Mircea Lucescu, la conferința de vineri Foto: Raed Krishan
Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
Publicat: 06.09.2025, ora 12:38
alt-text Actualizat: 06.09.2025, ora 12:38
  • Mircea Lucescu, 80 de ani, i-a lăudat pe jucătorii Canadei după amicalul pierdut cu 0-3 vineri seară, dar a făcut o remarcă legată de jucătorii lui Jesse Marsch care a atras atenția. 

Mircea Lucescu a apărut afectat la conferință, după meciul împotriva Canadei. Mai mult de scor decât de joc: „Un rezultat rușinos”.

Era obosit, supărat, cu gândul la partida pe care tocmai o pierduse.

Lucescu: „Numai canadieni nu erau”

Selecționerul în vârstă de 80 de ani a vorbit la conferința de presă despre adversari, le-a lăudat jocul, calitățile, agresivitatea, dar a făcut și o remarcă nepotrivită, șocantă chiar: „Numai canadieni nu erau”.

„Am întâlnit o echipă foarte puternică, jucători, toți…”, a început antrenorul, care s-a oprit câteva clipe atunci.

A ezitat, a oftat, și-a căutat cuvintele, apoi a zis: „Numai canadieni nu erau”.

„Il Luce” a adăugat: „Cu niște calități cu totul deosebite, de viteză, de angajament, cu o bună tehnicitate.

Mai motivați decât noi pentru că se pregătesc de Campionatul Mondial, la care sunt calificați. Motivația noastră este legată doar de meciul cu Cipru”.

Mulți jucători canadieni, cu origine diferită. 5 născuți în alte țări

Se referea la faptul că mulți dintre fotbaliștii din naționala lui Jesse Marsch au origini diferite, din Africa, Europa sau Caraibe.

Jucătorii canadieni, după golul de 0-1 al lui David (în centru, nr. 20) Foto: Raed Krishan Jucătorii canadieni, după golul de 0-1 al lui David (în centru, nr. 20) Foto: Raed Krishan
Jucătorii canadieni, după golul de 0-1 al lui David (în centru, nr. 20) Foto: Raed Krishan

Cinci dintre cei 24 de jucători aflați în lotul „Frunzei de Arțar” pentru testele cu România și Țara Galilor (9 septembrie) s-au născut în alte țări.

  • Ismael Kone, 23 de ani, mijlocaș născut la Abidjan, Coasta de Fildeș. 
  • Tani Oluwaseyi, 25, atacant - Abuja, Nigeria. 
  • Jonathan David, 25, atacant - New York, SUA (cu părinți haitieni). 
  • Luc de Fougerolles, 19, fundaș - Londra, Anglia. 
  • Jayden Hibbert, 21, portar - Teaneck, New Jersey, SUA. 
Marsch, către Il Luce: „La plajă!” Selecționerul Canadei a spus zâmbind ce va face el la 80 de ani.  I-a dat un sfat lui Lucescu
Lucescu nu-l schimbă pe Moldovan Selecționerul insistă cu Horațiu pentru meciul cu Cipru, în ciuda gafei cu Canada: „Nu e momentul să pedepsesc un portar”
Lucescu nu-l schimbă pe Moldovan Selecționerul insistă cu Horațiu pentru meciul cu Cipru, în ciuda gafei cu Canada: „Nu e momentul să pedepsesc un portar”
Acuzații zdrobitoare Multiplu campion olimpic, pus la zid: „Am găsit pungi de cocaină in patul fiicei noastre"
Decizie fără precedent US Open cere televiziunilor să cenzureze huiduielile la adresa lui Trump, care va fi prezent la finala Alcaraz - Sinner
„Mi-au tăiat capul!" Paul Neagu, antrenorul acuzat de abuzuri sexuale, susține că există o conspirație împotriva lui: „Înseamnă că am fost un geniu"
Un milion de euro în 24 de ore Câte pachete a vândut FCSB pentru Europa League. Cu Young Boys sunt deja antamate 40% din bilete
