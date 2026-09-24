Simone Biles, victima unui jaf  Trei bărbați mascați i-au spart locuința şi i-au furat o maşină de lux

Simone Biles (29 de ani), triplă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a fost victima unui jaf.

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Gimnasta americană afirmă că a pierdut o mașină de lux și un câine de pază după ce trei bărbați mascați i-au furat Porsche-ul GTS, scrie nbcnews.ro.

Simone Biles, victima unui jaf

„Pregătiți-vă cu mine pentru a merge să-mi ridic noua mașină”, a spus Biles pe un ton entuziasmant.

Ulterior, sportiva din SUA a devenit serioasă și a explicat că a fost victima unui jaf în ultimele luni petrecute în Chicago.

Incidentul a contribuit, în parte, la decizia ei și a soțului său, Jonathan Owens, de a-și lua un câine din rasa Dobermann Pinscher.

„Simt că am nevoie de o emisiune de reality TV. Lucrurile care mi se întâmplă sunt de o nebunie absolută”, a mai spus Biles.

Poliția din Chicago a declarat că nu poate furniza un raport al incidentului.

Simone Biles nu este singura vedetă din sportul american care a trecut printr-o astfel de experiență în ultimii ani. Mai mulți sportivi de top au devenit victime ale unor spargeri la domiciliu.

Patrick Mahomes și Travis Kelce, jucători în NFL la Kansas City Chiefs, s-au confruntat, la rândul lor, cu astfel de incidente în octombrie 2024.

Sabrina Ionescu, baschetbalista cu origini românești care evoluează pentru New York Liberty, a trecut printr-o experiență similară în 2025. În același an, și Karl-Anthony Towns, starul campioanei NBA, New York Knicks, a fost victima unui astfel de incident.

Cel mai recent, locuința lui Shedeur Sanders a fost spartă în timpul unui meci al jucătorului de la Cleveland Browns.

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