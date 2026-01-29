Gestul fanilor lui Poli i-a uimit pe greci FOTO. Ce au făcut după decesul suporterilor lui PAOK în accidentul rutier din Timiș +7 foto
Fanii celor de la Poli Timișoara au ridicat o cruce în memoria fanilor celor de la PAOK, decedați în urma accidentului rutier/ Foto: Facebook @Peluza Sud Timișoara
Gestul fanilor lui Poli i-a uimit pe greci FOTO. Ce au făcut după decesul suporterilor lui PAOK în accidentul rutier din Timiș

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 20:57
alt-text Actualizat: 29.01.2026, ora 20:58
  • O parte dintre fanii lui Poli Timișoara au ridicat o cruce în memoria celor șapte suporteri decedați într-un accident rutier în România.

Tragedia s-a întâmplat marți, într-un accident rutier produs pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, din județul Timiș.

În mașina spulberată de un camion după ce a intrat pe contrasens se aflau zece oameni, fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu, care mergeau în Franța pentru meciul cu Lyon.

Fanii lui Poli Timișoara au adus un omagiu fanilor lui PAOK, decedați în accidentul din România

O parte a membrilor Peluzei Sud Timișoara s-au deplasat la locul tragediei și au ridicat o cruce în memoria suporterilor decedați.

Aceștia au creat un altar de candele și au improvizat un loc pentru a așeza eșarfe cu însemnele bănățenilor și ale lui PAOK. Mai mult , aceștia au aprins și torțe la fața locului.

Reacția presei din Grecia

Presa din Grecia a văzut imaginile și a reacționat imediat.

„O mișcare incredibilă a suporterilor din Timișoara, la locul tragicului accident în care și-au pierdut viața șapte fani ai echipei PAOK.

Aceștia au ridicat un monument în memoria tragediei cu cei 7 suporteri ai lui PAOK. Au ridicat o cruce mare pentru tineri și au aprins torțe în memoria celor decedați”, scrie gazzeta.gr.

Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei
Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei

Poli Timisoara PAOK OMAGIU accident deces
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share