Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!” +30 foto
Costel Gâlcă foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 23:34
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 00:05
  • Rapid - Oțelul 0-2. Costel Gâlcă (53 de ani) a criticat dur arbitrajul după eșecul din Giulești, considerând că echipa sa trebuia să primească cel puțin un penalty.

După eșecul contra gălățenilor, formația lui Gâlcă și-a pierdut din avansul față de locul 2, dar rămâne lider în Liga 1, la un punct peste FC Botoșani.

„E la o răscruce” MM Stoica nu mai are răbdare cu un fotbalist de la FCSB: „Eu nu stau după nimeni”
Citește și
„E la o răscruce” MM Stoica nu mai are răbdare cu un fotbalist de la FCSB: „Eu nu stau după nimeni”
Citește mai mult
„E la o răscruce” MM Stoica nu mai are răbdare cu un fotbalist de la FCSB: „Eu nu stau după nimeni”

Rapid - Oțelul 0-2. Costel Gâlcă: „Văd că VAR-ul, pentru unii, judecă altfel”

„Am spus și înainte că au un joc foarte bun și că jocul se va decide ori pe benzi, ori la mijloc. Au fost mult mai buni în prima repriză și bineînțeles că au și marcat, n-am reușit să ne creăm situații clare, cel puțin în prima repriză.

Eu cred că e vorba și de arbitri. V-am spus nu doar la meciul ăsta, dar și la cel cu Csikszereda, decizii eronate total, din punctul meu de vedere. Dar asta nu ia din meritul adversarului, pentru că v-am spus, sunt o echipă foarte bună, bine așezată în teren, dar nu știu când o să primim și noi un penalty?!

Pentru mine, a fost penalty clar la Petrila. De ce mai avem VAR? VAR-ul, pentru unii, judecă altfel. Dar, în fine, v-am spus, nu ne-am atins obiectivul, n-am făcut un joc foarte bun”, a declarat Costel Gâlcă la Digi Sport.

Rapid a cerut trei penalty-uri:

  • În minutul 26, Zivulic îl ține de tricou pe Kramer, care se prăbușește în careu.
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!” Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
  • În minutul 65, același Zivulic îl calcă pe călcâi pe Koljic în propriul careu. Bosniacul cade la pământ, dar arbitrul lasă din nou jocul să continue.
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!” Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
  • În minutul 86, Petrila cade în careu după ce simte mâna lui Rus pe umăr.
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!” Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Rapid - Oțelul, meci (8).jpg
Rapid - Oțelul, meci (8).jpg

Galerie foto (30 imagini)

Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci
+30 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat dacă îl îngrijorează ceva la echipa sa în aceste momente, Gâlcă a replicat:

„Nu, în primul rând mă îngrijorează arbitrii. În ultimele etape, când am jucat acasă, vă spun sincer, eu n-am vorbit niciodată, dar ăsta e arbitrajul pe care îl avem acasă tot timpul.

Eu sper să ne revenim, să facem un meci bun cu FCSB, dar v-am spus, eu cred că ar trebui să ne uităm și la arbitraj”.

VIDEO. Golul lui Paul Iacob din lovitură liberă

Citește și

Explicațiile lui Aioani VIDEO: Portarul Rapidului, după ce i s-au arătat imaginile de la gafa cu Oțelul: „N-am mai văzut mingea”
Superliga
23:20
Explicațiile lui Aioani VIDEO: Portarul Rapidului, după ce i s-au arătat imaginile de la gafa cu Oțelul: „N-am mai văzut mingea”
Citește mai mult
Explicațiile lui Aioani VIDEO: Portarul Rapidului, după ce i s-au arătat imaginile de la gafa cu Oțelul: „N-am mai văzut mingea”
Reușește Dinamo transferul iernii? „Câinii” îl vor pe  Vladislav Blănuță, dar se lovesc de o mare problemă
Stranieri
22:24
Reușește Dinamo transferul iernii? „Câinii” îl vor pe Vladislav Blănuță, dar se lovesc de o mare problemă
Citește mai mult
Reușește Dinamo transferul iernii? „Câinii” îl vor pe  Vladislav Blănuță, dar se lovesc de o mare problemă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
otelul galati rapid bucuresti arbitraj costel galca
Știrile zilei din sport
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Superliga
13.12
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Citește mai mult
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Superliga
13.12
Golazo în Giulești VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Citește mai mult
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Superliga
13.12
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Citește mai mult
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Superliga
13.12
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Citește mai mult
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:08
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după două eliminări și a dat lovitura decisivă
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după  două eliminări și a dat lovitura decisivă
09:51
„Nu suntem respectați” Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase, e bătaie de joc!”
„Nu suntem respectați”  Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase , e bătaie de joc!”
10:38
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala Cupei Intercontinentale
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala  Cupei Intercontinentale
09:33
Se rezolvă problemele la Oțelul Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat”
Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Top stiri din sport
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Campionate
13.12
Ronaldo pe marile ecrane? Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Citește mai mult
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Diverse
13.12
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Citește mai mult
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
13.12
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Citește mai mult
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Diverse
13.12
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Citește mai mult
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 14 rapid 23 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 3 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share