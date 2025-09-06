Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club +7 foto
foto: instagram/luisenrique_2121
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club

Ștefan Neda
Publicat: 06.09.2025, ora 09:51
Actualizat: 06.09.2025, ora 09:51
  • Luis Enrique (55 de ani) a fost operat de urgență vineri seară în urma unui accident de bicicletă.
  • Antrenorul celor de la PSG este pasionat de ciclism și practică acest sport în timpul liber.

Enrique a început deja sezonul competițional cu PSG, însă în această pauză internațională a fost implicat într-un accident de ciclism.

Luis Enrique, operat de urgență după o fractură de claviculă

Accidentul s-a produs vineri, iar informarea a venit chiar din partea clubului din Paris.

„În urma unui accident de ciclism suferit vinerea aceasta, antrenorul lui Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a fost tratat de serviciile de urgență și va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru o fractură de claviculă.

Paris Saint-Germain își exprimă sprijinul deplin pentru Luis Enrique și îi urează însănătoșire rapidă. Clubul va oferi în curând informații suplimentare”, a scris PSG pe rețelele de socializare.

Enrique este pasionat de ciclism, participând uneori chiar la anumite competiții mai mici. Ultima sa postare pe Instagram a fost făcută chiar de pe bicicletă, în urmă cu câteva săptămâni.

La finalul sezonului trecut, tehnicianul spaniol a reușit a doua „triplă” istorică din carieră, după ce a cucerit titlul, Cupa Franței și Liga Campionilor cu PSG.

Galerie foto (7 imagini)

Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
ciclism PSG Luis Enrique accident de bicicleta fractura
