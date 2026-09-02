S-a trezit Stojilkovic? O mulțime de ratări în 4 meciuri la Rapid și un singur gol. Ce cifre a avut în Polonia și Serie A. Ce spune Pancu

Filip Stojilkovic, 26 de ani, are calități fizice excelente, ajunge în fața porții, dar eșuează de multe ori la finalizare. Un singur gol la Rapid în 315 minute.

Daniel Pancu e convins că s-a deblocat după 1-1 cu Craiova. Un detaliu din Serie A l-a atras pe antrenorul giuleștenilor la vârful elvețian de origine sârbă.

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Filip Stojilkovic a fost prezentat la Rapid drept atacant de Serie A, împrumutat de la Pisa, dar atacantul elvețian de origine sârbă nu marcase niciun gol într-o jumătate de sezon în prima divizie italiană.

Stojilkovic a înscris în Polonia. În Italia, deloc!

În vârstă de 26 de ani, vârful fusese cumpărat cu 3 milioane de Pisa în ianuarie 2026, de la Cracovia, care-l achiziționase cu numai șase luni înainte de la Darmstadt, cu numai 500.000 de euro.

7 goluri și 3 assisturi a avut Stojilkovic în 18 dueluri de Ekstraklasa. A jucat 1.529 de minute (85 în medie pe meci).

0 goluri și 0 pase decisive a înregistrat la Pisa în 13 confruntări de Serie A (659 de minute, doar 51 de minute în medie).

200.000 de euro a plătit Rapid pentru împrumutul lui Stojilkovic în acest sezon de la Pisa

Stojilkovic, primul gol în Liga 1 în alt meci în care a ratat mult

De când a venit, a jucat patru etape și de-abia în ultima a reușit să puncteze. Primul gol în 315 minute!

Și contra Craiovei (1-1), a fost într-o permanentă luptă cu apărătorii adverși, a făcut presing, a pătruns vijelios în careu, și-a creat culoare și ocazii, însă a greșit în cel mai important moment: finalizarea. A ratat din toate pozițiile.

Șansa lui, a rămas singur în fața porții goale la centrarea lui Moruțan și a trimis mingea în plasă.

2,5 milioane de euro este cota lui Stojilkovic în acest moment (Transfermarkt)

Ce a apreciat Pancu la Stojilkovic: vârful își creează ocazii

Daniel Pancu a zâmbit când a fost întrebat de Stojilkovic.

„E primul gol pe anul ăsta, așteptam demult să se deblocheze, pentru că el a marcat șapte goluri în campionatul Poloniei, cotat mai bine decât campionatul României”, a răspuns antrenorul Rapidului pentru GOLAZO.ro.

„Nu a reușit la Pisa, cu toate că în jocurile alea în care l-am urmărit eu, meciuri integrale, cu adversari foarte importanți, a avut ocazii. Pisa a retrogradat, dar din cele două ocazii pe care le crea Pisa pe meci una era a lui.

La fel, intervenții de portar… Totuși, când vii din Serie A și ai ocazii meci de meci e clar că vii și în România și ai ocazii meci de meci”.

Eu sunt convins, nu sper, că din momentul ăsta în care s-a deblocat lucrurile vor merge altfel. Va fi atacantul pe care toți rapidiștii îl așteaptă de la plecarea lui Rrahmani Daniel Pancu, antrenor Rapid

S-a referit la Albion Rrahmani, 26 de ani, ca Stojilkovic. Kosovarul, cumpărat de la Ballkani cu 1,35 milioane în 2023, a fost vândut la Sparta Praga anul următor cu 6,13 milioane (Sparta l-a cedat în 2026 Veneziei, în Serie A, cu 7,5 milioane).

17 goluri a marcat Rrahmani (plus 5 assisturi) în 26 de partide jucate la Rapid

Stojilkovic: „Am rămas calm în ciuda ratărilor”

Dacă Basarab Panduru l-a ironizat în studioul Prima Sport, „Mi s-a părut că preluările nu prea erau de Serie A, erau de Serie C”, Stojilkovic are încredere în el.

„Sunt foarte fericit că am marcat primul gol pentru Rapid, chiar aici, pe teren propriu. Am rămas calm în ciuda ratărilor, chiar dacă uneori poate să apară frustrarea.

Desigur că pot să joc mai bine, am un antrenor foarte bun. Nu cred că pot să schimb ceva la şutul meu din repriza a doua, a luat gazonul şi s-a dus pe lângă. Sincer, eu am văzut-o în poartă”.

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