Gillett (Anglia), AVAR: Robert Schröder (Germania)
- Stadion: Jan Breydelstadion
Qarabag - Newcastle 1-6
- Au marcat: Cafarquliyev (min. 54) / Gordon (min. 3, 32 pen., 33, 45+1 pen.), Thiaw (min. 8), Murphy (min. 72)
- Arbitru: Espen Eskås (Norvegia), Asistenți: Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norvegia), VAR: Rob Dieperink (Olanda), AVAR: Dennis Higler (Olanda)
- Stadion: Tofiq Bahramov Republican Stadium
Rezultatele de marți din play-off-ul Ligii Campionilor
- Galatasaray - Juventus 5-2
- Benfica - Real Madrid 0-1
- Borussia Dortmund - Atalanta 2-0
- Monaco - PSG 2-3
Manșa secundă din play-off-ul competiției este programată săptămâna viitoare, pe 24 și 25 februarie.