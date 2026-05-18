Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Echipa Metaloglobus retrogradează în Liga 2, după doar un sezon în Liga 1
Superliga

Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 20:50
alt-text Actualizat: 18.05.2026, ora 21:24

Cazul a fost deschis în noiembrie 2025 în urma unor sesizări și verificări interne, iar în faza de investigație au fost audiate atât persoane din staff, cât și 7-8 jucători ai formației din cartierul Pantelimon.

El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Citește și
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Citește mai mult
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”

Cazul pariurilor de la Metaloglobus a intrat pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică a FRF

Potrivit comunicatului publicat, astăzi, pe site-ul Federației, la sesizarea FRF trei persoane au fost convocate la Comisia și Etică a FRF:

  • Crăciun Bogdan Codruț - fost maseur
  • Toader Mihai Alexandru - antrenor de portari
  • Nedelcovici Cristian Nicolae - portar

Următorul termen a fost programat pentru 25 mai 2026.

Cristian Nedelcovici este portar de rezervă la Metaloglobus

Cristian Nedelcovici, portar în vârstă de 32 de ani, a bifat patru apariții în actualul sezon de Liga 1 pentru Metaloglobus. El este rezerva lui George Gavrilaș.

Nedelcovici a evoluat în partidele cu Csikszereda 2-2 (50 de minute, etapa 10), cu FC Botoșani 0-2 (90 de minute, etapa 11), cu Farul 2–1 (53 de minute, etapa 19) și cu Hermannstadt 2–2 (54 de minute, etapa 8 din play-out).

Fostul maseur a mizat pe un pariu de peste 10.000 de euro

Potrivit informațiilor publicate în luna noiembrie de site-ul specializat în industria pariurilor Playresponsibly.ro, Bogdan Codruț Crăciun (cunoscut sub porecla „Bicu”) a fost convocat la Comisia de Integritate a FRF după ce a recunoscut că a pariat pe meciuri ale echipei Metaloglobus în perioada în care activa la club.

Potrivit sursei respective, fostul maseur ar fi mizat inclusiv pe un pariu unic de peste 10.000 de euro, plasat pe o partidă a formației Metaloglobus, grupare aflată pe ultimul loc în Superligă și la acel moment.

Maseurul a reclamat la ONJN două case de pariuri, pentru câștiguri reținute

Conform Playresponsibly.ro, trei operatori, Superbet, Betano și Mr. Bit, i-ar fi validat câștigul fără solicitări suplimentare privind proveniența mizelor sau analiza suplimentară a tranzacției, deși astfel de sume intră, în mod obișnuit, în zona de monitorizare a departamentelor de risc.

În schimb, alte două case de pariuri, precum Casa Pariurilor și Fortuna, ar fi reținut câștigurile, situație care a dus ulterior la o sesizare a maseurului către ONJN.

N-au nicio treabă fotbaliștii. Poliția, FRF va trebui să se demonstreze”

Anchetatorii presupun că 4–5 jucători ar fi construit un mecanism de pariere, aceștia coordonându-se pentru a utiliza un membru al staff-ului drept intermediar.

Acesta ar fi fost determinat să își deschidă mai multe conturi la case de pariuri online din România, pe care erau alimentate sume puse la comun de fotbaliști, ulterior utilizate pentru plasarea de pariuri, inclusiv pe meciuri disputate de Metaloglobus în Superligă.

În declarațiile sale, fostul maseur de la Metalogobus a ținut să sublinieze că jucătorii nu sunt implicați în scandalul pariurilor.

Totodată, Crăciun a susținut că a pariat pe meciuri ale Metaloglobus, dar a negat orice intenție de influențare a rezultatelor sau implicare a altor persoane din club.

„N-au nicio treabă fotbaliștii, iar pentru asta va trebui să se demonstreze că e așa. Poliția, FRF, habar nu am cine. Știu că e un dosar la FRF pe tema asta, știu de trei săptămâni, însă n-au ce să-mi facă”, declara Crăciun în urmă cu șase luni, pentru prosport.ro.

„E dreptul meu să joc, nu-mi interzice nimeni asta”

Acesta a mai afirmat: „E dreptul meu să joc, nu-mi interzice nimeni asta. Dacă-mi dau amendă sportivă cei de la FRF, să fie sănătoși!

Oricum nu-mi mai trebuie să activez în fotbal. Mi-a ajuns. Am văzut ce fel de oameni sunt”.

Eu din asta fac bani, din asta și din poker trăiesc. Eu încep fiecare an cu pariurile pe 1 ianuarie, acum nu știu cum sunt, dacă mă sunați pe 31 decembrie, nu, de fapt, pe 1 ianuarie, vă pot da suma. Nu uitați să mă sunați, vorbesc serios, și vă zic! 97 la sută sunt pe plus, așa simt. Crăciun Bogdan Codruț, fost maseur la Metaloglobus (11 noiembrie 2025, Prosport.ro)

Reacția clubului Metaloglobus

Imediat după declanșarea scandalului, Mihai Teja, antrenorul echipei la acel moment a cerut intervenția Poliției, iar clubul FC Metaloglobus a remis următorul comunicat:

„Suntem consternați de ceea ce a apărut în presă. Totodată, noi, clubul, credem în nevinovăția jucătorilor noștri și îi susținem necondiționat până la finalizarea anchetei interne și a celei desfășurate de Federația Română de Fotbal.

