Furie la Paris  Accidentarea lui Dembele din meciul Ucraina - Franța a revoltat conducerea PSG: „E o nebunie că l-au lăsat să joace!”

Ousmane Dembele (28 de ani) s-a accidentat în meciul Ucraina - Franța, scor 0-2, ceea a stârnit nemulțumirea conducerii clubului PSG.

Ucraina și Franța s-au întâlnit, vineri, într-un meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Francezii s-au impus cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de Olise (minutul 10) și Mbappe (minutul 82).

Accidentarea lui Dembele a provocat furie la PSG

Ousmane Dembele a intrat pe teren la pauza meciului, în locul lui Desire Doue, care a suferit a lovitură la gamba dreaptă.

Minutul 80 a venit cu o veste proastă pentru PSG. Favoritul la câștigarea Balonului de Aur s-a accidentat, acuzând dureri în zona coapsei, notează leparisien.fr.

Acest lucru a stârnit nemulțumirea lui PSG, mai ales după ce conducerea clubului ceruse înainte de meci ca Dembele să fie menajat pentru că exista riscul să se accidenteze.

„E o nebunie că l-au lăsat să joace”, au declarat surse din cadrul clubului PSG pentru Le Parisien.

Ousmane Dembélé quitte le stade tête basse. #UKRFRA pic.twitter.com/5zIDmvxsc2 — Benjamin Quarez (@B_Quarez) September 5, 2025

Pe 30 august, Ousmane Dembele nu a putut termina meciul Toulouse - PSG, scor 3-6, din cauza unor dureri. A doua zi după meci, francezul a făcut un RMN, ale cărui rezultate nu au fost făcute publice.

Reacția lui Didier Deschamps: „Nu era niciun risc”

La finalul meciului cu Ucraina, selecționerul Franței a negat orice neglijență din partea staff-ului în vederea utilizării lui Ousmane Dembele. Deschamps a declarat că jucătorul era vindecat și se simțea bine.

„Nu era niciun risc, altfel nu l-aș fi introdus în joc. Din păcate pentru Ousmane, care era vindecat și se simțea bine, a apărut o problemă. Este celălalt picior (n.r. - decât în meciul împotriva Toulouse).

Nu a simțit nimic violent. Era în formă bună. Se poate întâmpla oricui care nu are nimic înainte. Din punct de vedere medical, din ceea ce simțea, nu era nici cea mai mică teamă sau altceva.

Se simțea bine, am făcut tot ce trebuia săptămâna aceasta, atât din punct de vedere medical, cât și din punctul de vedere al jucătorului.

Dacă ar fi existat cea mai mică teamă sau orice altceva, l-aș fi lăsat în pace și aș fi introdus un alt jucător ”, a declarat Didier Deschamps, conform sursei citate.

Următorul meci al Franței în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 este cu Islanda marți, 9 septembrie.

