Performanță cu program complet Pas cu pas, cum arată o zi din viața unui copil din Academia Hagi: „Aici ai tot ce îți trebuie!”

Academia Hagi oferă un program care permite copiilor să facă performanță în fotbal fără a neglija școala, prin organizare, transport asigurat și legătură constantă cu profesorii.

Am însoțit un tânăr fotbalist, de la prima oră a dimineții, pentru a vedea cum decurge aici o zi obișnuită.

La Academia Hagi, formarea unui jucător nu se oprește la antrenamentele zilnice și la meciurile din weekend. Programul copiilor este construit astfel încât școala să fie parte integrantă din parcursul lor, nu un element secundar. Fiecare zi este atent planificată, iar educația este tratată cu aceeași seriozitate ca pregătirea sportivă.

Structura academiei este gândită pentru a le oferi copiilor stabilitate și continuitate. De la transportul către școală, la legătura permanentă cu profesorii și până la spațiile de studiu din incinta bazei, totul este organizat astfel încât tinerii sportivi să poată face performanță fără să neglijeze educația.

Ziua începe la 7:00

Programul începe imediat după ora 7:00, cu trezirea și micul dejun luat în cadrul academiei, alături de colegi.

La ora 7:45, autocarul academiei îi preia pe elevi din fața hotelului din bază și îi duce la Liceul Tehnologic „Ion Podaru” din Ovidiu, aflat la doar câteva minute distanță. Clasele sunt formate în funcție de vârstă, tocmai pentru ca programul sportiv să poată fi respectat.



Înainte de a intra la cursuri, de câteva ori pe săptămână, copiii se opresc șila biserică, un moment de liniște înainte de începerea orelor.

Am petrecut o zi întreagă alături de Pătru David. Joacă atacant central e deja de opt ani la Academie. Aii mi-am început drumul, cariera. E a doua mea casă! Aici îmi construiesc visul de a debuta la profesioniști și de a ajunge să joc în Champions League cândva ”.

Ziua lui este strict organizată, fără timpi pierduți:

„Mă trezesc în jur de ora 7, avem masa în academie. Merg la școală până pe la 12:30 – 13, depinde câte ore avem. Apoi vin la bază, din nou cu autocarul care ne ia și ne aduce. Mâncăm iar, avem și antrenament, odihnă, mai facem ce avem de făcut pentru la școală și cam asta e. A doua zi o luăm de la capăt”.

“E timp pentru toate”

Programul e intens, necesită adaptare și disciplină: „Pare simplu, dar e un program destul de încărcat. M-am obișnuit în toți acești ani cu această rutină. Încerc să găsesc timp pentru toate”.

Academia oferă sprijin constant elevilor, atât pe partea sportivă, cât și educațională. O recunoaște David, dând și un exemplu: „Academia Hagi pune accent pe școală, cei de aici sunt alături de noi în orice facem și ne sprijină. Începând cu cele mai mici lucruri, adică să asigure transportul, până la legătura cu profesorii, pe care antrenorii o țin constant. Așa ne e și nouă mai ușor”.

Pe lângă materiile clasice, academia pune accent și pe educația lingvistică, în plus față de ce se întâmplă la școală. Cursuri individuale în cadrul Academiei: “Da, aici se țin ore de engleză. E important să știi engleza, aș spune că e chiar necesar să o știi ca fotbalist”.

Legătura cu școala, cheia echilibrului

Un element esențial este comunicarea permanentă dintre antrenori și profesori, care ajută la menținerea echilibrului dintre școală și sport: „E mare lucru că antrenorii țin legătura cu profesorii. Așa găsim înțelegere de ambele părți, când programul de la fotbal e mai aglomerat, la fel când la școală sunt examene sau teze”.

Mesajul transmis de David copiilor este limpede: „Școala trebuie să fie pe primul loc, nu poți face nimic fără școală. Ca să ajungi să faci și fotbal de performanță în paralel îți trebuie motivație”.

Programul permite, spune Pătru, desfășurarea ambelor activități: „Crede-mă că găsești timp pentru ambele, reușești să le alternezi. Până la urmă, școala înseamnă 5–6 ore, iar fotbalul e vreo 3–4 ore”.

E ușor să fii component al Academiei Hagi. Aici ai tot ce îți trebuie. Terenurile sunt aici, masa o ai pregătită, zone de sală, relaxare, studiu. Totul e să vrei și să muncești. Academia Hagi îți oferă condiții și încredere! Cele mai bune condiții din țară! Totul e posibil dacă ai ambiție David Pătru, junior Academia Hagi

