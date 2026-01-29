Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Fani PAOK doliu FOTO: Facebook - @paok
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba

alt-text Gabriel Neagu
Publicat: 29.01.2026, ora 23:19
Actualizat: 29.01.2026, ora 23:20

Suporterii „vulturilor” au așteptat, astăzi, în jurul orei 18:00, la aeroportul din Salonic, trupurile victimelor accidentului din județul Timiș, repatriate de greci.

VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba

Acestea au fost depuse la stadionul Toumba al lui PAOK, pe drum fiind escortate de mai mulți ultrași pe motociclete.

„Sufletele vor sta aici pentru totdeauna. Împreună pe viață”, a scris PAOK Salonic, pe pagina oficială de X.

Suporterii lui PAOK au aplaudat, au aprins torțe și au cântat în memoria fanilor pentru care drumul spre Lyon a fost fatal.

Doi dintre cei trei supraviețuitori ai accidentului se află internați, în stare stabilă, la Salonic.

Unul dintre aceștia a suferit un traumatism cranio-cerebral și este tratat în clinica de neurochirurgie.

Al treilea supraviețuitor al accidentului a rămas în România, după ce doctorii i-au descoperit, în cursul serii trecute, o umflătură la nivelul gâtului, potrivit prothothema.gr.

Suporterii lui PAOK au refuzat să meargă la Lyon

După aflarea veștii legate de tragedia ce s-a petrecut în apropierea graniței României cu Ungaria, fanii lui PAOK au anunțat conducerea clubului că nu se vor prezenta la duelul de pe Groupama.

Oficialii „vulturilor” au cerut omologilor de la OL să închidă sectorul în care urmau să stea fanii echipei lui Răzvan Lucescu: „Ca semn de minim respect pentru frații noștri. Nu există cuvinte pentru a exprima durerea”.

De asemenea, PAOK a cerut amânarea duelului din Franța, însă UEFA s-a opus.

Grecii au refuzat ajutorul fanilor lui Poli Timișoara

În urma tragediei, suporterii celor de la Poli Timișoara au strâns donații pentru a le oferi familiilor victimelor accidentului de la Lugojel, dar și celor 3 supraviețuitori.

Totuși, fanii lui PAOK au refuzat suma de bani oferită de susținătorii „alb-violeților” și au cerut ca donațiile să fie redirecționate către o cauză a comunității locale.

„În tot acest timp am fost în contact permanent cu personalul medical dar și cu suporterii PAOK care s-au întors din drum. Ne-am întâlnit cu ei aseară la spital și au fost extrem de recunoscători pentru sprijinul primit. Ne-au transmis tuturor mulțumiri pentru faptul că le-am fost alături, ca oameni, într-un moment dificil.

Cu multă decență și fără nicio urmă de răutate ne-au spus că au aflat despre strângerea de fonduri și că doresc foarte mult să se mobilizeze ei pentru ai lor. Există foarte multe cereri de ajutor venite din Grecia, iar comunitatea lor se va ocupa de tot ce înseamnă cheltuieli medicale și sprijin pentru familii. Ne-au rugat ca banii strânși să fie folosiți pentru a continua să ajutăm persoane aflate în nevoie aici, în comunitatea noastră, cu gândul la cei care și-au pierdut viața”, a transmis Peluza Sud Timișoara, pe pagina de Facebook.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

grecia PAOK Salonic accident deces
