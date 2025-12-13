Rapid - Oțelul 0-2 Victorie mare pentru gălățeni pe terenul liderului din Liga 1. Echipa lui Balint, din nou pe loc de play-off +30 foto
Rapid - Oțelul foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Rapid - Oțelul 0-2 Victorie mare pentru gălățeni pe terenul liderului din Liga 1. Echipa lui Balint, din nou pe loc de play-off

alt-text Ștefan Neda , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 19:48
alt-text Actualizat: 13.12.2025, ora 22:26
  • Rapid - Oțelul 0-2. Formația lui Laszlo Balint a reușit o victorie incredibilă pe Giulești.
  • Gălățenii au urcat din nou pe loc de play-off, după succesul adus de reușitele lui Pedro și Iacob.

Rapid a început curajos meciul, Petrila bifând prima ocazie în minutul 5, însă mingea a trecut puțin pe lângă poarta oaspeților.

Însă, golul a venit, în prima repriză, chiar în poarta lui Aioani, după ce Nuno Pedro a primit o pasă din lateral și a trimis din prima, din 14 metri, fără nicio șansă pentru poartarul rapidist.

Giuleștenii au forțat egalarea până în pauză, prin câteva încercări ale lui Dobre, însă gălățenii au reușit să intre cu avantaj la pauză.

Rapid - Oțelul, meci (3).jpg
Rapid - Oțelul, meci (3).jpg

Galerie foto (30 imagini)

Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci
+30 Foto
labels.photo-gallery

În partea secundă, elevii lui Gâlcă au bifat cea mai mare ocazie a meciului, prin Koljic, care a reluat cu capul din 6 metri, după o centrare perfectă a lui Manea, însă Dur-Bozoancă a avut o reacție incredibilă, respingând în out.

A urmat apoi un scurt asediu la poarta lui Aioani, în care Oțelul a bifat inclusiv o bară, prin Paulinho, care zguduit transversala din 6 metri.

După seria de ocazii, golul nu a ezitat să apară. Iacob a trimis din lovitură liberă, pe direcția lui Aioani, care a fost complet surprins de execuție și nu a reușit să intervină, în ciuda paradelor anterioare, mult mai dificile.

Gălățenii au plecat astfel cu 3 puncte din Giulești și au urcat din nou pe loc de play-off.

Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil
Citește și
Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil
Citește mai mult
Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil

Rapid - Oțelul 0-2

  • A marcat: Pedro (17), Iacob (80)

Final de meci.

Min. 87 - Ies Petrila și Keita, intră Jambor și Pop.

Min. 80 - Gol Oțelul! Iacob trimite un șut puternic din lovitură liberă, pe direcția lui Aioani, care este complet surprins de execuția acestuia.

Min. 71 - Iese Christensen, intră Grameni.

Min. 60 - Bordun șutează în forță de la 11, însă Aioani are o intervenție de excepție și scoate mingea care îndrepta sub bară.

Min. 58 - Bară pentru Oțelul. Bordun recentrează în 6 metri, însă șutul lui Paulinho lovește violent transversala lui Aioani.

Min. 50 - Ocazie imensă petnru Rapid. Koljic reia cu capul din 6 metri, după o centrare perfectă a lui Manea, însă Dur-Bozoancă intervine incredibil și respinge balonul.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Iesă Bădescu și Gojkovic, intră Borza și Vulturar.

Pauză pe Giulești.

Min. 45+1 - Ocazie mare pentru Rapid. Șutul lui Christensen din interiorul carelui lovește plasa laterală a porții lui Dur-Bozoancă.

Min. 43 - Galben pentru Christensen.

Min. 27 - Gojkovic părăsește terenul pentru îngrijiri medicale, după ce a acuzat probleme în urma șutului său, contrat de Andrezinho.

Min. 26 - Ocazie pentru Rapid. Șutul lui Dobre este deviat de apărarea adversă și trece puțin pe lângă poarta oaspeților.

Min. 17 - Gol Oțelul! Nuno Pedro primește o pasă din lateral și șutează din prima, din 14 metri, fără nicio șansă pentru Aioani.

Rapid - Oțelul, meci (3).jpg
Rapid - Oțelul, meci (3).jpg

Galerie foto (30 imagini)

Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci Rapid - Oțelul, meci
+30 Foto
labels.photo-gallery

Min. 9 - Atmosfera este tensionată în Giulești, iar jocul echipelor destul de dur, cu multe faulturi la jumătatea terenului.

Min. 5 - Petrila bifează prima ocazie a meciului. Șutul său de la 14 metri a trecut puțin pe lângă poarta lui Dur-Bozoancă.

VIDEO. Scenografia pregătită de fanii gălățeni

Min. 1 - A început partida.

Imagini înainte de Rapid - Oțelul. Foto: Iosif Popescu
Imagini înainte de Rapid - Oțelul. Foto: Iosif Popescu

Galerie foto (8 imagini)

Imagini înainte de Rapid - Oțelul. Foto: Iosif Popescu Imagini înainte de Rapid - Oțelul. Foto: Iosif Popescu Imagini înainte de Rapid - Oțelul. Foto: Iosif Popescu Imagini înainte de Rapid - Oțelul. Foto: Iosif Popescu Imagini înainte de Rapid - Oțelul. Foto: Iosif Popescu
+8 Foto
labels.photo-gallery

Echipele de start:

  • Rapid: Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu - Christensen, Keita, Gojkovic - Dobre, Koljic, Petrila
  • Rezerve: Stolz, Bolgado, Borza, Braun, Gheorghe, Grameni, Ignat, Jambor, Micovschi, Onea, Pop, Vulturar
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • Oțelul: Dur-Bozoancă - Rus, Zivulic, Iacob, Conrado - Joao Paulo, Lameira - Bordun, Pedro, Andrezinho, Paulinho
  • Rezerve: Popescu, Chiră, Ciobanu, Frunză, Neicu, Patrick, Postelnicu, Neicu, Sandu, Ursu
  • Antrenor: Laszlo Balint

Citește și

Liga 1, etapa #20 Live de la 15:30, cu Petrolul - U Cluj. Alte două partide se mai joacă astăzi » Clasamentul actualizat
Superliga
09:07
Liga 1, etapa #20 Live de la 15:30, cu Petrolul - U Cluj. Alte două partide se mai joacă astăzi » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #20 Live de la 15:30, cu Petrolul - U Cluj. Alte două partide se mai joacă astăzi » Clasamentul actualizat
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis! 
Campionate
18:59
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis!
Citește mai mult
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis! 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
otelul galati rapid bucuresti liga 1 costel galca laszlo balint
Știrile zilei din sport
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Superliga
13.12
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Citește mai mult
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Superliga
13.12
Golazo în Giulești VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Citește mai mult
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Superliga
13.12
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Citește mai mult
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Superliga
13.12
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Citește mai mult
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:08
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după două eliminări și a dat lovitura decisivă
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după  două eliminări și a dat lovitura decisivă
09:51
„Nu suntem respectați” Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase, e bătaie de joc!”
„Nu suntem respectați”  Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase , e bătaie de joc!”
10:38
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala Cupei Intercontinentale
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala  Cupei Intercontinentale
09:33
Se rezolvă problemele la Oțelul Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat”
Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Top stiri din sport
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Campionate
13.12
Ronaldo pe marile ecrane? Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Citește mai mult
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Diverse
13.12
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Citește mai mult
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
13.12
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Citește mai mult
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Diverse
13.12
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Citește mai mult
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 14 rapid 23 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 3 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share