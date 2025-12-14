Rapid - Oțelul 0-2. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul gălățenilor, a vorbit despre victoria obținută în Giulești.

Oțelul a produs surpriza în etapa 20 și a învins liderul Ligii 1. Nuno Pedro ('17) și Paul Iacob ('80) sunt jucătorii care au adus victoria formației pregătite de Laszlo Balint.

Rapid - Oțelul 0-2 . Laszlo Balint: „Au avut o evoluție extraordinară”

Laszlo Balint și-a lăudat jucătorii pentru prestația pe care au avut-o în fața Rapidului.

„Îi felicit pe băieți din tot sufletul pentru că au avut o evoluție extraordinară. Am norocul să antrenez un grup foarte bun și un grup care este ușor de antrenat, pentru că băieții au înțeles de la săptămână la săptămână ce ne dorim, ce antrenăm, ce vrem să jucăm.

Faptul că am reușit astăzi să avem o evoluție de un asemenea nivel în Giulești, împotriva Rapidului, echipa cu cea mai bună defensivă, eu cred că este ceva. Și ce mă bucur cel mai mult este că această victorie a venit în urma evoluției noastre bune”, a declarat Laszlo Balint la Prima Sport.

Laszlo Balint a vorbit și despre ultimul meci al sezonului, cu FC Argeș, din etapa 21 din Liga 1.

„Noi trebuie să rămânem conectați la ce avem de făcut. La sfârșitul săptămânii, în acest ultim meci din 2025, întâlnim o echipă grea din punctul meu de vedere.

FC Argeș este o echipă care a demonstrat că locul pe care îl ocupă în clasament nu este întâmplător. Și da, ne bucurăm.

E o seară frumoasă, o victorie mare, zic eu, dar o să-i lăsăm pe băieți să se bucure pentru că merită. De luni trebuie să fim foarte echilibrați și foarte conștienți că ne așteaptă un meci foarte dificil sâmbătă”, a mai declarat antrenorul Oțelului.

Laszlo Balint, despre golul lui Iacob: „Fabulos”

Întrebat despre reușita de senzație a lui Paul Iacob, din minutul 80, antrenorul gălățenilor a spus:

„Fabulos. N-am ce să… E un jucător capabil de asemenea execuții. Și la antrenamente are momente când rămâne să exerseze asemenea execuții.

Și spun sincer că nu prea îi iese de multe ori, dar e perseverent”.

Cât despre mijlocașii Oțelului, Joao Lameira și Joao Paolo, despre care s-a spus că ar putea pleca de la echipă, Laszlo Balint a spus:

„Faptul că acești băieți, în acest moment, sunt căutați de echipe mai bune din toate punctele de vedere, financiar, nu știu, e cumva doar răsplata muncilor și dovada caracterului pe care și l-au arătat, pentru că au muncit”.

În acest moment, Oțelul a urcat pe locul 6 în Liga 1, cu 30 de puncte obținute după 20 de meciuri jucate. Rapid a rămas lider în Liga 1, cu 39 de puncte.

VIDEO. Golul reușit de Iacob în Rapid - Oțelul 0-2

