Explicațiile lui Aioani VIDEO: Portarul Rapidului, după ce i s-au arătat imaginile de la gafa cu Oțelul: „N-am mai văzut mingea"
Marian Aioani foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Explicațiile lui Aioani VIDEO: Portarul Rapidului, după ce i s-au arătat imaginile de la gafa cu Oțelul: „N-am mai văzut mingea"

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 23:20
alt-text Actualizat: 13.12.2025, ora 23:20
  • Rapid - Oțelul 0-2. Marian Aioani (26 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul de pe teren propriu din etapa #20.
  • Portarul rapidist a făcut și o scurtă analiză a golului încasat din lovitură liberă, deși mingea a fost chiar pe direcția sa.

După eșecul de sâmbătă seara, Rapid a pierdut din avantajul față de Botoșani și rămâne la un singur punct deasupra moldovenilor.

Rapid - Oțelul 0-2. Marian Aioani: „N-am mai văzut mingea”

Goalkeeperul giuleștenilor a revăzut imaginile cu golul din lovitură liberă marcat de oaspeți, la care a comis o mare eroare, fiind păcălit de traiectoria balonului, și a recunoscut că putea face mai mult.

„Dacă ar fi să mă iau după ce simt eu, nu am făcut o partidă tocmai strălucită. Sunt convins că la golul doi, chiar dacă este o execuție superbă a lui Paul (n.r. - Iacob), într-o zi mai bună a mea, cred că o scoteam.

Să fiu sincer, în acel moment, am văzut când a șutat și am simțit traiectoria unde ar putea să ajungă mingea, dar dintr-odată n-am mai văzut-o. Dar asta cu siguranță nu este o scuză pentru mine. Chiar sunt convins că într-o altă zi reușeam să o scot”, a declarat Aioani, la Digi Sport.

Rapid - Oțelul, meci (6).jpg
Rapid - Oțelul, meci (6).jpg

Rapid - Oțelul, meci
Întrebat despre derby-ul cu FCSB de duminica viitoare, ultimul meci din 2025, Aioani a răspuns:

„Da, este un nou meci, un derby. Noi trebuie să tratăm serios și acest meci, să-l câștigăm, să mergem să luăm cele 3 puncte pentru că în momentul de față avem o datorie”.

VIDEO. Supergolul reușit de Paul Iacob

OTELUL gafa rapid marian aioani
