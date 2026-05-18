Un portar și un antrenor, cercetați pentru pariuri „Cazul Metaloglobus” a ajuns la Comisia de Disciplină și Etică

Dosarul privind suspiciunile de pariuri din interiorul clubului Metaloglobus București a fost înaintat către Comisia de Disciplină și Etică a FRF, după finalizarea etapei de audieri derulate la nivelul Departamentului de Integritate.

Cazul a fost deschis în noiembrie 2025 în urma unor sesizări și verificări interne, iar în faza de investigație au fost audiate atât persoane din staff, cât și 7-8 jucători ai formației din cartierul Pantelimon.

Cazul pariurilor de la Metaloglobus a intrat pe rolul Comisiei de Disciplină și Etică a FRF

Potrivit comunicatului publicat, astăzi, pe site-ul Federației, la sesizarea FRF trei persoane au fost convocate la Comisia și Etică a FRF:

Crăciun Bogdan Codruț - fost maseur

- fost maseur Toader Mihai Alexandru - antrenor de portari

- antrenor de portari Nedelcovici Cristian Nicolae - portar

Următorul termen a fost programat pentru 25 mai 2026.

Cristian Nedelcovici este portar de rezervă la Metaloglobus

Cristian Nedelcovici, portar în vârstă de 32 de ani, a bifat patru apariții în actualul sezon de Liga 1 pentru Metaloglobus. El este rezerva lui George Gavrilaș.

Nedelcovici a evoluat în partidele cu Csikszereda 2-2 (50 de minute, etapa 10), cu FC Botoșani 0-2 (90 de minute, etapa 11), cu Farul 2–1 (53 de minute, etapa 19) și cu Hermannstadt 2–2 (54 de minute, etapa 8 din play-out).

Fostul maseur a mizat pe un pariu de peste 10.000 de euro

Potrivit informațiilor publicate în luna noiembrie de site-ul specializat în industria pariurilor Playresponsibly.ro, Bogdan Codruț Crăciun (cunoscut sub porecla „Bicu”) a fost convocat la Comisia de Integritate a FRF după ce a recunoscut că a pariat pe meciuri ale echipei Metaloglobus în perioada în care activa la club.

Potrivit sursei respective, fostul maseur ar fi mizat inclusiv pe un pariu unic de peste 10.000 de euro, plasat pe o partidă a formației Metaloglobus, grupare aflată pe ultimul loc în Superligă și la acel moment.

Maseurul a reclamat la ONJN două case de pariuri, pentru câștiguri reținute

Conform Playresponsibly.ro, trei operatori, Superbet, Betano și Mr. Bit, i-ar fi validat câștigul fără solicitări suplimentare privind proveniența mizelor sau analiza suplimentară a tranzacției, deși astfel de sume intră, în mod obișnuit, în zona de monitorizare a departamentelor de risc.

În schimb, alte două case de pariuri, precum Casa Pariurilor și Fortuna, ar fi reținut câștigurile, situație care a dus ulterior la o sesizare a maseurului către ONJN.

„ N-au nicio treabă fotbaliștii. Poliția, FRF va trebui să se demonstreze”

Anchetatorii presupun că 4–5 jucători ar fi construit un mecanism de pariere, aceștia coordonându-se pentru a utiliza un membru al staff-ului drept intermediar.

Acesta ar fi fost determinat să își deschidă mai multe conturi la case de pariuri online din România, pe care erau alimentate sume puse la comun de fotbaliști, ulterior utilizate pentru plasarea de pariuri, inclusiv pe meciuri disputate de Metaloglobus în Superligă.

În declarațiile sale, fostul maseur de la Metalogobus a ținut să sublinieze că jucătorii nu sunt implicați în scandalul pariurilor.

Totodată, Crăciun a susținut că a pariat pe meciuri ale Metaloglobus, dar a negat orice intenție de influențare a rezultatelor sau implicare a altor persoane din club.

„N-au nicio treabă fotbaliștii, iar pentru asta va trebui să se demonstreze că e așa. Poliția, FRF, habar nu am cine. Știu că e un dosar la FRF pe tema asta, știu de trei săptămâni, însă n-au ce să-mi facă”, declara Crăciun în urmă cu șase luni, pentru prosport.ro.

„E dreptul meu să joc, nu-mi interzice nimeni asta”

Acesta a mai afirmat: „E dreptul meu să joc, nu-mi interzice nimeni asta. Dacă-mi dau amendă sportivă cei de la FRF, să fie sănătoși!

Oricum nu-mi mai trebuie să activez în fotbal. Mi-a ajuns. Am văzut ce fel de oameni sunt”.

Eu din asta fac bani, din asta și din poker trăiesc. Eu încep fiecare an cu pariurile pe 1 ianuarie, acum nu știu cum sunt, dacă mă sunați pe 31 decembrie, nu, de fapt, pe 1 ianuarie, vă pot da suma. Nu uitați să mă sunați, vorbesc serios, și vă zic! 97 la sută sunt pe plus, așa simt. Crăciun Bogdan Codruț, fost maseur la Metaloglobus (11 noiembrie 2025, Prosport.ro)

Reacția clubului Metaloglobus

Imediat după declanșarea scandalului, Mihai Teja, antrenorul echipei la acel moment a cerut intervenția Poliției, iar clubul FC Metaloglobus a remis următorul comunicat:

„Suntem consternați de ceea ce a apărut în presă. Totodată, noi, clubul, credem în nevinovăția jucătorilor noștri și îi susținem necondiționat până la finalizarea anchetei interne și a celei desfășurate de Federația Română de Fotbal.

FC Metaloglobus este o echipă care pune un accent deosebit pe etică, corectitudine și respectarea regulilor.

În contractele fiecărui jucător este stipulat clar faptul că nu acceptăm implicarea în activități de pariuri sportive , iar o astfel de faptă atrage rezilierea imediată a contractului și suportarea consecințelor aferente prejudicierii imaginii și reputației clubului.

Ne disociem complet de orice jucător care ar încălca aceste principii și suntem extrem de vehemenți în aplicarea tuturor măsurilor de sancționare și penalizare prevăzute de regulament.

Metaloglobus este un club privat sută la sută și se numără printre puținele echipe care nu au semnat contracte de sponsorizare cu firme de betting și nu poartă astfel de reclame pe echipamente, tocmai pentru că suntem împotriva oricărei forme de promovare a pariurilor sportive.

Prin această decizie am pierdut sume importante care ar fi putut sprijini activitatea clubului, însă am ales să rămânem consecvenți principiilor noastre.

Având în vedere uriașul prejudiciu de imagine adus clubului Metaloglobus, tuturor oamenilor din jurul acestei echipe, de cele apărute în online în ultimele două zile, gruparea noastră își rezervă dreptul de a-și reface această imagine în cazul în care acuzațiile nu au acoperire.

Reiterăm sprijinul nostru deplin față de ancheta de integritate a Federației Române de Fotbal și încrederea că adevărul va ieși la iveală”, a transmis Metaloglobus.

