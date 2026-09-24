Decedat la 20 de ani!  Un fundaș din Polonia și-a pierdut viața după un accident neobișnuit

Oskar Kordus, fotbalist polonez, a decedat la vârsta de 20 de ani după un accident rutier în care a fost implicat în urmă cu câteva zile.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Accidentul s-a petrecut luni dimineață, între localitățile Krajewice și Grabonog, din Polonia.

A decedat la doar 20 de ani după un accident neobișnuit

Oskar Kordus, fundașul echipei Kania Gostyn, din liga a patra din Polonia, a decedat în urma unui accident rutier provocat de o coliziune cu un cerb.

Un bărbat în vârstă de 52 de ani, care conducea un Volkswagen, a izbit acel animal, care a fost propulsat pe sensul opus de mers și a ajuns în fața mașinii conduse de Oskar Kordus.

Cerbul a spart parbrizul autoturismului acestuia. Ulterior, mașina a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea drumului.

Autoritățile au anunțat că în mașină se aflau două persoane în momentul accidentului.

„La sosirea la locul accidentului și după efectuarea verificărilor, s-a constatat că una dintre persoanele rănite nu mai era în viață.

Cealaltă persoană implicată în accident nu a suferit răni. Pompierii au început imediat resuscitarea.

După sosirea Ambulanței, procedurile medicale au continuat.

Semnele vitale au fost restabilite, iar persoana rănită a fost transportată cu un elicopter la un spital din Poznan”, au transmis autoritățile, conform thesun.co.uk.

În ciuda eforturilor depuse de medici, Oskar Kordus a decedat marți seară din cauza rănilor suferite.

Clubul la care evolua tânărul fundaș a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

„Cu profundă tristețe am primit vestea decesului jucătorului nostru, Oskar Kordus.

În numele întregii comunități a echipei, transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei lui Oskar, celor dragi și tuturor prietenilor săi.

În aceste momente extrem de dificile, vă împărtășim durerea și suntem alături de voi cu gândul și cu sufletul. Odihnește-te în pace, Oskar”, a transmis Kania Gostyn.

Ieri, în circumstanțe tragice, Oskar Kordus ne-a părăsit. A fost crescut de clubul nostru încă din primii ani ai vieții. Odihnească-se în pace. Korona Piaski, fostul club al lui Kordus

Oskar Kordus a fost transferat de Kania Gostyn în această vară de la Korona Piaski. Jucase deja 7 meciuri pentru noua sa echipă în acest sezon.

Sâmbătă, cu două zile înaintea accidentului, fundașul fusese titular în meciul cu Pogon Nowe Skalmierzyce.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport