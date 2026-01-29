Analizele toxicologice realizate de IML Timișoara au arătat că șoferul microbuzului implicat într-un accident mortal pe E70, lângă Lugojel, Timiș, consumase canabis, cocaină și alcool.

Tragedia s-a întâmplat marți, iar 7 dintre cei 10 suporteri ai lui PAOK au decedat, ceilalți trei fiind duși la spital. Aceștia făceau deplasarea în Franța, pentru meciul cu Lyon din Europa League.

Rezultatele analizelor toxicologice realizate de IML, după accidentul în care au murit 7 fani PAOK

Bertha Serena Constantinescu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, a precizat că la locul accidentului au fost găsite pliculețe suspecte, însă rezultatele testelor oficiale nu au fost încă comunicate.

„Dosarul este instrumentat de către organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj, Biroul Rutier, sub supravegherea Procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.

În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge, în ceea ce priveşte pe conducătorul autovehiculului.

Rezultatul acestuia a confirmat prezenţa în sânge a două substanţe psihoactive, respectiv canabis şi cocaină. De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului” , a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvând al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, conform news.ro.

Imaginile surprinse de o cameră de bord a unei autocisterne arată că microbuzul depășea vehiculul și încerca să revină pe banda sa, dar a virat spre stânga și a intrat frontal într-un TIR care circula pe sensul opus.

Unul dintre supraviețuitori a declarat pentru presa elenă că șoferul a pierdut controlul microbuzului după ce sistemul de asistență al vehiculului ar fi blocat volanul în timpul depășirii. Expertiza tehnică în acest caz nu a fost încă finalizată.

Suporterii lui PAOK răniți în România, transportați în Grecia

Doi dintre cei trei fani ai lui PAOK care au supraviețuit după accidentul teribil de pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel din județul Timiș, vor fi transportați înapoi în Grecia, anunță news.ro.

Aceștia vor zbura cu o aeronavă militară către țara lor natală de la Aeroportul Internațional din Timișoara, oraș unde erau internați.

Medicii și-au dat acordul ca cei doi să fie transportați în Grecia. Unul va fi tratat în continuare la un spital din Salonic, în timp ce celălalt a fost externat și se află în afara oricărui pericol.

Cel de-al treilea rănit a rămas în continuare la Spitalul Judeţean Timişoara, starea lui de sănătate fiind una instabilă. Acesta a fost supus, miercuri, unei intervenții chirurgicale.

Ivan Savvidis, patronul celor de la PAOK, a anunțat că va oferi ajutor financiar familiilor victimelor accidentului din județul Timiș. Oficialul a decis să suporte integral cheltuielile de repatriere a trupurilor fanilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport