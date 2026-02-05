Acuzat de furt FOTO: Arbitrul care și-a cerut partenerul în căsătorie, pe stadion, are probleme cu legea

În urmă cu câteva zile, arbitrul amator Pascal Kaiser și-a cerut partenerul în căsătorie pe stadion, înainte de meciul Koln - Wolfsburg.

Acum, germanul este căutat de Parchetul din Koln, fiind acuzat că a furat câteva mii de euro de la fostul său loc de muncă.

Înainte de meciul dintre Koln și Wolfsburg de pe 30 ianuarie, din etapa 20 din Bundesliga, Pascal Kaiser l-a cerut în căsătorie pe Moritz, partenerul său.

Acesta a acceptat, fiind aplaudați de fanii prezenți în tribunele stadionului din Koln.

Arbitrul Pascal Kaiser, căutat de Parchet pentru furt

Arbitrul amator Pascal Kaiser este acum căutat de Parchetul din Koln, fiind acuzat de furt.

Potrivit ziarului Bild, Kaiser ar fi sustras încasările de la barul unde lucra în 2024, acolo unde era și manager. Întreaga sumă era cuprinsă între 5 și 6.000 de euro.

Pascal Kaiser ar fi luat toți banii din casa de marcat și ar fi organizat o petrecere privată de ziua lui.

FOTO: Momentul când Kaiser își cere în căsătorie partenerul

Ce spune proprietarul barului unde lucra Pascal Kaiser

„Alte persoane afectate ne-au contactat. Nu este acceptabil ca cineva care a cauzat atâta rău să aibă acest tip de vizibilitate”, a spus proprietarul barului Beerpongbar Koln.

Procurorul Ulrich Bremer a venit cu explicații despre cazul lui Pascal Kaiser.

„În toamna anului 2024, proprietarii unui bar din Koln au depus o plângere împotriva unui fost angajat pentru furt și alte acuzații.

La începutul anului 2025, procesul a fost suspendat temporar din cauza lipsei de informații fiabile despre locația reală a fostului angajat sau despre șederile sale prelungite”, conform sport.es.

În prezent, el (n.r. - Pascal Kaiser) este căutat, dar nu există un mandat de arestare. Având în vedere natura acuzațiilor, emiterea acestuia ar fi disproporționată Procuratura din Koln

Avocatul arbitrului a negat toate acuzațiile aduse asupra lui Kaiser:

„Acuzațiile împotriva clientului nostru sunt nefondate. El locuiește la domiciliul său oficial din Germania și este ciudat că Parchetul din Köln nu a reușit să-l localizeze”.

