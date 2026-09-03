Penalizare drastică „Dosarul Metaloglobus”: suspendat de FRF doi ani pentru pariuri și amendat cu 300.000 de lei
Sezonul 2025-2026, primul și singurul din istoria clubului Metaloglobus în Liga 1, a fost marcat de scandalul pariurilor
Liga 2

Penalizare drastică „Dosarul Metaloglobus”: suspendat de FRF doi ani pentru pariuri și amendat cu 300.000 de lei

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 20:47
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 21:05
  • FRF a dictat sancțiunile în dosarul pariurilor de la Metaloglobus: 3 ani și 4 luni de suspendare și amenzi de 500.000 de lei.
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Comisia de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal (FRF) a pronunțat sancțiunile în cazul pariurilor de la Metaloglobus, dosar în care au fost cercetați fostul maseur Bogdan Codruț Crăciun, antrenorul de portari Mihai Alexandru Toader și goalkeeperul Cristian Nicolae Nedelcovici.

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Dosarul pariuri de la Metaloglobus: 3 ani și 4 luni de suspendare și amenzi de 500.000 de lei

Cei trei au fost reclamați de secretarul general al FRF, iar Comisia a admis sesizarea și a aplicat suspendări cuprinse între 8 luni și 2 ani, precum și penalități sportive care ajung la 300.000 de lei.

Cazul a ajuns în atenția Departamentului de Integritate din cadrul FRF după dezvăluirile privind pariurile plasate de persoane din cadrul clubului, inclusiv pe meciuri ale propriei echipe.

Maseurul, suspendat doi ani și amendat cu 300.000 de lei

Cea mai dură sancțiune a fost primită de Bogdan Codruț Crăciun, fostul maseur al formației bucureștene.

Acesta a fost suspendat doi ani din activitatea fotbalistică și amendat cu 300.000 de lei.

Este sancțiunea maximă prevăzută la articolul 60, alineatul 5 din Regulamentul Disciplinar al FRF, care vizează participarea directă sau indirectă la pariuri sau alte activități similare privind meciurile din competițiile organizate sub egida FIFA, UEFA, FRF, LPF sau AJF.

Crăciun a fost considerat unul dintre personajele centrale ale cazului. El ar fi intermediat pariurile pentru mai multe persoane din cadrul echipei, iar în momentul în care cazul a devenit public a făcut și declarații despre modul în care ar fi funcționat sistemul.

Antrenorul de portari și portarul: câte 8 luni de suspendare și 100.000 de lei amendă

Mihai Alexandru Toader, antrenorul portarilor de la Metaloglobus, a primit 8 luni de suspendare și o penalitate sportivă de 100.000 de lei.

Mihai Alexandru Toader este fiul lui Leontin Toader, fostul portar al Rapidului și antrenor al portarilor echipei naționale în perioada 2017-2026.

Aceeași sancțiune a fost dictată și împotriva lui Cristian Nicolae Nedelcovici, portarul care a evoluat pentru Metaloglobus în sezonul trecut: 8 luni de suspendare și 100.000 de lei amendă.

Cei doi au beneficiat de înjumătățirea pedepsei, deoarece au recunsocut că au pariat înainte de prima audiere.

Meciul cu Oțelul, în centrul scandalului

Cazul a fost deschis în noiembrie 2025 în urma unor sesizări și verificări interne, iar în faza de investigație au fost audiate atât persoane din staff, cât și 7-8 jucători ai formației din cartierul Pantelimon.

Unul dintre meciurile despre care s-a vorbit în legătură cu cazul este Oțelul - Metaloglobus, scor 4-0.

Potrivit informațiilor apărute în timpul anchetei, ar fi fost plasate pariuri de aproximativ 10.000 de euro pe un eveniment legat de numărul de goluri primit de Metaloglobus în prima repriză.

În luna mai, FRF a confirmat practic intrarea cazului în faza disciplinară, după ce Comisia de Disciplină și Etică a fost sesizată în privința celor trei persoane.

Metaloglobus a retrogradat în Liga 2 la finalul sezonul 2025-2026.

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