Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club

- Luis Enrique (55 de ani) a fost operat de urgență vineri seară în urma unui accident de bicicletă.
- Antrenorul celor de la PSG este pasionat de ciclism și practică acest sport în timpul liber.
Enrique a început deja sezonul competițional cu PSG, însă în această pauză internațională a fost implicat într-un accident de ciclism.
Luis Enrique, operat de urgență după o fractură de claviculă
Accidentul s-a produs vineri, iar informarea a venit chiar din partea clubului din Paris.
„În urma unui accident de ciclism suferit vinerea aceasta, antrenorul lui Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a fost tratat de serviciile de urgență și va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru o fractură de claviculă.
Paris Saint-Germain își exprimă sprijinul deplin pentru Luis Enrique și îi urează însănătoșire rapidă. Clubul va oferi în curând informații suplimentare”, a scris PSG pe rețelele de socializare.
Enrique este pasionat de ciclism, participând uneori chiar la anumite competiții mai mici. Ultima sa postare pe Instagram a fost făcută chiar de pe bicicletă, în urmă cu câteva săptămâni.
La finalul sezonului trecut, tehnicianul spaniol a reușit a doua „triplă” istorică din carieră, după ce a cucerit titlul, Cupa Franței și Liga Campionilor cu PSG.