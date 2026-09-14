Interes uriaș la Dinamo Clubul a anunțat suplimentarea stocului pentru tricourile speciale. Câte bucăți vor fi disponibile

Dinamo a anunțat suplimentarea stocului pentru tricourile ediție specială, lansate în urmă cu câteva săptămâni.

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În a doua jumătate a lunii august, „câinii” au prezentat un nou echipament, cu prima siglă a clubului, care a avut ca scop diminuarea pierderilor cauzate de numărul mic de bilete vândute, având în vedere capacitatea stadionului „Arcul de Triumf”.

Dinamo a suplimentat stocul de tricouri ediție specială

Fanii au epuizat rapid stocul, iar clubul „alb-roșu” a decis acum să mai scoată la vânzare încă 500 de bucăți, ca urmarea a numeroaselor solicitări.

„Voi ați cerut, iar noi v-am ascultat! Cererea pentru tricourile ediție specială a fost atât de mare, încât stocul s-a epuizat într-un timp record. Așa că nu am stat pe gânduri.

Interesul pentru tricourile ediție specială a fost ceva nemaiîntâlnit.

De azi, tricourile revin în număr limitat: doar 500 de bucăți, disponibile pe shop-ul oficial al clubului!”, a transmis Dinamo pe pagina de Facebook.

Dinamo va reveni pe Arena Națională începând cu etapa viitoare, la partida cu Farul Constanța, duminică, de la 20:30.

„Câinii” lui Nuno Campos ocupă prima poziție după 9 etape, cu 20 de puncte, la două deasupra Rapidului, respectiv 3 puncte deaspura campioanei U Craiova.

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