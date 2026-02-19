Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a pierdut meciul din deplasare cu Bodo/Glimt, scor 1-3.

Inter a început meciul cum nu se putea mai rău, fiind condusă încă din minutul 20, atunci când Sondre Fet a reușit să deschidă scorul pentru formația norvegiană.

La doar 10 minute distanță, Pio Esposito a restabilit egalitatea pe tabelă, 1-1, scor care avea să rămână până la pauză.

Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL

Bodo/Glimt s-a dezlănțuit în repriza secundă și a marcat două goluri în doar trei minute, reușite care i-au adus prima șansă la returul programat săptămâna viitoare.

Jens Hauge a punctat, în minutul 61, iar imediat a lovit și Kasper Hogh, care au dus scorul la 3-1. Astfel, Interul lui Chivu va avea de recuperat un deficit de două goluri la meciul de pe San Siro, programat marți, de la ora 22:00.

Bodo/Glimt - Inter 3-1

Au marcat: Fet (min. 20), Hauge (min. 61), Hogh (min. 64)

Arbitru : Daniel Siebert (Germania), Asistenți : Jan Seidel, Rafael Foltyn (Germania), VAR : Christian Dingert (Germania), AVAR : Jérôme Brisard (Franța)

: Daniel Siebert (Germania), : Jan Seidel, Rafael Foltyn (Germania), : Christian Dingert (Germania), : Jérôme Brisard (Franța) Stadion: Aspmyra

Olympiakos - Bayer Leverkusen 0-2

Au marcat: Schick (min. 60, 63)

Arbitru : João Pinheiro (Portugalia), Asistenți : Bruno Jesus, Luciano Maia (Portugalia), VAR : Tiago Martins (Portugalia), AVAR : Fábio Oliveira Melo (Portugalia)

: João Pinheiro (Portugalia), : Bruno Jesus, Luciano Maia (Portugalia), : Tiago Martins (Portugalia), : Fábio Oliveira Melo (Portugalia) Stadion: Stadio „Georgios Karaiskakis”

Club Brugge - Atletico Madrid 3-3

Au marcat: Onyedika (min. 52), Tresoldi (min. 60), Tzolis (min. 89) / Alvarez (min. 8 pen.), Lookman (45+4), Ordonez (min. 79, autogol)

Arbitru : Glenn Nyberg (Suedia), Asistenți : Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist (Suedia), VAR : Jarred Gillett (Anglia), AVAR : Robert Schröder (Germania)

: Glenn Nyberg (Suedia), : Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist (Suedia), : Jarred Gillett (Anglia), : Robert Schröder (Germania) Stadion: Jan Breydelstadion

Qarabag - Newcastle 1-6

Au marcat: Cafarquliyev (min. 54) / Gordon (min. 3, 32 pen., 33, 45+1 pen.), Thiaw (min. 8), Murphy (min. 72)

Arbitru : Espen Eskås (Norvegia), Asistenți : Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norvegia), VAR : Rob Dieperink (Olanda), AVAR : Dennis Higler (Olanda)

: Espen Eskås (Norvegia), : Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norvegia), : Rob Dieperink (Olanda), : Dennis Higler (Olanda) Stadion: Tofiq Bahramov Republican Stadium

Rezultatele de marți din play-off -ul Ligii Campionilor

Galatasaray - Juventus 5-2

Benfica - Real Madrid 0-1

Borussia Dortmund - Atalanta 2-0

Monaco - PSG 2-3

Manșa secundă din play-off-ul competiției este programată săptămâna viitoare, pe 24 și 25 februarie.