FC Metaloglobus este o echipă care pune un accent deosebit pe etică, corectitudine și respectarea regulilor.

În contractele fiecărui jucător este stipulat clar faptul că nu acceptăm implicarea în activități de pariuri sportive, iar o astfel de faptă atrage rezilierea imediată a contractului și suportarea consecințelor aferente prejudicierii imaginii și reputației clubului.

Ne disociem complet de orice jucător care ar încălca aceste principii și suntem extrem de vehemenți în aplicarea tuturor măsurilor de sancționare și penalizare prevăzute de regulament.

Metaloglobus este un club privat sută la sută și se numără printre puținele echipe care nu au semnat contracte de sponsorizare cu firme de betting și nu poartă astfel de reclame pe echipamente, tocmai pentru că suntem împotriva oricărei forme de promovare a pariurilor sportive.

Prin această decizie am pierdut sume importante care ar fi putut sprijini activitatea clubului, însă am ales să rămânem consecvenți principiilor noastre.

Având în vedere uriașul prejudiciu de imagine adus clubului Metaloglobus, tuturor oamenilor din jurul acestei echipe, de cele apărute în online în ultimele două zile, gruparea noastră își rezervă dreptul de a-și reface această imagine în cazul în care acuzațiile nu au acoperire.

Reiterăm sprijinul nostru deplin față de ancheta de integritate a Federației Române de Fotbal și încrederea că adevărul va ieși la iveală”, a transmis Metaloglobus.

Citește și

Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia  a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Superliga
22:36
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Citește mai mult
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia  a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
Superliga
20:36
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
Citește mai mult
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Situația de la cea mai mare centrală nucleară din Europa a ajuns în „punctul fără întoarcere”. Avertisment pentru țările din Europa de Est
Situația de la cea mai mare centrală nucleară din Europa a ajuns în „punctul fără întoarcere”. Avertisment pentru țările din Europa de Est
Situația de la cea mai mare centrală nucleară din Europa a ajuns în „punctul fără întoarcere”. Avertisment pentru țările din Europa de Est
pariuri sportive FRF comisia de disciplina metaloglobus
Știrile zilei din sport
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia  a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Superliga
18.05
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Citește mai mult
Liga 1 S-a încheiat play-out-ul » Unirea Slobozia  a retrogradat direct + Farul și Hermannstadt merg la baraj
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Superliga
18.05
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Citește mai mult
Când se joacă barajul FCSB - Botoșani LPF a anunțat și programul ultimei etape din play-off
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
Superliga
18.05
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
Citește mai mult
Așa a fost sărbătoarea de la Craiova VIDEO+FOTO: Peste 15.000 de oameni, prezenți în Piața Mihai Viteazul » Reporterii GOLAZO.ro au surprins toate momentele
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Superliga
18.05
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Citește mai mult
El e noul antrenor de la FCSB! Surpriză de proporții: un fost căpitan al Stelei va fi principal! Gigi Becali a explicat: „A semnat pe un an”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:04
„Avem probleme serioase” Gică Popescu, după ce Farul a fost învinsă de ultima clasată: „Rușinos!” » Ce se întâmplă cu Stoican
„Avem probleme serioase”  Gică Popescu, după ce Farul a fost învinsă de ultima clasată: „Rușinos!” » Ce se întâmplă cu Stoican
23:29
Cum a fost ales Marius Baciu Patronul de la FCSB, despre decizia surprinzătoare: „E singurul care a făcut asta” » Condițiile impuse de tehnician
Cum a fost ales Marius Baciu Patronul de la FCSB, despre decizia surprinzătoare: „E singurul care a făcut asta” » Condițiile impuse de tehnician
00:14
Neymar la Mondial! Carlo Ancelotti a anunțat lotul Braziliei pentru CM 2026. Vestea convocării starului de la Santos, primită cu ropote de aplauze
Neymar la Mondial! Carlo Ancelotti a anunțat  lotul Braziliei pentru CM 2026. Vestea convocării starului de la Santos, primită cu ropote de aplauze
23:25
Guardiola pleacă de la City! Meciul cu Aston Villa, ultimul pe banca „cetățenilor” » Care sunt variantele conducerii pentru a-l înlocui
Guardiola pleacă de la City!  Meciul cu Aston Villa, ultimul pe banca „cetățenilor” » Care sunt variantele conducerii pentru a-l înlocui
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Top stiri
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Superliga
18.05
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Citește mai mult
Cicâldău, replică de prost gust Silviu Tudor Samuilă a intervenit instant, după reacția deplasată a vedetei de la Craiova la adresa unei jurnaliste
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Superliga
18.05
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Citește mai mult
Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
Superliga
18.05
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
Citește mai mult
Dinamo nu pierde timpul „Câinii” ar fi bătut palma pentru transferul unui alt tânăr de perspectivă! Pe ce post joacă
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei
B365
18.05
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei
Citește mai mult
BREAKING | Linia 41, blocată în urma unui accident, o mașină a rupt gardul și-a rămas de-a curmezișul pe șine. Afectat, sensul spre Piața Presei

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 30 dinamo bucuresti 27 rapid 17 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share