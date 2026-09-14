Tensiuni Mbappe - Dembele Starurile Franței s-au contrat pe tema Balonului de Aur: „Mereu am fost văzut ca «cel ales»”
Kylian Mbappe (centru-stânga) și Ousmane Dembele (dreapta). Foto: IMAGO
Campionate

Tensiuni Mbappe - Dembele Starurile Franței s-au contrat pe tema Balonului de Aur: „Mereu am fost văzut ca «cel ales»”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 23:17
  • Ousmane Dembele (29 de ani) și Kylian Mbappe (27 de ani) s-au contrat în declarații de la distanță cu o lună înaintea decernării Balonului de Aur.
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Starul lui Real Madrid a vorbit despre diferențele dintre el și colegul de la națională, care este totodată și ultimul câștigător al Balonului de Aur, iar atacantul lui PSG n-a ezitat să-i răspundă.

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Kylian Mbappe: „Mereu am fost văzut ca «cel ales»”

Într-un interviu publicat sâmbătă de France Football, Mbappe a susținut că a fost adesea privit drept „cel ales”, comparativ cu colegul său din linia de atac a Franței.

„Dembele? El a fost întotdeauna văzut ca un jucător talentat. Eu, în schimb, am fost întotdeauna văzut ca «cel ales».

Eu am ajuns în vârf imediat, foarte repede. Ousmane a avut un parcurs diferit, marcat de accidentări, dar a știut să se revanșeze!”, a spus Kylian Mbappe.

În urma declarațiilor jucătorului de la Real Madrid, Dembele a reacționat:

„Am stat mereu în spate, muncind din greu. De-a lungul întregii mele cariere nu am scos niciun cuvânt. Am muncit foarte mult.

Așa cum am mai spus, nu am fost niciodată considerat favoritul, dar m-am străduit, iar anul trecut am fost răsplătit cu un sezon fantastic la PSG. Iar acum, în acest an, vom vedea: fără presiune, cu calm”, a spus Dembele, potrivit marca.com.

Ousmane Dembele este câștigătorul Balonului de Aur din 2025, iar ultimul sezon, încheiet din nou prin cucerirea Ligii Campionilor alături de PSG, îl menține în cursă pentru acest trofeu.

Lista celor 30 de jucători nominalizați pentru Balonul de Aur

  • Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)
  • Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)
  • Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)
  • Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)
  • Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)
  • Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)
  • Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)
  • Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)
  • Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)
  • Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)
  • Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)
  • Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)
  • Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)
  • Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)
  • Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)
  • Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)
  • Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)
  • Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)
  • Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)
  • Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)
  • Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)
  • Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)
  • Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)
  • William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)
  • Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)
  • Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)
  • Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)
  • Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

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