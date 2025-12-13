Rapid - Oțelul 0-2. Costel Gâlcă (53 de ani) a criticat dur arbitrajul după eșecul din Giulești, considerând că echipa sa trebuia să primească cel puțin un penalty.

După eșecul contra gălățenilor, formația lui Gâlcă și-a pierdut din avansul față de locul 2, dar rămâne lider în Liga 1, la un punct peste FC Botoșani.

Rapid - Oțelul 0-2 . Costel Gâlcă: „Văd că VAR-ul , pentru unii, judecă altfel”

„Am spus și înainte că au un joc foarte bun și că jocul se va decide ori pe benzi, ori la mijloc. Au fost mult mai buni în prima repriză și bineînțeles că au și marcat, n-am reușit să ne creăm situații clare, cel puțin în prima repriză.

Eu cred că e vorba și de arbitri. V-am spus nu doar la meciul ăsta, dar și la cel cu Csikszereda, decizii eronate total, din punctul meu de vedere. Dar asta nu ia din meritul adversarului, pentru că v-am spus, sunt o echipă foarte bună, bine așezată în teren, dar nu știu când o să primim și noi un penalty ?!

Pentru mine, a fost penalty clar la Petrila. De ce mai avem VAR? VAR-ul, pentru unii, judecă altfel. Dar, în fine, v-am spus, nu ne-am atins obiectivul, n-am făcut un joc foarte bun”, a declarat Costel Gâlcă la Digi Sport.

Rapid a cerut trei penalty-uri:

În minutul 26, Zivulic îl ține de tricou pe Kramer, care se prăbușește în careu.

În minutul 65, același Zivulic îl calcă pe călcâi pe Koljic în propriul careu. Bosniacul cade la pământ, dar arbitrul lasă din nou jocul să continue.

În minutul 86, Petrila cade în careu după ce simte mâna lui Rus pe umăr.

Întrebat dacă îl îngrijorează ceva la echipa sa în aceste momente, Gâlcă a replicat:

„Nu, în primul rând mă îngrijorează arbitrii. În ultimele etape, când am jucat acasă, vă spun sincer, eu n-am vorbit niciodată, dar ăsta e arbitrajul pe care îl avem acasă tot timpul.

Eu sper să ne revenim, să facem un meci bun cu FCSB, dar v-am spus, eu cred că ar trebui să ne uităm și la arbitraj”.

VIDEO. Golul lui Paul Iacob din lovitură liberă

