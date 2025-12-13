Rapid - Oțelul 0-2 Victorie mare pentru gălățeni pe terenul liderului din Liga 1. Echipa lui Balint, din nou pe loc de play-off

Rapid - Oțelul 0-2. Formația lui Laszlo Balint a reușit o victorie incredibilă pe Giulești.

Gălățenii au urcat din nou pe loc de play-off, după succesul adus de reușitele lui Pedro și Iacob.

Rapid a început curajos meciul, Petrila bifând prima ocazie în minutul 5, însă mingea a trecut puțin pe lângă poarta oaspeților.

Însă, golul a venit, în prima repriză, chiar în poarta lui Aioani, după ce Nuno Pedro a primit o pasă din lateral și a trimis din prima, din 14 metri, fără nicio șansă pentru poartarul rapidist.

Giuleștenii au forțat egalarea până în pauză, prin câteva încercări ale lui Dobre, însă gălățenii au reușit să intre cu avantaj la pauză.

În partea secundă, elevii lui Gâlcă au bifat cea mai mare ocazie a meciului, prin Koljic, care a reluat cu capul din 6 metri, după o centrare perfectă a lui Manea, însă Dur-Bozoancă a avut o reacție incredibilă, respingând în out.

A urmat apoi un scurt asediu la poarta lui Aioani, în care Oțelul a bifat inclusiv o bară, prin Paulinho, care zguduit transversala din 6 metri.

După seria de ocazii, golul nu a ezitat să apară. Iacob a trimis din lovitură liberă, pe direcția lui Aioani, care a fost complet surprins de execuție și nu a reușit să intervină, în ciuda paradelor anterioare, mult mai dificile.

Gălățenii au plecat astfel cu 3 puncte din Giulești și au urcat din nou pe loc de play-off.

Rapid - Oțelul 0-2

A marcat: Pedro (17), Iacob (80)

Final de meci.

Min. 87 - Ies Petrila și Keita, intră Jambor și Pop.

Min. 80 - Gol Oțelul! Iacob trimite un șut puternic din lovitură liberă, pe direcția lui Aioani, care este complet surprins de execuția acestuia.

Min. 71 - Iese Christensen, intră Grameni.

Min. 60 - Bordun șutează în forță de la 11, însă Aioani are o intervenție de excepție și scoate mingea care îndrepta sub bară.

Min. 58 - Bară pentru Oțelul. Bordun recentrează în 6 metri, însă șutul lui Paulinho lovește violent transversala lui Aioani.

Min. 50 - Ocazie imensă petnru Rapid. Koljic reia cu capul din 6 metri, după o centrare perfectă a lui Manea, însă Dur-Bozoancă intervine incredibil și respinge balonul.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Iesă Bădescu și Gojkovic, intră Borza și Vulturar.

Pauză pe Giulești.

Min. 45+1 - Ocazie mare pentru Rapid. Șutul lui Christensen din interiorul carelui lovește plasa laterală a porții lui Dur-Bozoancă.

Min. 43 - Galben pentru Christensen.

Min. 27 - Gojkovic părăsește terenul pentru îngrijiri medicale, după ce a acuzat probleme în urma șutului său, contrat de Andrezinho.

Min. 26 - Ocazie pentru Rapid. Șutul lui Dobre este deviat de apărarea adversă și trece puțin pe lângă poarta oaspeților.

Min. 17 - Gol Oțelul! Nuno Pedro primește o pasă din lateral și șutează din prima, din 14 metri, fără nicio șansă pentru Aioani.

Min. 9 - Atmosfera este tensionată în Giulești, iar jocul echipelor destul de dur, cu multe faulturi la jumătatea terenului.

Min. 5 - Petrila bifează prima ocazie a meciului. Șutul său de la 14 metri a trecut puțin pe lângă poarta lui Dur-Bozoancă.

VIDEO. Scenografia pregătită de fanii gălățeni

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

Rapid: Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu - Christensen, Keita, Gojkovic - Dobre, Koljic, Petrila

Rapid: Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu - Christensen, Keita, Gojkovic - Dobre, Koljic, Petrila
Rezerve: Stolz, Bolgado, Borza, Braun, Gheorghe, Grameni, Ignat, Jambor, Micovschi, Onea, Pop, Vulturar

Antrenor: Costel Gâlcă

Costel Gâlcă Oțelul: Dur-Bozoancă - Rus, Zivulic, Iacob, Conrado - Joao Paulo, Lameira - Bordun, Pedro, Andrezinho, Paulinho

Rezerve: Popescu, Chiră, Ciobanu, Frunză, Neicu, Patrick, Postelnicu, Neicu, Sandu, Ursu

Antrenor: Laszlo Balint

