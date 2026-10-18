Dembele, 13 minute incredibile Ce a făcut atacantul lui PSG, intrat ca rezervă: „N-ai nevoie să joci mai mult”

Ousmane Dembele a avut o săptămâna perfectă la Paris Saint-Germain.

Gol și assist la 4-2 cu Manchester City, în Champions League. Gol și assist la 3-1 cu Strasbourg, în Ligue 1. Urmează „turnirul” cu Barcelona!

Caruselul emoțiilor pentru internaționalul francez la ultimul meci.

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Ousmane Dembele, 29 de ani, încă Balonul de Aur al Europei, nu a jucat prea mult în primele luni ale stagiunii.

A fost menajat în multe meciuri de antrenorul Luis Enrique, care a vrut să evite accidentări după ce extrema avusese un sezon trecut foarte încărcat.

Dar cifrele lui sunt foarte bune, evidențiate de L'Equipe.

10 goluri a influențat Ousmane Dembele în nouă dueluri la PSG 2026-2027 (4 reușite, 6 pase decisive). Are o medie de numai 50,3 minute pe meci

Dembele: penalty ratat, assist, gol!

OD10 s-a bucurat de o supersăptămână, cu două partide la mare înălțime.

Gol și assist la 4-2 cu Manchester City, miercuri, în Champions League.

Gol și assist la 3-1 cu Strasbourg, sâmbătă, în Ligue 1.

Dembele, centrare de gol cu Strasbourg. Foto: Imago

Urmează confruntarea cu Barcelona, fosta sa echipă. Marți, din nou în Ligă.

Sâmbătă, numărul 10 a trăit un carusel al emoțiilor. Într-un meci în care roș-albaștrii au păstrat mulți titulari pe banca de rezerve, Dembele a intrat în minutul 63.

A avut trei momente care i-au schimbat starea de spirit într-un interval de 13 minute. De la agonie la extaz.

72 - A ratat un penalty. A tras la o palmă de bară.

77 - A centrat perfect la golul lui Zabarnyi.

85 - A șutat decisiv de la marginea careului.

Șutul lui Dembele pentru 2-1. Foto: Imago

Nu mai ținem cont de stopul minunat făcut înainte să-i paseze lui Ferran Torres, assist la golul de 3-1, marcat de Doue.

„Dembele a jucat pentru Barcelona, cea mai bună școală de fotbal. Știe deja tot”

După meci, Luis Enrique era amuzat. „I-am zis: «Dacă tu joci 25 de minute, marchezi și dai o pasă decisivă, n-ai nevoie de mai mult!»”, a spus antrenorul parizienilor. „Era enervat că ratase penalty-ul”.

A explicat: „Ousmane e un jucător diferit de ce poate vedea lumea. A jucat pentru Barcelona, cea mai bună școală de fotbal. Știe deja tot.

Cine vine de la Barcelona se adaptează la ce îmi place mie la fotbal, evoluează la fel de bine când îi cer să apară pe extremă sau central”.

Înțelegerea jocului este fundamentală pentru noi. Când ai jucători cu o asemenea experiență, totul e diferit Luis Enrique, antrenor PSG

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