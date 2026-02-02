Performanță cu program complet Pas cu pas, cum arată o zi din viața unui copil din Academia Hagi: „Aici ai tot ce îți trebuie!”
Special

Performanță cu program complet Pas cu pas, cum arată o zi din viața unui copil din Academia Hagi: „Aici ai tot ce îți trebuie!”

alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 16:40
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 16:41
  • Academia Hagi oferă un program care permite copiilor să facă performanță în fotbal fără a neglija școala, prin organizare, transport asigurat și legătură constantă cu profesorii.
  • Am însoțit un tânăr fotbalist, de la prima oră a dimineții, pentru a vedea cum decurge aici o zi obișnuită. 
  • * "Dream big: fotbal, adolescență și educație" powered by OMV Petrom este o serie editorială care pătrunde în lumea tinerilor de la Academia Hagi. Acolo unde nu doar fotbalul contează, ci tot ce se întâmplă în spatele lui: gânduri, frici, prietenii, examene, antrenamente, corpuri în transformare.
  • * Proiect comercial GOLAZO.ro X Academia Gheorghe Hagi

La Academia Hagi, formarea unui jucător nu se oprește la antrenamentele zilnice și la meciurile din weekend. Programul copiilor este construit astfel încât școala să fie parte integrantă din parcursul lor, nu un element secundar. Fiecare zi este atent planificată, iar educația este tratată cu aceeași seriozitate ca pregătirea sportivă.

Structura academiei este gândită pentru a le oferi copiilor stabilitate și continuitate. De la transportul către școală, la legătura permanentă cu profesorii și până la spațiile de studiu din incinta bazei, totul este organizat astfel încât tinerii sportivi să poată face performanță fără să neglijeze educația.

Ziua începe la 7:00

Programul începe imediat după ora 7:00, cu trezirea și micul dejun luat în cadrul academiei, alături de colegi.

La ora 7:45, autocarul academiei îi preia pe elevi din fața hotelului din bază și îi duce la Liceul Tehnologic „Ion Podaru” din Ovidiu, aflat la doar câteva minute distanță. Clasele sunt formate în funcție de vârstă, tocmai pentru ca programul sportiv să poată fi respectat.

Înainte de a intra la cursuri, de câteva ori pe săptămână, copiii se opresc șila biserică, un moment de liniște înainte de începerea orelor.

Am petrecut o zi întreagă alături de Pătru David. Joacă atacant central e deja de opt ani la Academie. Aii mi-am început drumul, cariera. E a doua mea casă! Aici îmi construiesc visul de a debuta la profesioniști și de a ajunge să joc în Champions League cândva”.

Ziua lui este strict organizată, fără timpi pierduți:
„Mă trezesc în jur de ora 7, avem masa în academie. Merg la școală până pe la 12:30 – 13, depinde câte ore avem. Apoi vin la bază, din nou cu autocarul care ne ia și ne aduce. Mâncăm iar, avem și antrenament, odihnă, mai facem ce avem de făcut pentru la școală și cam asta e. A doua zi o luăm de la capăt”.

“E timp pentru toate”

Programul e intens, necesită adaptare și disciplină: „Pare simplu, dar e un program destul de încărcat. M-am obișnuit în toți acești ani cu această rutină. Încerc să găsesc timp pentru toate”.

Academia oferă sprijin constant elevilor, atât pe partea sportivă, cât și educațională. O recunoaște David, dând și un exemplu: „Academia Hagi pune accent pe școală, cei de aici sunt alături de noi în orice facem și ne sprijină. Începând cu cele mai mici lucruri, adică să asigure transportul, până la legătura cu profesorii, pe care antrenorii o țin constant. Așa ne e și nouă mai ușor”.

Pe lângă materiile clasice, academia pune accent și pe educația lingvistică, în plus față de ce se întâmplă la școală. Cursuri individuale în cadrul Academiei: “Da, aici se țin ore de engleză. E important să știi engleza, aș spune că e chiar necesar să o știi ca fotbalist”.

Legătura cu școala, cheia echilibrului

Un element esențial este comunicarea permanentă dintre antrenori și profesori, care ajută la menținerea echilibrului dintre școală și sport: „E mare lucru că antrenorii țin legătura cu profesorii. Așa găsim înțelegere de ambele părți, când programul de la fotbal e mai aglomerat, la fel când la școală sunt examene sau teze”.

Mesajul transmis de David copiilor este limpede: „Școala trebuie să fie pe primul loc, nu poți face nimic fără școală. Ca să ajungi să faci și fotbal de performanță în paralel îți trebuie motivație”.

Programul permite, spune Pătru, desfășurarea ambelor activități: „Crede-mă că găsești timp pentru ambele, reușești să le alternezi. Până la urmă, școala înseamnă 5–6 ore, iar fotbalul e vreo 3–4 ore”.

E ușor să fii component al Academiei Hagi. Aici ai tot ce îți trebuie. Terenurile sunt aici, masa o ai pregătită, zone de sală, relaxare, studiu. Totul e să vrei și să muncești. Academia Hagi îți oferă condiții și încredere! Cele mai bune condiții din țară! Totul e posibil dacă ai ambiție David Pătru, junior Academia Hagi

Citește și

Cât contează școala? Dincolo de fotbal: cum îi pregătește Academia Hagi pe copii pentru examene și viață în paralel cu sportul
Special
11:00
Cât contează școala? Dincolo de fotbal: cum îi pregătește Academia Hagi pe copii pentru examene și viață în paralel cu sportul
Citește mai mult
Cât contează școala? Dincolo de fotbal: cum îi pregătește Academia Hagi pe copii pentru examene și viață în paralel cu sportul
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
academia gheorghe hagi parteneriat academia hagi omv petrom agh special
Știrile zilei din sport
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Nationala
11:38
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Citește mai mult
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Superliga
14:43
Vassaras a dat verdictul Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Nationala
14:46
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Citește mai mult
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Superliga
13:23
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Citește mai mult
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:47
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român
18:04
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
18:35
Răsturnare de situație Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!
Răsturnare de situație  Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!
17:26
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Top stiri din sport
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Special
02.02
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește mai mult
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Stranieri
12:23
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Citește mai mult
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Superliga
10:54
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Citește mai mult
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Tenis
12:40
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Citește mai mult
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 29 rapid 21 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 14

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
03.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share