Unde se joacă Dinamo - FCSB Conducerea „câinilor” a stabilit stadionul pentru derby-ul etapei #8, după ce fanii s-au opus variantei Cluj Arena

Dinamo - FCSB se va juca pe stadionul Arcul de Triumf.

Dinamo - FCSB e programat pe 5 septembrie, în etapa #8 din Liga 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Inițial, conducerea „câinilor” alesese Cluj Arena, în condițiile în care Arena Națională este indisponibilă.

Dinamo făcuse inclusiv demersurile pentru închirierea stadionului din Cluj, iar FCSB își dăduse acordul pentru mutarea derby-ului în Ardeal.

Dinamo - FCSB se joacă pe Arcul de Triumf

Planul s-a schimbat însă după intervenția suporterilor dinamoviști, care s-au opus ideii ca Derby de România să fie disputat în afara Capitalei.

Reprezentanții galeriei au avut mai multe discuții cu oficialii clubului și au cerut găsirea unei variante pentru ca partida să rămână în București.

Fanii le-au transmis conducătorilor că nu vor boicota partida în trei situații: dacă meciul va fi amânat, dacă se va disputa în Ghencea cu FCSB gazdă sau dacă va fi organizat pe „Arcul de Triumf”.

Varianta amânării nu a fost agreată de Liga Profesionistă de Fotbal, iar în cele din urmă Dinamo a ales arena „Arcul de Triumf”, conform prosport.ro.

Capacitatea redusă a stadionului „Arcul de Triumf” reprezintă însă o problemă din punct de vedere financiar pentru formația gazdă.

Înțelegeți că trebuie să facem profit, avem deficit și este important să producem bani. Și dacă vreți să rămânem pe Arc trebuie să ne susțineți să obținem un profit minim de 100.000 de euro în urma acestui meci. Diferența pentru un astfel de eveniment, între organizarea pe Arena Națională și Arcul de Triumf, este de 300.000 de euro Conducerea „câinilor”, către suporteri

În aceste condiții, prețurile biletelor ar urma să fie mai mari decât la un meci obișnuit, dar abonații dinamoviști nu ar fi afectați de această schimbare.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2 , ultimul derby jucat chiar pe „Arcul de Triumf”

Ce stadioane au găzduit Derby de România de-a lungul timpului

Stadionul Naţional - 23 August - 64 de meciuri

Dinamo - 40

Național Arena - 34

Ghencea - 34

Republicii - 14

Arcul de Triumf - 2

Cotroceni - 2

Municipal, Brașov - 1

Tineretului, Brașov - 1

Venus - 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport