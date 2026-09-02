Lacrimi la miezul nopții VIDEO. A plâns în hohote după ce a fost cedat de echipa pentru care a jucat 15 ani: „L-ați văzut, nu?”

Pablo Garcia (20 de ani), atacantul crescut de Real Betis, a plecat în lacrimi de la clubul la care și-a petrecut întreaga carieră.

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Fotbalistul a fost transferat la Racing Santander în ultima zi de mercato, după 15 ani petrecuți în academia și apoi în prima echipă a lui Betis.

Pablo Garcia, despărțire dureroasă de Betis

Momentul despărțirii a fost unul emoționant. Garcia a părăsit baza lui Betis într-o mașină condusă de mama sa și a izbucnit în lacrimi în fața jurnaliștilor și a fanilor.

Tânărul a reușit să transmită doar un mesaj scurt fostului său club: „Sper să meargă totul bine. Vă doresc mult succes în Champions League” .

Tatăl său, Ramon, a vorbit ulterior despre starea familiei și a recunoscut că despărțirea a fost greu de gestionat.

„L-ați văzut pe băiat și pe mama lui, nu? S-a dus la vestiar să-și ia lucrurile… și trecem prin momente grele.

Ei bine, odată ce va începe antrenamentele și toate cele, va da totul acolo și îi va face fericiți pe fanii lui Racing, sunt sigur de asta”, a spus acesta, conform presei spaniole.

Pentru el, la 20 de ani, cel mai important era să joace cât mai mult. Știm ce lot foarte bun are Betis și câți jucători valoroși sunt acolo, așa că trebuia să alegem între a rămâne și a primi minute când se putea sau a găsi o variantă unde să joace mai mult. Ramon, tatăl lui Pablo Garcia

Pablo Garcia a debutat în La Liga în ianuarie 2025 și a adunat 33 de meciuri și trei goluri pentru formația de seniori.

Plecarea fotbalistului a fost grăbită de Betis pentru a elibera spațiu salarial, conform goal.com.

Clubul avea nevoie de această marjă pentru a-l putea înregistra pe Dani Ceballos, revenit la echipa din Sevilla cu un contract valabil până în 2029 și după ce a acceptat o reducere salarială pentru a se încadra în limitele impuse de La Liga.

Racing Santander a anunțat că jucătorul a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2030.

Real Betis a păstrat un procent dintr-un eventual transfer viitor al lui Garcia și are prioritate dacă va dori să-l transfere din nou.

Presa spaniolă scrie că Racing a plătit aproximativ 5 milioane de euro pentru 50% din drepturile jucătorului.

🟢Así ha sido la triste salida de Pablo García entre lágrimas de la CD Luis del Sol: "Esperemos que todo vaya muy bien", esbozó el canterano del #Betis que se marcha traspasado al Racing de Santander.



✍🏻@alexmerida11 pic.twitter.com/MzFH1qj6lI — Deportes El Correo de Andalucía (@DeportesEca) September 1, 2026

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