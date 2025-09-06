Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club

Luis Enrique (55 de ani) a fost operat de urgență vineri seară în urma unui accident de bicicletă.

Antrenorul celor de la PSG este pasionat de ciclism și practică acest sport în timpul liber.

Enrique a început deja sezonul competițional cu PSG, însă în această pauză internațională a fost implicat într-un accident de ciclism.

Luis Enrique, operat de urgență după o fractură de claviculă

Accidentul s-a produs vineri, iar informarea a venit chiar din partea clubului din Paris.

„În urma unui accident de ciclism suferit vinerea aceasta, antrenorul lui Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a fost tratat de serviciile de urgență și va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru o fractură de claviculă.

Paris Saint-Germain își exprimă sprijinul deplin pentru Luis Enrique și îi urează însănătoșire rapidă. Clubul va oferi în curând informații suplimentare”, a scris PSG pe rețelele de socializare.

À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule.



Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025

Enrique este pasionat de ciclism, participând uneori chiar la anumite competiții mai mici. Ultima sa postare pe Instagram a fost făcută chiar de pe bicicletă, în urmă cu câteva săptămâni.

La finalul sezonului trecut, tehnicianul spaniol a reușit a doua „triplă” istorică din carieră, după ce a cucerit titlul, Cupa Franței și Liga Campionilor cu PSG.

